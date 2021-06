Bộ sưu tập căn hộ cao cấp phiên bản giới hạn tại Best Western Premier Sapphire Ha Long

Dân trí Những căn hộ VIP với tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long tại Best Western Premier Sapphire Ha Long chính thức gia nhập vào nguồn cung trên thị trường địa ốc.

Đây có thể sẽ là những cơ hội sở hữu "tuyệt phẩm" hoàn mỹ cuối cùng dành cho các nhà đầu tư đang săn tìm căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao ven bờ biển.

DOJILAND tung quỹ căn VIP Best Western Premier Sapphire Ha Long

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp Hạ Long vừa được bổ sung nguồn cung đến từ dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long. Thông tin công bố từ chủ đầu tư DOJILAND, quỹ căn VIP cuối cùng của dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long với tầm nhìn bao trọn vịnh kỳ quan và bến du thuyền từ góc view cực phẩm đã chính thức trình làng.

Điểm đắt giá của những căn hộ Best Western Premier Sapphire Ha Long chính là tầm nhìn panorama thu trọn không gian vịnh di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới và bến du thuyền. Những du khách được trải nghiệm trong bộ sưu tập căn hộ đắt đỏ nhất của Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ có cơ hội tận hưởng "bữa tiệc thị giác" từ bức tranh thủy mặc đường chân trời trên vịnh Hạ Long, đặc quyền hiếm dự án nào trên thị trường đang sở hữu.

Quỹ căn VIP cuối cùng tại Best Western Premier Sapphire Ha Long chính thức trình làng.

Trước đó, vào hồi năm 2018, dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long lần đầu tiên được công bố ra thị trường. Sự khác biệt của một dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp với vị trí kim cương ngay trung tâm khu du lịch Hòn Gai đã nhanh chóng đưa Best Western Premier Sapphire Ha Long vào danh sách dự án có tốc độ thanh khoản tốt trên thị trường. Vì thế, nhiều dự báo đưa ra, bộ sưu tập căn hộ đẳng cấp của Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ sớm nằm trong giỏ hàng của các nhà đầu tư sành sỏi.

Đại diện đơn vị phân phối dự án cũng tiết lộ, đây là cơ hội duy nhất dành cho những nhà đầu tư đang muốn bổ sung sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng siêu sang vào hạng mục sinh lời.

Dòng tiền sinh lời kép từ chính sách bán hàng ưu đãi

Tung ra bộ sưu tập những căn hộ đẳng cấp nhất tại dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long, DOJILAND chính thức công bố chính sách bán hàng đặc biệt dành cho chủ nhân tinh hoa. Cụ thể, nhà phát triển bất động sản này cam kết mức lợi nhuận trong vòng 3 năm đầu ở mức tối thiểu 8%/năm. Cam kết vàng mà DOJILAND đưa ra nhằm mang đến nguồn tiền ổn định cho khách hàng an tâm trong giai đoạn vận hành đầu tiên của dự án. Tỷ suất sinh lời này cao hơn so với lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện tại, đồng thời đảm bảo tính an toàn tuyệt đối với biên độ rủi ro ở ngưỡng 0.

Đặc biệt, kể từ năm thứ 4, chính sách chia sẻ lợi nhuận từ vận hành sẽ được áp dụng. Theo đó, những chủ nhân của căn hộ VIP sẽ hưởng 90% lợi nhuận từ quá trình vận hành. Con số này đã được tính toán dựa trên tỷ lệ lấp đầy phòng của Best Western Premier Sapphire Ha Long trong tương lai với nguồn cung khách du khách thực tế tại thị trường Hạ Long.

Phân tích từ thực tế, rõ ràng, với vị trí tọa lạc tại Bến Đoan trên cung đường bao biển đẹp nhất Hạ Long, Best Western Premier Sapphire Ha Long nằm tại tâm điểm đón du khách quốc tế và trong nước. Bên cạnh đó, dự án còn đáp ứng tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng 5 sao với quy hoạch bài bản, thiết kế độc đáo và chuỗi tiện ích đẳng cấp. Vị trí đắc địa cùng với sự đầu tư bài bản chính là yếu tố đảm bảo nguồn du khách đều đặn cho Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sở hữu Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Nhằm giảm áp lực về dòng tiền thanh toán, DOJILAND còn đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng dành cho các khách hàng sở hữu căn hộ VIP của Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Dự án hiện đã sẵn sàng đi vào vận hành trong quý II. Như vậy, nhà đầu tư không chỉ được hưởng chính sách ân hạn lãi suất lên tới 24 tháng mà còn tiếp tục nhận được khoản tiền sinh lời kép từ dòng tiền thu nhập sớm từ chính căn hộ của mình.

Đặc biệt, những nhà đầu tư không lựa chọn nhận thu nhập tiền thuê trong 3 năm đầu tiên sẽ được nhận mức chiết khấu 18% giá bán căn hộ.

Ngoài bài toán sinh lời kép, chủ nhân của quỹ căn hộ VIP có cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại ngôi nhà thứ 2 với không gian siêu sang, quà tặng 15 đêm nghỉ dưỡng hàng năm từ DOJILAND. Quà tặng 1 cây vàng DOJI trị giá 60.000.000 VNĐ cũng sẽ trao đến cho chủ nhân tham gia vào đợt mở bán cuối cùng của Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Trường Thịnh