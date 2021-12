Buổi ra mắt ấn tượng của The Beverly - Vinhomes Grand Park

Dân trí Dự án The Beverly vừa có màn ra mắt trực tuyến hoành tráng tại TPHCM với sự tham gia của đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 66 đại lý...

Màn ra mắt được sử dụng công nghệ trình chiếu thông qua công nghệ thực tế ảo mở rộng, các hình ảnh và thông tin dự án được tương tác tạo sự phấn khích đến người xem.

Lễ ra mắt trực tuyến The Beverly qua hình thức trực tuyến.

Tiếp nối thành công từ các sự kiện ra mắt các phân khu The Rainbow, The Manhattan và The Origami, sáng ngày 30/11, Vinhomes Grand Park tạo nên cú hích cho thị trường bằng Lễ ra mắt trực tuyến dự án The Beverly. Một sự kiện ra mắt dự án bất động sản được tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp cho hàng nghìn nhân viên kinh doanh với quy mô hoành tráng, công chiếu như một bộ phim Hollywood tại 42 phòng chiếu của 7 cụm rạp CGV trên khắp TPHCM.

Vé xem chương trình ra mắt trực tuyến dự án The Beverly.

Xuất hiện tại thị trường phía Nam từ năm 2015, chỉ trong một nửa thập kỷ, Vinhomes đã khẳng định thương hiệu và dấu ấn đặc trưng tại thành phố năng động bậc nhất cả nước này. Hai khu đô thị hiện đại bên bờ sông Sài Gòn như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River góp phần thay đổi diện mạo trung tâm thành phố, và gần đây nhất là Vinhomes Grand Park đã đặt nền móng cho những chuyển biến tại thành phố mới phía Đông - Thủ Đức.

Những kỳ tích về xây dựng, bán hàng, kiến tạo cộng đồng dân cư kiểu mẫu hay công trình kỳ vĩ như tòa nhà Landmark81 cao nhất Việt Nam và hàng đầu khu vực đã được thể hiện đầy tự hào thông qua những thước phim mở màn chương trình.

Phần trình diễn của Phương Vy tại sự kiện.

Chương trình thêm phần thăng hoa với bản hit sôi động đến từ Soobin và Phương Vy, mang lại không khí tươi mới, ngập tràn năng lượng cho toàn thể khách mời và khán giả.

Tiết mục khuấy động sân khấu của Soobin.

Tuy nhiên, nội dung được chào đón nhất chính là phần chủ đầu tư công bố ra mắt The Beverly - dự án căn hộ cao cấp bậc nhất "thành phố thông minh - công viên" Vinhomes Grand Park. Sử dụng công nghệ trình chiếu thông qua công nghệ thực tế ảo mở rộng, các hình ảnh và thông tin dự án được tương tác cùng người thuyết trình đã tạo sự phấn khích và thỏa mãn cho khách tham dự.

Khu vực đại lộ danh vọng ở The Beverly.

Tọa lạc tại "vị trí kim cương" trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly là phân khu cao tầng duy nhất nhìn trực diện Đại công viên 36ha có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, mang tới tầm nhìn "triệu đô" trải dài vô cực. Những công trình biểu tượng của Đại đô thị Vinhomes Grand Park như Công viên Ánh sáng, Công viên dã ngoại… thu trọn trong tầm mắt chính là những giá trị gia tăng vượt trội cho The Beverly.

Phối cảnh Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Chất sống đẳng cấp tại The Beverly còn được nâng tầm bởi chuỗi công viên nội khu lấy cảm hứng từ đồi Beverly Hills nổi tiếng thế giới. Vị trí nằm ngay cửa ngõ Vinhomes Grand Park, kế cận Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam và Đại lộ Manhattan thời thượng cũng sẽ mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng thượng lưu đủ đầy, thuận tiện cho các cư dân dự án.

Không gian sống như nghỉ dưỡng tại The Beverly.

Thông qua màn ra mắt được đầu tư quy mô và mãn nhãn, 66 đại lý của Vinhomes cùng hàng nghìn nhân viên kinh doanh đã có những giây phút bùng nổ cùng The Beverly. Với những đặc quyền từ vị trí, tiện ích thời thượng, The Beverly hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng đối với khách hàng muốn sở hữu một không gian sống đẳng cấp và khác biệt, hay những nhà đầu tư bất động sản đang tìm kiếm những siêu phẩm hiếm có trên thị trường.

Nhân dịp ra mắt dự án The Beverly, Vinhomes chính thức mở bán phân khu đầu tiên The Resort được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng cao cấp đậm chất nhiệt đới. Bao gồm 30 tiện ích nội khu, The Resort tái hiện chất sống sôi động miền nhiệt đới với hệ thống sân tập thể thao ngoài trời, thác nước tràn Beverly, vườn suối sương mù Harmony, sân khấu nhạc nước Grammy; đặc biệt là hồ bơi ngoài trời quy mô 650m2, được bao quanh bởi hệ thống cảnh quan xanh mát với những khu vườn điểm nhấn.

