Best Western Hotels & Resorts chính thức vận hành Venezia Beach

Dân trí Thương hiệu vận hành khách sạn quốc tế BW Premier Collection by Best Western thuộc Best Western Hotels & Resorts vừa chính thức trở thành đơn vị vận hành dự án Venezia Beach.

Thương hiệu quốc tế mang phong cách vận hành độc đáo Best Western Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn thuộc mạng lưới toàn cầu của BWH Hotel Group - tập đoàn hiện sở hữu 18 thương hiệu với khoảng 4.700 khách sạn có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới. BW Premier Collection by Best Western là thương hiệu cao cấp dưới sự quản lý trực tiếp của Best Western Hotels & Resorts, mang phong cách vận hành độc đáo, hướng đến phát triển hệ thống sản phẩm 5 sao dành cho khách hàng có đẳng cấp tương xứng. Theo đại diện của Best Western Hotels & Resorts tại châu Á, Venezia Beach là bất động sản thứ 19 của tập đoàn này đã và đang trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, bao gồm 6 thương hiệu hàng đầu khác. Là thành viên của BW Premier Collection danh tiếng, Venezia Beach sẽ mang sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa địa phương với các tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Venezia Beach (Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt) được đánh giá sẽ trở thành điểm đến du lịch biểu tượng của khu vực (Ảnh phối cảnh). Theo khảo sát của Business Travel News, các khách sạn dưới thương hiệu BW Premier Collection by Best Western mang lại trải nghiệm du lịch độc đáo, đậm bản sắc văn hóa, làm nổi bật nét duyên dáng và phong vị địa phương. Màu sắc bản địa ở mỗi quốc gia là giá trị cốt lõi để quyết định và nâng tầm dịch vụ thành các chuẩn mực hoàn hảo. Ông Erwann Mahe - Giám đốc điều hành quốc tế của Best Western Hotels & Resorts tại khu vực châu Á cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất châu Á với tiềm năng mạnh mẽ về du lịch trong nước và quốc tế. Những bất động sản nổi bật và độc đáo như Venezia Beach đang góp phần nâng cao tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cho khu vực, biến Hồ Tràm - Bình Châu trở thành điểm đến đáng mong chờ. "Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Hưng Vượng Developer để cùng đưa dự án ấn tượng này sớm vào vận hành thực tế", ông nói. Ông cũng nhận định rằng sau khi hoàn thành, Venezia Beach sẽ trở thành một điểm đến du lịch tổng hợp mang tính biểu tượng trong khu vực Hồ Tràm - Bình Châu đang phát triển nhanh chóng này. Cam kết chất lượng dành cho nhà phát triển Ông Lê Chí Hùng Việt - Giám đốc điều hành Hưng Vượng Developer cho biết sự thành công trong việc đưa thương hiệu cao cấp của Best Western Hotels & Resorts gia nhập thị trường Hồ Tràm - Bình Châu vừa là minh chứng cho năng lực của Hưng Vượng Developer, đồng thời là một cam kết chất lượng dành cho nhà phát triển cũng như dành cho khách hàng của Venezia Beach. Loại hình sản phẩm Shophouse theo phong cách Italy tại phân khu The Venice của Venezia Beach (Ảnh phối cảnh). Đại diện Best Western Hotels & Resorts chia sẻ thêm, BW Premier Collection by Best Western sẽ mang lại cho mỗi du khách sự tiện nghi trong không gian thư giãn đẳng cấp 5 sao với những phòng tắm mang cảm hứng nghỉ dưỡng tại spa. Các yêu cầu về trải nghiệm sẽ được đáp ứng với đa dạng lựa chọn về ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí dành cho cá nhân, gia đình hay những sự kiện lớn dành cho du khách và giới doanh nhân. Ngoài ra, với vai trò của thương hiệu thành viên của Best Western Rewards, khách hàng của Venezia Beach còn được tham gia chương trình khách hàng thân thiết để có thể tích điểm cũng như hưởng thụ các lợi ích độc quyền của thương hiệu. Cam kết lợi nhuận tối thiểu 25% trong 5 năm Theo đại diện Hưng Vượng Developer, với "bộ sưu tập" bất động sản hàng hiệu sở hữu lâu dài phiên bản giới hạn này của Venezia Beach, mỗi chủ nhân sẽ nhận mức lợi nhuận cam kết tối thiểu 25% trong vòng 5 năm với chương trình chia sẻ lợi nhuận từ việc hợp tác cho thuê với Best Western Hotels & Resorts. Trong đó, mức phân bổ lợi nhuận hàng năm về cho khách hàng sở hữu là hơn 60%, nhờ tiềm năng phát triển ở địa phương, sức bật từ dự án và sự tham gia vận hành của Best Western Hotels & Resorts. Bên cạnh đó là "đặc quyền" dành riêng cho mỗi chủ nhân của Venezia Beach với 40 đêm nghỉ dưỡng tại khu biệt thự đẳng cấp của phân khu The Venice. Phối cảnh biệt thự đơn lập tại phân khu The Venice của Venezia Beach. Đại diện Hưng Vượng Developer cho biết thêm, ngoài lợi thế là dòng sản phẩm nghỉ dưỡng biển sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, Venezia Beach còn có vị trí đắc địa trên cung đường Hồ Tràm - Bình Châu. Nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn và tiềm năng khi sở hữu nét đẹp thiên nhiên hoang sơ với rừng và biển giao hòa, cùng nét đẹp bản sắc của khu vực duyên hải miền nhiệt đới. Sức hút của cung đường này đã mang lại các chuỗi lưu trú chất lượng dần lộ diện, gắn liền bên cạnh các "ông lớn" trong lĩnh vực vận hành. "Bước hợp tác này cùng Best Western Hotels & Resorts bên cạnh Marriott International không chỉ có giá trị đối với Venezia Beach hay Hưng Vượng Developer, mà còn có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước chuyển lớn cho ngành du lịch của Hồ Tràm - Bình Châu và thị trường nghỉ dưỡng phía Nam", ông Lê Chí Hùng Việt chia sẻ. Trường Thịnh