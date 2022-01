Căn hộ biển trong tổ hợp "All-in-one" tại Hồ Tràm với lợi thế sinh lời kép

Dân trí Giới thượng lưu có thể sở hữu căn hộ trong các tổ hợp nghỉ dưỡng hạng sang. Ngoài triển vọng sinh lời hay những kỳ nghỉ, chủ nhân có thể cho thuê hưởng lợi nhuận.

Bài toán của giới thượng lưu

Hơn 40 triệu đồng là chi phí tiền phòng một tuần trong một resort 5 sao tại Hồ Tràm cho gia đình 4 thành viên vừa được chị Dương (TPHCM) chi trả trong đợt nghỉ lễ Noel và tết dương lịch. Dù đặt hàng trước gần một tháng, chị Dương vẫn chật vật tìm kiếm, liên hệ nhiều nơi mới dành được suất thuê với lý do cháy phòng. Không riêng gì chị Dương, chi phí hàng chục triệu đồng cho một kỳ nghỉ đã khiến nhiều gia đình phải đắn đo trước khi xuất phát.

Sở hữu một căn hộ biển góp phần giải tỏa sự đắn đo chi phí cho kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình. Trong ảnh là bên trong căn hộ tại Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm.

Tuy nhiên, nếu sở hữu một căn hộ ven biển, điều lo lắng đó sẽ không còn nữa. Số tiền thu lại hàng năm bằng việc cho thuê có thể vượt chi phí cho kỳ nghỉ và hứa hẹn bù lại số tiền vốn bỏ ra đầu tư ban đầu. Khu căn hộ biển trong tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm là một ví dụ.

Tối ưu lợi nhuận từ khai thác lưu trú

Ngoài những ngày không có nhu cầu nghỉ dưỡng, chủ nhân có thể hưởng lợi nhuận đều hàng năm đến từ khai thác dịch vụ lưu trú.

Cơ hội mà nhà đầu tư nhìn thấy tại phân khu căn hộ biển Best Western Premier (BWP) chính là tầm nhìn chiến lược dài hạn từ mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, trị liệu sức khỏe tầm cỡ quốc tế. Đây là phân kỳ đầu tiên có quy mô 7,2 ha nằm trong tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm có quy mô lên tới 40ha lớn bậc nhất Hồ Tràm. Do đó, chủ nhận được thừa hưởng hệ sinh thái All-in-one" gồm tuyến phố thương mại giải trí check-in 1km, tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000m2, trung tâm sự kiện quốc tế MICE chuyên nghiệp, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, cùng hàng loạt dịch vụ giải trí, ẩm thực, bến du thuyền xa hoa,…

Căn hộ biển nằm trong quần thể nghỉ dưỡng quy mô 40 ha, sở hữu 3 km bờ biển đẹp ở Hồ Tràm.

Mặt khác, Charm Resort Hồ Tràm là tổ hợp nghỉ dưỡng duy nhất sở hữu bãi biển tới 3 km không đá ngầm. Vị trí dự án nằm ngay đầu cung đường quy hoạch thủ phủ resort 5 sao, liền kề bãi tắm công cộng, khu kinh tế đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực, quảng trường… sầm uất nhất cung đường biển phía Nam. Do đó, nơi đây được dự báo sẽ đón lượng du khách đến với Hồ Tràm mỗi năm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, phân kỳ đầu tiên được đảm bảo nguồn khách dồi dào và chất lượng dịch vụ bởi các thương hiệu. Đó là trung tâm trị liệu chuyên sâu Wellness Center do Goco Hospitality - tập đoàn chuyên về chăm sóc sức khỏe và trị liệu có chi nhánh tại hơn 40 quốc gia vận hành, tạo ra vị thế trong ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Khu wellness villa và căn hộ biển do Best Western - top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới quản lý khai thác.

Căn hộ biển Best Western Premier thu hút khách bằng hướng đi trị liệu chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, khác biệt với mô hình bất động sản truyền thống.

Phát triển theo mô hình trị liệu chuyên sâu đẳng cấp quốc tế - chiến lược khác biệt của BWP hướng trực diện tới dòng khách trung, thượng lưu với những ưu điểm như: Kéo dài kỳ nghỉ, thu hút khách quay trở lại thường xuyên, hiệu ứng marketing truyền miệng và mạnh tay chi tiêu vào các dịch vụ trong chuỗi tiện ích nội khu. Đại diện chủ đầu tư cho biết, điều này có cơ sở khi báo cáo của hostels chỉ ra các khu nghỉ dưỡng có trị liệu chuyên sâu hiệu quả kinh tế cao hơn 43% so với mô hình thông thường.

Từ đây, chủ nhân có thể an tâm vào hiệu suất lưu trú và vận hành của dòng căn hộ biển trong BWP với nguồn khách dự báo tăng trưởng.

Khảo sát của Charm Group cho thấy, giá thuê căn hộ biển tại Hồ Tràm trong giai đoạn bình thường ở tổ hợp nghỉ dưỡng hiện nay 3-4 triệu đồng/đêm/căn 1 phòng ngủ. Tại Hồ Tràm, với lợi thế đón đầu lượng du khách, công suất khai thác phòng tại đây không dưới 50%/năm. Với mức chia sẻ lợi nhuận lên đến 90% gồm dịch vụ lưu trú, F&B, sau khi trừ chi phí vận hành, tỷ suất lợi nhuận từ lưu trú có thể gấp đôi tỷ suất cho thuê căn hộ tại TPHCM.

Giá trị sinh lời

Khu căn hộ biển thu hút giới đầu tư với căn hộ bàn giao nội thất hoàn thiện theo hướng 5 sao, thanh toán 20% đến khi nhận nhà, tương đương với 600 triệu đồng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây được xem là bài toán "dễ chịu" vì dòng tiền được chia nhỏ tối đa. Nếu tỷ suất sinh lời khoảng 12-15%/năm thì sau hai năm, nhà đầu tư đạt mức lợi nhuận gấp đôi trên chi phí đã chi trả ban đầu.

Vài năm tới, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, đường ven biển Vũng Tàu - Hồ Tràm - Mũi Né hoàn thiện giúp nơi đây thu hút thêm hàng chục triệu lượt du khách, thúc đẩy bất động sản khu vực khởi sắc.

Bên cạnh đó, việc hướng tới mô hình trị liệu chuyên sâu còn là giải pháp đầu tư cho sức khỏe bền vững.

Căn hộ biển trong tổ hợp trị liệu chuyên sâu thu hút khách hàng tham quan tìm hiểu.

Như vậy, sở hữu căn hộ biển trong tổ hợp "All-in-one" hướng tới trị liệu chuyên sâu, nhà đầu tư bắt trọn 3 bài toán gồm giá trị cho sức khỏe - thu lợi nhuận ròng hàng năm từ cho thuê lưu trú và F&B - gia tăng giá trị bất động sản theo sự phát triển chung của thị trường Hồ Tràm. Do đó, đầu tư căn hộ biển tại BWP Charm Resort Hồ Tràm hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho giới thượng lưu, đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ thêm.

Trường Thịnh