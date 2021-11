Biệt thự phiên bản giới hạn Regal Victoria hút khách ngày giới thiệu

Dân trí Ngày 27/11 vừa qua, Đất Xanh Miền Trung giới thiệu dự án biệt thự siêu sang Regal Victoria đến khách hàng và quý nhà đầu tư.

Regal Victoria mặc dù ra mắt vào thời điểm còn nhiều trở ngại của dịch Covid-19 nhưng đối tượng khách hàng mà Đất Xanh Miền Trung hướng đến là giới thượng lưu có thu nhập cao cũng như quan tâm đến trải nghiệm sống xa hoa. Vì vậy, các căn biệt thự phiên bản giới hạn Regal Victoria nhanh chóng tìm được chủ nhân tại lễ giới thiệu

Dự án biệt thự đảo ngọc Regal Victoria chinh phục giới thượng lưu bởi lối kiến trúc mạnh mẽ, đột phá, hệ mặt dựng tinh tế cùng hệ thống các thiết bị trang trí nội thất sang trọng đến từ các nhà cung cấp vật liệu hàng đầu.

Khách hàng tham dự lễ giới thiệu dự án biệt thự phiên bản giới hạn Regal Victoria.

Tại sự kiện, Đất Xanh Miền Trung đã công bố bảng giá cùng chính sách bán hàng hấp dẫn và chương trình hỗ trợ đặc biệt từ MBBank tới khách hàng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% nhận nhà và tổng chiết khấu lên đến 8%.

Regal Victoria có sự hợp tác phát triển của nhiều đối tác uy tín quốc tế.

Đa số khách hàng tham dự mong muốn sở hữu các căn biệt thự phiên bản giới hạn này bởi vị trí "kim cương" của nó khi tọa trên quỹ đất biệt lập hiếm hoi còn sót lại của chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò được quy hoạch bài bản, mang lại cảnh quan thiên nhiên trù phú. Dự án có thể kết nối dễ dàng đến trung tâm thành phố Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An hay hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng ven biển, sân golf quốc tế và hệ thống trường học cao cấp...

Regal Food mang đến những trải nghiệm tinh hoa ẩm thực châu Âu sắp được khánh thành phục vụ cho cư dân Regal Victoria.

Chủ đầu tư cũng chia sẻ lộ trình phát triển dự án. Trong tháng 12, Đất Xanh Miền Trung sẽ khai trương hệ thống Regal Food - tiện ích theo tiêu chuẩn 5 sao dành cho cư dân Regal Victoria. Với Regal Food, dự án đã hoàn thiện một hệ sinh thái khép kín tích hợp 6 dịch vụ "tất cả trong một - all in one" gồm: siêu thị (Regal Deli), nhà hàng (Regal Bistro), cà phê (Regal Coffee), không gian trải nghiệm cigar và rượu (Regal Cigar & Wine), Yoga và Kid Art phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, thụ hưởng các dịch vụ đa dạng và đẳng cấp vô cùng tiện lợi.

16 căn biệt thự phân khu Pool Villas thuộc dự án Regal Victoria sẽ tiếp tục ra mắt ngày 24/12 tới đây.

Ngày 24/12/2021 tới đây, Đất Xanh Miền Trung sẽ ra mắt và mở bán giai đoạn 2 dự án Regal Victoria với 16 căn biệt độc bản có hồ bơi riêng. Căn villa mẫu cũng sẽ được khánh thành, để giúp khách hàng cũng như quý nhà đầu tư có thể hình dung, trải nghiệm về không gian sống tại Regal Victoria.

Trường Thịnh