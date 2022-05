Best Western Hotels & Resorts quản lý, vận hành khách sạn Best Western Bảo Ninh - Quảng Bình

Theo thỏa thuận, Best Western sẽ trở thành chuỗi khách sạn được lựa chọn cho khách sạn Best Western Bảo Ninh - Quảng Bình thuộc dự án Sunora Luxury. Nhờ sự hợp tác này, các bên cam kết sẽ cùng nhau nỗ lực mang lại dịch vụ chất lượng, đẳng cấp và chuyên nghiệp đến với khách hàng, bằng kinh nghiệm của mình.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với đơn vị vận hành cho khách sạn Best Western Bảo Ninh (Ảnh: NewHomes).

Hình thành và phát triển từ năm 2016 với phương châm hoạt động "khách hàng là trung tâm", đại diện Newhomes cho biết, luôn định hướng mỗi dự án đều mang tâm huyết của chủ đầu tư, mỗi căn hộ là "nơi kết nối hạnh phúc" của khách hàng, đảm bảo việc thấu hiểu dự án và đáp ứng mong muốn của khách hàng. Sau dự án Sunora Quảng Bình tọa lạc tại phường Phú Hải - TP Đồng Hới, Sunora Luxury là dự án mới nhất trên chặng đường phát triển của Newhomes, tiếp tục đem đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm bất động sản giá trị tại Quảng Bình nói riêng và các khu vực khác trên cả nước trong thời gian tới.

Trong khi đó, Best Western Hotels & Resorts được biết đến với bề dày hoạt động trong ngành dịch vụ khách sạn và cung cấp mạng lưới khách sạn toàn cầu với 4.500 khách sạn trên gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Từ các thương hiệu khách sạn truyền thống, đến các khách sạn lưu trú dài hạn hay các dự án quy mô đa dạng trải khắp từ phân khúc tầm trung đến phân khúc cao cấp. Best Western Hotels and Resorts đáp ứng nhu cầu du lịch của khách hàng ở hầu hết các điểm đến trên toàn thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết - đại diện Best Western Hotels & Resorts, Tổng giám đốc khu vực châu Á - ông Erwann Mahe chia sẻ: "Quảng Bình là khu vực có rất nhiều lợi thế cạnh tranh về du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hợp lực, chung sức, đồng thời tận dụng và phát huy thế mạnh của 2 bên sẽ mang lại thành công cho dự án Sunora Luxury".

Đại diện Newhomes thì cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Newhomes và Best Western Hotels & Resorts thể hiện quyết tâm đồng hành phát triển, cùng thực hiện thành công chiến lược hoạt động kinh doanh của các bên, tạo ra sức mạnh cộng hưởng, mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, cơ hội sở hữu cho khách hàng.

Phối cảnh dự án Sunora Luxury.

Tổ hợp thương mại dịch vụ nằm sát mặt biển Bảo Ninh gồm 2 tòa cao tầng với khách sạn và căn hộ khách sạn, biệt thự và shoptel theo tiêu chuẩn quốc tế cùng chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ, thỏa mãn các nhu cầu mua sắm, giải trí, thời trang, ẩm thực và nghỉ dưỡng… Tọa lạc tại bán đảo Bảo Ninh, TP Đồng Hới - khu vực trọng điểm được tập trung phát triển du lịch tại Quảng Bình, Sunora Luxury hứa hẹn tạo ra sự đột phá về du lịch nghỉ dưỡng cho Bảo Ninh nói riêng và Quảng Bình nói chung.

Với những lợi thế từ vị trí chiến lược đắt giá, cảnh quan đồng bộ, hiện đại, dịch vụ cao cấp và đặc biệt là sự bắt tay hợp tác giữa các đối tác lớn trong việc khai thác vận hành khách sạn, dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khách hàng khi ra mắt trong thời gian tới.