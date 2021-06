Âm vang mùa hè bất tận tại The Sound

Dân trí Như câu hát "our last summer…" của ABBA luôn ngân vang về những ngày hè đáng nhớ, đến với The Sound, khách hàng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một khu nhà phố thương mại đầy năng động không thua kém những khu phố biển nổi tiếng ở miền Nam châu Âu.

Hai mặt tiền linh hoạt với động và tĩnh Nằm trong tổ hợp Thanh Long Bay 90 ha, trải dài 1,7 km đường ven biển, nơi có cát mịn và sóng êm nhất vùng Lagi -Bình Thuận, The Sound đang được quan tâm rất lớn bởi khu nhà phố thương mại này sở hữu vị trí đắc địa trên đường ra bến cảng du thuyền lớn nhất khu vực. Với The Sound chủ nhân có thể thỏa thích tùy biến không gian cho nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh, cho thuê… Sự năng động, đó là cảm nhận rõ ràng khi bước vào The Sound. Trước cửa nhà luôn sôi động, vui tươi với phố phường, tiện ích mua sắm; bên trong nhà thì mang phong cách nghỉ dưỡng, thư giãn với những mảng xanh. Thiết kế hai mặt tiền thông thoáng của The Sound tạo nên hai mảng màu tương phản của một cuộc sống: trẻ trung sôi động mặt hướng ra đường chính và tĩnh với mặt bên kia hướng ra công viên nội khu, giúp chủ nhân có thể đáp ứng cùng lúc hai loại hình kinh doanh khách nhau. Sở hữu những đặc tính tuyệt vời nhất trong thiết kế kết hợp giữa nhà phố và nhà vườn, sự chuyển nhịp độc đáo giữa động và tĩnh, giữa phố và vườn của The Sound sẽ giúp cho chủ nhân những căn nhà ở đây có thể thỏa thích tùy biến không gian cho nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh, cho thuê, phù hợp với nhiều loại hình dịch vụ từ coffee, bar, nhà hàng… Khu phố thương mại ấm cúng giữa quần thể đô thị biển sôi động Mang vẻ đẹp của vùng đất ánh sáng Phan Thiết, nơi được mệnh danh là vùng đất không ngủ bởi những ngọn đèn thâu đêm: ngọn đèn từ ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam, từ các đoàn tàu đánh cá lấp lánh rực sáng cả một vùng, từ giàn đèn chiếu sáng của những vườn thanh long trĩu quả; Thanh Long Bay giờ đây còn là vùng đất của những ngày hè sôi động bất tận trong chiến lược trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển đáng sống hàng đầu khu vực - Blue destination. Theo tổ chức du lịch thế giới UNWTO, để đạt được sự công nhận là một Blue Destination, điểm đến - nơi chốn đó phải tạo cho mọi người những trải nghiệm và giá trị tuyệt vời. Trung tâm thể thao ngoài trời và trên biển nhằm phục vụ tất cả các nhu cầu thể thao dưới nước ở mọi độ tuổi, những ai ưa thích vận động, tìm kiếm cảm giác phấn khích. Trò chơi trên biển có động cơ như jet ski, cano kéo dù… ; không động cơ như chèo thuyền, lướt ván…; các lễ hội thể thao trên biển, các cuộc thi đấu mang tính quốc tế cũng sẽ diễn ra nơi đây. Tất cả những cuộc tranh tài lâu nay chỉ thấy trên tivi nước ngoài, giờ đây bạn có thể thực mục sở thị nếu là cư dân của The Sound hay các hợp phần khác thuộc Thanh Long Bay. Thanh Long Bay đang trong chiến lược trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển đáng sống hàng đầu khu vực - Blue destination. Những lễ hội âm nhạc, thời trang, các sân khấu biểu diễn nghệ thuật diễn ra quanh năm. Khu cắm trại biển cao cấp diện tích 2 ha, trải dài 400 m mặt biển với đầy đủ lều trại, bungalow, beach house sẽ mang đến những trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời và đem lại một lượng khách lớn và ổn định cho các khu phố thương mại nơi đây. Và cũng không cần phải đi xa để trải nghiệm những khu chợ cá, phố đêm Phan Thiết. Beach Club sẽ đưa chợ cá Bình Thuận vào trải nghiệm tại Thanh Long Bay với những con phố ẩm thực được trang trí bằng những chiếc thuyền thúng, gánh hàng rong, những mảng lưới cá… Mùa hè còn kéo dài bất tận khi chỉ cần 15 phút chạy xe, chủ nhân của The Sound có thể tận hưởng vẻ đẹp đa dạng của vùng đất này khi thong dong ở đỉnh núi Tà Cú, ngắm hải đăng Kê Gà, tắm suối nước nóng Bưng Thị hoặc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đảo yến… Phan Thiết - Bình Thuận đang là ngọn gió mới trong phát triển bất động sản đô thị biển Việt Nam, vùng đất này chứa đựng vẻ đẹp của văn hóa địa phương, sự phóng khoáng của thiên nhiên. Từ 2023, chỉ 30 phút từ sân bay Phan Thiết, một giờ từ sân bay Long Thành, 2 tiếng từ TPHCM (thông qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khi hoàn thành) đến với The Sound, bạn sẽ có những ngày hè bất tận. Hotline: 0902 021 031 - 0977 487 777 Website: https://thesound.thanhlongbay.vn/ The Sound có mức giá dao động từ 7,6 tỷ đồng, thanh toán 25% đến khi nhận nhà, được ngân hàng hỗ trợ vay 0% lãi suất, khách hàng đã có cơ hội sở hữu nhà phố biển thương mại đầu tư hấp dẫn. Cùng với đó, khách hàng sở hữu nhà phố The Sound sẽ được Chủ đầu tư tặng gói hỗ trợ kinh doanh lên tới 500 triệu đồng/ căn, tặng ngay một Voucher Nghỉ Dưỡng 2 Ngày một Đêm tại AZERAI Resort Kê Gà, miễn phí quản lý trong 3 năm đầu kể từ khi có thông báo nhận bàn giao nhà, tặng một máy nước nóng năng lượng mặt trời và hệ thống điện năng lượng mặt trời giá trị 100 triệu đồng. Trường Thịnh