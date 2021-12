Bất động sản Vĩnh Long hưởng lợi từ xu hướng đầu tư tránh lạm phát

Dân trí Lo ngại lạm phát tăng cao trong giai đoạn tới, nhiều nhà đầu tư có xu hướng đổ tiền vào các kênh đầu tư, đặc biệt là bất động sản các tỉnh ven TPHCM như Vĩnh Long.

Bất động sản hút dòng tiền

Sau 2 năm bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ đối mặt với lạm phát. Theo chuyên gia dự đoán, giai đoạn cuối 2021 - đầu 2022, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt với mức lạm phát tăng cao.

Trong buổi báo cáo trước Quốc hội sáng ngày 12/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng dự báo rủi ro lạm phát rất lớn vào năm 2022. Covid-19 khiến việc di chuyển hàng hóa giữa các quốc gia và địa phương gặp nhiều cản trở, đẩy chi phí logistics lên cao. Ngoài ra, đại dịch khiến chuỗi nhân lực lao động, chuỗi nguyên liệu đầu vào đứt gãy. 3 yếu tố này cộng hưởng khiến nguy cơ đẩy chỉ số giá sản xuất tăng mạnh.

Đồng thời, chi phí nhân lực, nguyên vật liệu đầu vào, giá dầu thô tăng mạnh cũng tạo áp lực lạm phát lớn với nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Chi phí sản xuất tăng mạnh kết hợp lượng tiền đổ ra thị trường khiến lạm phát được đánh giá sẽ trở thành từ khóa chủ đạo của nền kinh tế trong năm 2022.

Để tránh rủi ro đồng tiền mất giá do lạm phát, nhiều người có xu hướng chuyển tiền vào các kênh đầu tư, thay vì giữ tiền mặt hoặc gửi ngân hàng. Bất động sản là một trong những kênh đầu tư được quan tâm hàng đầu hiện nay, đặc biệt là với phân khúc đất nền vùng ven.

Lực đẩy hạ tầng lớn trong thời gian qua đã làm thị trường tại các tỉnh vùng ven dần "nóng" lên. Đồng bằng Sông Cửu Long sở hữu những quỹ đất sạch tiềm năng tại các tỉnh ven Cần Thơ đang dần được khai thác, cùng với tiềm năng tăng giá trong tương lai cũng đang thu hút nhiều nhà đầu tư.

Cơ hội đầu tư bất động sản vùng ven

Sau thời gian thị trường chững lại do tác động của dịch bệnh, thời gian gần đây thị trường các tỉnh vùng ven tại Đồng bằng Sông Cửu Long như Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang hay Vĩnh Long… có dấu hiệu sôi động trở lại.

Riêng bất động sản Vĩnh Long, giới đầu tư cho biết thị trường nơi đây đang có sự chuyển mình. Tỉnh ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải như tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cầu Cái Cam 2 đi qua phường 9 và phường Trường An... và các phương tiện di chuyển công cộng cũng được duy trì và mở rộng. Nhờ đó, Vĩnh Long đã đón nhận nhiều dự án lớn trong giai đoạn này như Trường An Riverside, Vĩnh Long New Town, khu dân cư Hòa Phú…

Khu dân cư Hòa Phú đang được san lấp mặt bằng.

Chúng tôi nhận thấy nhà ở xã hội là điều cần thiết ở phân khúc giá thấp trong thị trường bất động sản. Khu dân cư Hòa Phú là dự án nhà ở xã hội được xây dựng với hình thức chung cư gồm 3 block, tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, liền kề khu công nghiệp Hòa Phú (ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Với vị trí đắc địa, khu dân cư Hòa Phú sở hữu những tiện ích ngoại khu: Trường Đại học - Cao đẳng Cửu Long, khu dân cư Hòa Phú, siêu thị, chợ, ngân hàng, bưu cục… Dự án còn có liên kết vùng lý tưởng với các cung đường rộng lớn và bằng phẳng, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận trung tâm TP Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TPHCM, cầu Mỹ Thuận…

Khu dân cư Hòa Phú hứa hẹn sẽ là nơi hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm yên bình, sung túc giữa ồn ào phố thị. Dự án được Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long cấp giấy phép xây dựng vào ngày 8/7/2021 và hiện trong giai đoạn san lấp mặt bằng.

Khu dân cư Hòa Phú được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đại Kim Thành.

