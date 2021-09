Bỏ túi gần 600 triệu đồng giữa mùa dịch với căn hộ cho thuê tại Vinhomes Ocean Park

Dân trí Đầu tư mùa dịch chưa bao giờ an toàn và an tâm đến thế với các chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes Ocean Park khi tham gia chương trình "Tổ ấm an vui" của chính Chủ đầu tư triển khai.

Đầu tư bền vững giữa tâm dịch Thị trường nhà cho thuê vốn là phân khúc "hái ra tiền" trước đại dịch. Tuy nhiên, cán cân lợi nhuận giờ đây đã đổi chiều. "Khách có xu hướng trả nhà nhiều, phần vì ảnh hưởng dịch bệnh khiến họ phải tính toán nhiều hơn đến chi phí thuê lâu dài, phần vì thị trường giờ đây có nhiều lựa chọn cạnh tranh hơn từ mức giá cho tới chất lượng không gian sống", anh Minh Quân, một nhà đầu tư với hơn 10 căn hộ cho thuê tại Hà Nội chia sẻ. Câu chuyện của anh Quân cũng chính là bài toán gây đau đầu cho các chủ nhà có nhu cầu cho thuê nói riêng và giới đầu tư BĐS nói chung trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, cơ hội dành cho nhà đầu tư với lợi nhuận ổn định không phải là không có. "Điều khiến thị trường quan tâm nhất hiện nay là các chính sách "tiếp sức" từ chủ đầu tư. Như Vinhomes mới đây tiếp tục triển khai chương trình "Tổ ấm an vui" giai đoạn 2, giúp kết nối khách thuê và hỗ trợ đảm bảo lợi nhuận cho các chủ nhân của Vinhomes Ocean Park. Theo đó, nhà đầu tư có thể bỏ túi khoản lợi nhuận cho thuê ổn định mà không phải vất vả tìm khách thuê trong 2 năm", chị Bảo Trâm, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội cho biết. Điểm đặc biệt của chương trình kết nối và hỗ trợ này là cả khách thuê lẫn chủ sở hữu căn hộ đều được lợi: trong khi khách thuê được miễn phí đến 3 tháng thuê nhà với giá thuê chỉ từ 5,1 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ này sẽ được Vinhomes "bù đắp" cho chủ sở hữu, nhằm đảm bảo mức giá ổn định của thị trường cho thuê. Chủ sở hữu một căn hộ The Zenpark có thể bỏ túi tới gần 600 triệu đồng khi tham gia cho thuê theo chương trình Tổ ấm an vui. Ở góc nhìn nhà đầu tư, lợi nhuận được đảm bảo từ "Tổ ấm an vui" có thể thấy rõ ràng hơn qua các con số. Nếu làm tính nhanh, chỉ trong 2 năm tham gia chương trình kết nối thuê, chủ sở hữu một căn hộ Sapphire tại Vinhomes Ocean Park có thể bỏ túi từ 135 triệu đối với căn hộ hoàn thiện nội thất cơ bản đến 495 triệu cho một căn hộ hoàn thiện nội thất đầy đủ, bao gồm thiết bị điện tử. Tương tự, một căn hộ The ZenPark có thể mang đến nguồn thu chắc chắn từ 176 triệu đến 595 triệu cho nhà đầu tư. Hơn nữa, đây là khoản lợi nhuận "ròng" mà chủ nhà chắc chắn sẽ nhận được, bởi họ không phải chi trả các khoản chi phí quản lý, vận hành duy trì như với mô hình cho thuê ngắn ngày. Đồng thời, các nhà đầu tư đang có ý định xuống tiền tại Vinhomes Ocean Park giai đoạn này còn được tặng gói quà nội thất lên tới 9% giá trị căn hộ. Như vậy, khách hàng đồng thời tiết kiệm được chi phí sửa sang căn hộ, mà vẫn có đủ điều kiện để tham gia cho thuê và hưởng lợi nhuận tức thì. "Đây thực sự là "cú chốt" không thể bỏ qua với những nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn mà vẫn sinh lời ổn định trong mùa dịch", anh Tiến Dũng, một nhà đầu tư khác cho biết. Ngoài việc hỗ trợ về mặt tài chính và hỗ trợ tìm kiếm khách thuê, Vinhomes còn cung cấp cung cụ giúp các Chủ sở hữu dễ dàng quảng bá căn hộ của mình ra ngoài thị trường. Trong thời gian ngắn tới đây, Website cho thuê chính thức của Vinhomes sẽ cho ra mắt tính năng đăng tải thông tin, hình ảnh căn hộ dành riêng cho khách hàng của chương trình Tổ ấm an vui mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Điểm đến hút khách của thị trường nhà cho thuê Tọa lạc ngay mặt tiền đường Lý Thánh Tông, tuyến đường huyết mạch của huyện Gia Lâm hiện tại và cũng là con đường trái tim để kết nối tới mọi khu vực trọng yếu của thành phố, từ Vinhomes Ocean Park có thể kết nối nhanh chóng ra Quốc lộ 5, lên nút giao Cổ Linh để đi Long Biên, Hồ Hoàn Kiếm, cầu Vĩnh Tuy, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể, cư dân của đại đô thị này chỉ mất 10 phút lái xe để đến cầu Vĩnh Tuy, 20 phút để vào hồ Hoàn Kiếm và trung tâm Phố Cổ, 25-35 phút để kết nối với khu vực hành chính mới phía Tây Thủ đô hoặc sân bay Nội Bài. Với khả năng kết nối đa dạng và nhanh chóng đến mọi tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, dễ hiểu vì sao các nhà đầu tư tin rằng Vinhomes Ocean Park đang và sẽ là đại đô thị hút khách thuê bậc nhất phía Đông Hà Nội. Mô hình Đại đô thị đa tiện ích có sức hút vượt trội trên thị trường, được minh chứng bởi số lượng 2.500 căn hộ nhanh chóng cho thuê thành công ở giai đoạn một của chương trình. Được quy hoạch theo mô hình Đại đô thị đa tiện ích, Vinhomes Ocean Park được xem như mỏ vàng khai thác dài hạn với các nhà đầu tư nhờ quy mô tiện ích "khủng" từ cụm trường Vinschool liên cấp nội khu; hệ thống 60 sân chơi trẻ em, công viên Gym hơn 700 máy tập ngoài trời; 240 cửa hàng, siêu thị tiện lợi, hiệu thuốc, nhà hàng ngay dưới các chân tòa căn hộ; TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park. Đại đô thị đáng sống đáp ứng tiêu chí "nghỉ dưỡng tại gia - an toàn chống dịch" cho cư dân và khách thuê. Sở hữu nhiều bảo chứng hút khách, đầu tư vào Vinhomes Ocean Park chính là đầu tư "một vốn nhiều lời" bởi không chỉ lượng khách thuê mà giá trị cho thuê cũng sẽ tăng dần theo thời gian. "Ngay cả khi chương trình "Tổ ấm an vui" kết thúc, đây vẫn sẽ là nơi đáng để xuống tiền hưởng lợi trong nhiều năm sau", nhà đầu tư Mạnh Hùng nhận định. Trường Thịnh