Blanca City đạt danh hiệu “Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”

Hạng mục “Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam nhằm tôn vinh những dự án có quy hoạch bài bản, môi trường sống chất lượng và giá trị phát triển bền vững.

Dự án Blanca City (Vũng Tàu) nhận giải thưởng "Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" (Ảnh: BTC).

Yếu tố đầu tiên thuyết phục Hội đồng thẩm định, là bởi Blanca City được Sun Property (thành viên Sun Group) - doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam phát triển với ý tưởng đột phá, tầm nhìn khác biệt.

Với triết lý xuyên suốt đặt chất lượng sống và trải nghiệm con người làm trung tâm, hợp tác cùng các kiến trúc sư và chuyên gia đến từ các đơn vị hàng đầu thế giới như Aedas, Ong&Ong,… Sun Property kiến tạo một đô thị - nơi cư dân được chăm chút toàn diện về thể chất và tinh thần.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, Blanca City chú trọng giữ sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên miền biển. Toàn bộ quy hoạch tổng thể gần 96 ha cho đến thiết kế chi tiết từng hạng mục nhà ở, cảnh quan, tiện ích đều “vị nhân sinh”.

Sun World Vung Tau bổ sung chuỗi trải nghiệm vui chơi mới cho khu vực (Ảnh: Ánh Dương).

Không gian sống bên biển Bãi Sau, một trong những bãi biển đẹp nhất phía Nam, kết hợp cùng hệ thống 9 công viên chủ đề liên hoàn trải dài hướng ra biển, để mảng xanh luôn hiện diện ngay thềm nhà. Quy hoạch của dự án cũng ưu tiên các tuyến dạo bộ rợp bóng cây, giúp cư dân dễ dàng chạm vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng lối sống khỏe mạnh lâu dài.

Điểm nhấn trong tư duy thiết kế tiện ích của Blanca City nằm ở việc khéo léo đưa huyền thoại Cá Ông - biểu tượng gắn bó với đời sống ngư dân Vũng Tàu - vào cảnh quan, mặt nước và hành trình trải nghiệm. Từ đó, dự án tạo nên một không gian sống giàu bản sắc, có chiều sâu cảm xúc.

Bộ sưu tập hệ sinh thái tiện ích chung còn có trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn, khách sạn Marriott cùng nhiều hạng mục khác, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đồng thời trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và vui chơi đẳng cấp.

Chính vì vậy, trong hệ sinh thái Blanca City, mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn mở ra một cuộc sống cân bằng, đáng sống và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Từ nhà phố, biệt thự Casa đến các căn hộ mặt biển Blanca, Beacon, mỗi dòng sản phẩm đều sở hữu định vị riêng nhưng cùng thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Không gian sống Blanca City hài hòa với thiên nhiên nhờ quy hoạch “vị nhân sinh” (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Đơn cử như Beacon Tower, tổ hợp căn hộ nằm tiếp giáp đại lộ 3 Tháng 2, được phát triển với tư duy thiết kế phá vỡ sự đơn điệu thường thấy của các khối tháp cao tầng truyền thống.

Lợi thế hai mặt tiền cùng kiến trúc linh hoạt tạo nên sức sống mới. Tầm nhìn bao quát trở thành yếu tố trung tâm trong thiết kế của Beacon Tower.

Lấy cảm hứng từ chuyển động quét sáng của ngọn hải đăng, mỗi căn hộ được tối ưu để mở rộng góc nhìn hướng biển, đường chân trời và cảnh quan xung quanh, mang đến trải nghiệm thị giác thay đổi liên tục từ ngày đến đêm. Đồng thời, hệ ban công lùi sâu cùng giải pháp vật liệu tối ưu cũng góp phần tăng khả năng chống nóng, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới biển.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các sản phẩm cao tầng được phát triển với tham vọng đưa những tiện ích cao cấp vào ngay trong lòng tòa tháp, tạo nên phong cách nghỉ dưỡng tại gia. Như tại Beacon Tower, cư dân có thể tiếp cận hồ bơi vô cực, vườn trên cao, sky lounge, phòng gym, sân tennis và padel ngay dưới chân nhà.

Các sản phẩm cao tầng phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp (Ảnh: Ánh Dương).

“Danh hiệu ‘Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam’ là sự ghi nhận thiết thực cho những nỗ lực mà Sun Property đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi tại Blanca City nói riêng và Vũng Tàu nói chung.

Sau một năm khởi công, dự án cũng từng bước chứng minh giá trị thực khi tổ hợp công viên nước Sun World Vung Tau quy mô 15ha đã đi vào vận hành, mang đến những trải nghiệm vui chơi, giải trí chưa từng có, trở thành tọa độ vui chơi quy mô bậc nhất tại Nam bộ. Đồng thời đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, đại diện Sun Property, nhấn mạnh.

Ngay từ khi ra mắt, Blanca City đã đón nhận phản hồi tích cực từ nhà đầu tư khi mang đến làn gió mới cho thị trường bất động sản khu vực với mô hình đô thị “all-in-one” (tất cả trong một).

Cộng hưởng cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Vũng Tàu “ngôi sao” đang lên trên bản đồ kinh tế phía Nam, dự án được đánh giá cao không chỉ ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm quy mô lớn, mà còn ở tiềm năng tạo ra các giá trị bền vững cho cộng đồng trong dài hạn.