"Bắt tay" với đối tác Nhật: Không chỉ là nguồn vốn mà còn nhiều hơn thế…

Dân trí Khi một doanh nghiệp BĐS Việt Nam bắt tay hợp tác với các nhà đầu tư ngoại, ngoài những giá trị hữu hình như nguồn vốn, công nghệ, sản phẩm... thì những kinh nghiệm đầu tư, quản lý vận hành là những giá trị "vô hình" đặc biệt quý giá.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Danh Khôi đã có những chia sẻ thú vị xung quanh câu chuyện này.

Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) Việt Nam bắt tay với các đối tác quốc tế để đầu tư, phát triển dự án. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Ông Nguyễn Hữu Quang: Theo tôi, đây là một hướng đi phù hợp ở thời điểm hiện tại. Việc hợp tác với các đối tác ngoại để cộng hưởng và tận dụng tối đa tiềm lực song phương là xu thế tất yếu trên thị trường hiện nay. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp trong nước bổ sung nguồn vốn mà còn được hỗ trợ thêm về kinh nghiệm, năng lực quản trị giúp nâng cao chất lượng của một "hệ sinh thái" bất động sản khép kín, chuyên nghiệp từ chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, đơn vị xây dựng, tư vấn thiết kế cho đến quản lí vận hành,… Từ đó, mang lại lợi ích cho đôi bên.

Vài năm gần đây, Tập đoàn Danh Khôi cũng lần lượt hợp tác với ba nhà đầu tư Nhật Bản. Vì sao là Nhật Bản mà không phải là các nhà đầu tư khác, thưa ông?

Trong vòng hai năm 2018 và 2019, Tập đoàn Danh Khôi đã hợp tác với 3 đối tác Nhật. Đầu tiên là Sanei Architecture Planing ký hợp tác chiến lược và đã rót những đồng vốn đầu tiên vào tháng 4/2018. Cùng năm đó, G-7 Holdings Inc cũng chính thức trở thành cổ đông chiến lược. Sang năm 2019 thì Anabuki cũng trở thành đối tác của chúng tôi.

Danh Khôi và các đối tác Nhật đã tìm thấy những giá trị tương đồng để quyết định "song hành cùng nhau". Đó là sự tương đồng trong văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lõi: Hiệu quả, đam mê, đổi mới, chính trực, cam kết và tốc độ. Chúng tôi không ngừng nỗ lực làm giàu cuộc sống của người Việt, đem lại sự phát triển thịnh vượng cho xã hội và tạo sự phát triển bền vững trong tương lai.… Đó còn là sự tương đồng trong triết lý kinh doanh, vận hành bộ máy và quản trị doanh nghiệp với phương châm "chia sẻ chân thành để cùng thành công".

Trước khi hợp tác với các đối tác Nhật, Tập đoàn Danh Khôi đã có sẵn tiềm lực như thế nào?

Thành lập từ năm 2006, đến nay, Tập đoàn Danh Khôi đã có 15 năm tích lũy, xây dựng được một đội ngũ nhân sự nhiệt huyết và dày dạn kinh nghiệm cùng với tiềm lực tài chính vững mạnh.

Từ 5 năm trước, ngay cả khi chưa hợp tác với các đối tác Nhật, Danh Khôi đã sở hữu một trong những hệ thống phân phối lớn mạnh trên thị trường bất động sản, với mạng lưới sàn giao dịch trải dài từ Đà Nẵng tới toàn khu vực miền Nam. Các sản phẩm do Danh Khôi phát triển, phân phối đều được khách hàng đón nhận tích cực.

Bên cạnh đó, với tầm nhìn dài hạn, Danh Khôi đã sớm tích lũy được nhiều quỹ đất sạch có vị trí "đắc địa" ở các thành phố tâm điểm du lịch Việt Nam như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu,... Đó là những yếu tố quan trọng giúp Danh Khôi từng bước tự tin chinh phục thị trường và đối tác.

Nhiều ý kiến cho rằng, hầu hết các doanh nghiệp BĐS Việt khi bắt tay với các đối tác quốc tế nói chung và Nhật Bản nói riêng là để tăng cường về nguồn vốn. Ông nghĩ sao về điều này?

Đó là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, ngoài vốn là giá trị hữu hình còn có các giá trị vô hình khác nhưng lại vô cùng quý giá khác đối với doanh nghiệp nội, chẳng hạn như kinh nghiệm đầu tư, quản lý vận hành, phát triển dự án…

Các đối tác Nhật đã mang đến những giá trị gì, cụ thể đối với các dự án của Danh Khôi? Ông có thể chia sẻ sâu hơn về điều này?

Ngoài lực đẩy về vốn của đối tác ngoại, chúng tôi còn lĩnh hội kinh nghiệm lâu năm từ Sanei Architecture Planning về phát triển dự án.

Còn G-7 Holdings Inc vốn là chuỗi thương mại bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, đã giúp hoàn thiện chuỗi sinh thái dịch vụ bất động sản - giải trí vào các dự án, tạo nên hệ giá trị dịch vụ thương mại khép kín, hoạt động bài bản và chuyên nghiệp, mang đến những không gian mua sắm sôi động tại các khu đô thị mà chúng tôi phát triển.

Đặc biệt, Anabuki giúp các dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, ứng dụng công nghệ hiện đại trong dịch vụ khách hàng, tạo nên môi trường sống văn minh, an toàn cho cư dân.

Sắp tới, Tập đoàn Danh Khôi có dự định bắt tay thêm với đối tác quốc tế khác không?

Hiện tại với các đối tác đang hợp tác, Danh Khôi đã phát triển khá nhiều dự án chung như: Astral City, The Aston, The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, Aria Vũng Tàu Hotel & Resort, Kỳ Co Gateway, Takashi Ocean Suite Kỳ Co,…

Ngoài Sanei, G-7 Holdings Inc và Anabuki, chúng tôi còn hợp tác với các đơn vị thiết kế Kume Asia Design, Atkins, tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế như Central, DKO,… cùng nhiều đơn vị tư vấn quản lý, vận hành uy tín như CBRE, Savills.

Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác thêm với các đối tác khác.

Ông có thể chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển cũng như mục tiêu của Danh Khôi trong thời gian tới?

Năm nay, dịch bệnh bùng phát bất ngờ. Không chỉ Danh Khôi mà hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều phải dời lại kế hoạch triển khai dự án và các đợt mở bán.

Trong hai quý cuối năm, Danh Khôi nỗ lực tăng tốc mở bán online các giỏ hàng trong những ngày giãn cách cũng như thực hiện mở bán tập trung ngay sau khi đợt dịch bệnh được kiểm soát. Danh Khôi hy vọng quý khách hàng luôn tin tưởng và ủng hộ Danh Khôi trong thời gian tới. Hiện tại Danh Khôi đang tăng tốc và nỗ lực để đạt được kế hoạch đề ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng trở thành tập đoàn bất động sản hàng đầu khu vực trong tương lai gần.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Trường Thịnh