Bất động sản TPHCM vẫn hút dòng tiền

Dân trí Nguồn cung căn hộ tại TPHCM đang chạm đáy trong khi nhu cầu sau dịch tăng nhanh đã tạo lợi thế cho các sản phẩm bất động sản an toàn, đáp ứng các nhu cầu tương lai.

Thị trường căn hộ TPHCM: Cung cạn - cầu tăng

Nguồn cung bất động sản TPHCM tiếp tục đà khan hiếm. Báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM cho thấy, trong quý II/2021, thành phố chỉ có 7 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai với 3.002 căn hộ, giảm 40% so với quý I/2021 và giảm 14,3% so với quý II/2020. Quý III nguồn cung tiếp tục sụt giảm chỉ còn một dự án với 352 căn hộ thương mại đủ điều kiện huy động vốn.

Trong bối cảnh nguồn cung đi xuống thì nhu cầu tìm kiếm và sở hữu bất động sản của người dân vẫn tăng. Theo báo cáo từ sàn giao dịch batdongsan.com.vn, từ giữa tháng 9 xu hướng tìm mua nhà đất tăng trưởng gần 55% so với tháng 8, riêng thị trường TPHCM ghi nhận mức độ quan tâm tăng 35%. Điều này cho thấy dù là trong thời điểm dịch, nhu cầu về mua bán bất động sản trong dân vẫn rất lớn, không hề suy giảm. Trong đó, một lượng lớn tiền rút từ các lĩnh vực khác đang có xu hướng đổ vào bất động sản tìm cơ hội đầu tư.

Phối cảnh khu căn hộ tại TP Thủ Đức (Ảnh: Vinhomes).

Lý giải về lý do dòng tiền tiếp tục xu hướng đổ vào bất động sản, một chuyên gia về bất động sản cho rằng trong bối cảnh dịch, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng hoặc từ các nhà đầu tư không am hiểu về chứng khoán sẽ có xu hướng rót vào bất động sản. Đây là kênh đầu tư được đánh giá là an toàn trong dài hạn.

Mô hình đô thị nghỉ dưỡng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư (Ảnh: Vinhomes).

Ở góc độ xã hội, nhiều chuyên gia nhận định hiệu quả của việc giãn cách, cách ly dịch bệnh tại các khu chung cư cao tầng và khu dân cư tách biệt cao hơn so với các khu dân cư đông đúc, các con hẻm chật hẹp, sâu hun hút ở trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, xu hướng người dân đi ôtô, thích ở những nơi thoáng rộng, quy hoạch hiện đại, gần gũi với thiên nhiên đang tăng sau mùa dịch. Nhiều người thích không gian sống tại các đô thị nghỉ dưỡng ngay trong lòng thành phố hay "vùng xanh" khép kín, an toàn hiện đại.

Giao dịch sôi động trở lại

Khi TPHCM bước vào trạng thái "bình thường mới", thị trường bất động sản đã tăng tốc sau thời gian chủ yếu hoạt động online vì dịch. Các hoạt động môi giới duy trì suốt thời gian qua bắt đầu sôi động, các chương trình giới thiệu, ra mắt hay tái khởi động dự án cũng được thực hiện.

Thị trường bất động sản phía Đông TPHCM (Ảnh: Vinhomes).

Tại TP Thủ Đức - khu vực "nóng" nhất thị trường thời gian qua, hoạt động mua bán đã được tiến hành. Nhiều môi giới cho biết, sản phẩm chuẩn bị ra mắt như phân khu cao cấp The Beverly của Vinhomes Grand Park được nhiều khách hàng quan tâm. Ngọc An, trưởng nhóm kinh doanh một sàn giao dịch cho hay, bình quân mỗi ngày có khoảng 20-30 cuộc gọi đăng ký giữ chỗ từ các nhà đầu tư.

The Beverly dự kiến chào bán số lượng giới hạn, với nhiều lợi thế như: tọa lạc tại vị trí "kim cương" của đại đô thị Vinhomes Grand Park, với 3 mặt hướng sông. Đây cũng là dự án cao tầng hiếm hoi ôm trọn đại công viên 36 ha.

The Beverly cũng là phân khu có mật độ xây dựng thấp nhất tại Vinhomes Grand Park, hứa hẹn mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng resort ngay dưới chân nhà cùng công viên gym 1.000 máy tập. Bên cạnh đó còn chuỗi tiện ích cao cấp bên trong tòa căn hộ như hồ bơi nước mặn, hồ bơi 3 lớp, phòng đọc sách, sảnh tiệc sang trọng, phòng gym… dành riêng cho cư dân. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là phân khu cao cấp bậc nhất trong Vinhomes Grand Park, đem đến cuộc sống đẳng cấp nghỉ dưỡng 5 sao ngay tại chính căn hộ.

"Nằm ở trung tâm của đại đô thị nghỉ dưỡng, vùng "xanh" an toàn mới với hệ sinh thái "tất cả trong một - all in one", The Beverly đang là đích ngắm của nhà đầu tư và người mua ở thực để hướng đến cuộc sống an toàn, đủ đầy, hạnh phúc trong tương lai", Ngọc An cho biết.

Trường Thịnh