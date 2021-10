Bất động sản trong đại đô thị biển chinh phục "khẩu vị" nhà đầu tư

Dân trí Các loại hình bất động sản như shophouse, biệt thự nằm trong đại đô thị biển "all in one" quy hoạch bài bản, đa tiện ích, nhiều ưu đãi… được nhà đầu tư quan tâm hậu Covid-19.

Phân khúc hấp dẫn nhà đầu tư Anh Hoàng Thanh Tùng, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, ngay khi các yêu cầu về giãn cách xã hội dần nới lỏng, nhiều doanh nghiệp bất động sản rục rịch khởi động lại dự án, anh tích cực tìm kiếm sản phẩm bất động sản phù hợp để mua vào. Theo anh, đây là thời điểm "vàng" để xuống tiền mua shophouse hoặc biệt thự ven biển, nhất là khi nhiều địa phương đang chuẩn bị mở cửa trở lại, kinh tế du lịch có dấu hiệu phục hồi và bất động sản ven biển vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. "Các dự án shophouse hay biệt thự biển được quy hoạch trong các quần thể hoặc đại đô thị nghỉ dưỡng được vận hành và tích hợp hệ tiện ích đồng bộ, hiện đại. Vì thế, dòng sản phẩm ở khu vực này thường mang lại giá trị thương mại cao hơn các khu vực khác", anh nhận định. Các sản phẩm shophouse, biệt thự là một trong những tài sản mang lại nhiều giá trị, của để dành cho mai sau. Theo các chuyên gia, bất động sản biển vẫn được xem là phân khúc hấp dẫn nhờ nền tảng từ du lịch đang được xem là mũi nhọn phát triển kinh tế với những chính sách thúc đẩy đồng bộ hạ tầng. Tuy nhiên, việc đầu tư cho ngành du lịch mới ở giai đoạn đầu, đặc biệt tại nhiều địa phương ven biển giàu tiềm năng, hạ tầng du lịch vẫn chưa bắt kịp với nhu cầu du khách. Ảnh hưởng của Covid-19 đã phần nào thay đổi khẩu vị người mua, khiến họ quan tâm hơn đến các sản phẩm bất động sản đa công năng, có không gian gần gũi thiên nhiên và tiện nghi đồng bộ, vừa để an cư, nghỉ dưỡng vừa có giá trị đầu tư sinh lời. Sự chuyển dịch của dòng tiền khiến cho các sản phẩm shophouse biển, biệt thự biển nằm trong các dự án quy mô lớn, vị trí đẹp và pháp lý minh bạch trở thành phân khúc hấp dẫn được giới đầu tư săn đón. Đại đô thị biển FLC Quảng Bình có tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng. Lợi thế từ thị trường mới nổi Đánh giá các khu vực giàu tiềm năng hiện nay, nhiều chuyên gia nhận định Quảng Bình là địa phương sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, chính sách, mỹ cảnh và sự tăng trưởng vượt bậc của du lịch trong giai đoạn 2016 - 2020. Điều này đã tạo động lực cho sự trỗi dậy của thị trường bất động sản Quảng Bình những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi xuất hiện đại dự án FLC Quảng Bình quy mô gần 2.000 ha ở khu vực miền Trung, được đầu tư theo mô hình đại đô thị nghỉ dưỡng đồng bộ hiện đại và khép kín. Giai đoạn này, FLC Quảng Bình tập trung ra mắt loạt shophouse, biệt thự theo chủ đề như: The Ocean Village - Phân khu được quy hoạch trở thành đô thị giải trí sôi động ven biển. Trong đó, The Blue Village - tổ hợp biệt thự, nhà phố được lấy cảm hứng từ hòn đảo Santorini ven bờ Địa Trung Hải. Western Village mang đậm phong cách thiết kế phóng khoáng của miền Tây nước Mỹ và dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng 6 sao độc bản Lagoona Quang Binh Resort&Villas lần đầu tiên xuất hiện. Đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh bình thường mới, FLC Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh triển khai các kênh thông tin trực tuyến theo nhiều hình thức mới lạ. Các khách hàng và nhà đầu tư có thể tham quan và trải nghiệm một cách chân thực toàn bộ không gian và tiện ích của dự án qua công nghệ thực tế ảo hiện đại mà không cần phải đến tận nơi. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn FLC, FLC Quảng Bình đang triển khai chính sách ưu đãi lớn "20 năm có 1" mang tên "Đặc quyền 20" chỉ áp dụng trong tháng 10, với cam kết mua lại lãi suất 20% sau 2 năm, cùng nhiều ưu đãi khác lên đến hàng tỷ đồng. Với ưu đãi "20 năm có 1" của FLC Quảng Bình đánh trúng thời điểm và nhu cầu của đại đa số các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. So với mặt bằng chung, chính sách cam kết của FLC Quảng Bình được đánh giá là khá hấp dẫn trên thị trường hiện nay, mang đến cơ hội cho khách hàng, nhà đầu tư sở hữu dòng sản phẩm bất động sản chất lượng đẳng cấp, có khả năng sinh lời an toàn, bền vững trong tương lai. Dự án được phát triển và phân phối bởi FLCHomes Website: www.flcquangbinh.vn Đối tác phân phối chính thức: Đất Xanh Miền Bắc, S-Homes, Wonder House, Kingland Hà Tĩnh, Địa ốc miền Trung, PEC Group, Redland, Nhật Minh, YouHomes, DAT Việt Nam, Đất Xanh Bắc Trung Bộ. Trường Thịnh