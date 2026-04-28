Atera Central - Lời giải cho chuẩn sống của cộng đồng chuyên gia quốc tế

Song hành cùng dòng vốn tỷ đô là bài toán lớn của thị trường: lực lượng chuyên gia quốc tế, kỹ sư cấp cao và thế hệ trí thức trẻ hiện đại đang cần một không gian sống chất lượng.

Khi nhu cầu an cư không còn chỉ dừng lại ở nơi để ở, “khẩu vị” bất động sản của thế hệ mới cũng đã thay đổi, đòi hỏi tư duy phát triển mới từ các chủ đầu tư.

Hưng Yên thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI năm 2025 (Ảnh: Atera Holdings).

Bức tranh thị trường phân cực

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Hưng Yên hiện thu hút 932 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16,7 tỷ USD, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI năm 2025.

Với 23 khu công nghiệp quy mô khoảng 5.900ha và gần 3.947 dự án đang hoạt động, địa phương này đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn sản xuất và công nghệ lớn. Cùng với đó là sự đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, tiêu biểu như tuyến Vành đai 4 với tổng mức đầu tư hơn 85.813 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản tại đây đang cho thấy sự phân cực. Một bên là các đại đô thị vùng ven theo mô hình nghỉ dưỡng, xa hoa nhưng cách xa trung tâm sản xuất và làm việc. Bên còn lại là các khu nhà ở phục vụ nhu cầu phổ thông, nằm gần khu công nghiệp nhưng thiếu đồng bộ về tiện ích và dịch vụ.

Khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở phân khúc đô thị lõi "all-in-one" (tất cả trong một), nơi có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, làm việc, kết nối và tái tạo năng lượng cho cộng đồng chuyên gia và cư dân tri thức mới.

Nắm bắt đúng nhu cầu đó, Atera Central tại tâm điểm Phố Nối được phát triển như một lời giải đột phá cho chuẩn sống mới tại thủ phủ công nghiệp Hưng Yên.

Dự án Atera Central tọa lạc tại Phố Nối, Hưng Yên 2025 (Ảnh: Atera Holdings).

Atera Central - Hệ sinh thái kiến tạo tương lai

Với tổng vốn đầu tư hơn 2.242 tỷ đồng trên quỹ đất gần 65.000m², dự án không đơn thuần là một khu đô thị mà là hệ sinh thái sống toàn diện dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tại đây, chuẩn sống được tái định nghĩa qua hai trục giá trị cốt lõi.

Trục đầu tiên là Work & Grow - Sự nghiệp và tri thức. Atera Central phá vỡ ranh giới truyền thống giữa nơi ở và nơi làm việc khi tích hợp hệ thống Business Suites cùng Coworking Hub ngay trong nội khu, đáp ứng nhu cầu làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ chuyên gia, doanh nhân và nhà quản lý.

Điểm nhấn nổi bật là Innovation Hub - vườn ươm khởi nghiệp tiên phong tại Hưng Yên, được kỳ vọng trở thành không gian kết nối cộng đồng startup (khởi nghiệp), chuyên gia quốc tế và các nguồn lực sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển bền vững.

Song hành với nhịp sống năng động đó là trục Live - Tái tạo năng lượng. Thấu hiểu áp lực công việc của giới chuyên gia, Atera Central phát triển hệ tiện ích wellness (nghỉ dưỡng) cao cấp tại tháp biểu tượng Ruby Tower với tổ hợp khoáng nóng Onsen, sauna và bể bơi vô cực ngoài trời.

Không chỉ là tiện ích sống, đây còn là giải pháp cân bằng thân - tâm - trí, giúp cư dân phục hồi năng lượng sau guồng công việc cường độ cao.

Atera Holdings thiết lập chuẩn mực sống và đầu tư khác biệt tại thủ phủ công nghiệp Hưng Yên 2025 (Ảnh: Atera Holdings).

Dưới góc nhìn đầu tư, bất động sản chỉ thực sự sinh lời bền vững khi sở hữu giá trị sử dụng thực tế và nhu cầu khai thác lâu dài.

Atera Central giải quyết bài toán này bằng hệ sinh thái tiện ích được thiết kế đúng với nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu. Theo xu hướng thị trường, nhóm khách thuê là chuyên gia nước ngoài và giới tri thức trẻ sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao hơn 15-20% cho các dự án đô thị phức hợp có tiện ích trọn gói, đặc biệt là không gian làm việc linh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, các tiện ích như Innovation Hub, Business Suites hay Onsen không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn tạo ra biên độ lợi nhuận hấp dẫn và tỷ suất cho thuê ổn định cho nhà đầu tư.

Sự hội tụ của cộng đồng cư dân tinh hoa sẽ nhanh chóng hình thành một môi trường sống văn minh, sầm uất và có sức mua cao. Đây chính là giá trị thặng dư trở thành bảo chứng cho khả năng khai thác thương mại và tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Atera Central được kỳ vọng sẽ kiến tạo một chuẩn sống mới tại trung tâm Phố Nối - nơi hội tụ của công việc, tri thức, nghỉ dưỡng và giá trị đầu tư bền vững.

Bằng việc tiên phong đưa mô hình đô thị phức hợp thế hệ mới về thủ phủ công nghiệp Hưng Yên, Atera Holdings đang thiết lập một chuẩn mực khác biệt cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Atera Central

Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án: Atera Holdings

Vị trí: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.

