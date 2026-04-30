Aeon Mall muốn về Bắc Ninh xây trung tâm thương mại gần 150 triệu USD

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Nhật và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Mie (Nhật Bản) diễn ra mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Dự án đầu tiên là trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Tiến do Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đầu tư. Dự án có tổng diện tích 7,7ha, quy mô vốn gần 150 triệu USD (khoảng 3.900 tỷ đồng).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh).

Vị trí triển khai tại phường Tân Tiến (thuộc TP Bắc Giang cũ), định hướng trở thành trung tâm thương mại hiện đại, tích hợp dịch vụ bán lẻ, ẩm thực, giải trí và cho thuê văn phòng.

Hạng mục chính là hai khối trung tâm thương mại cao 4 tầng nổi và 1 tầng tum, tổng diện tích sàn 122.476m2. Bên cạnh đó, xây dựng một khối nhà để xe cao 4 tầng nổi và 1 tầng tum, một bãi để xe có mái che, trạm sạc xe điện...

Dự án thứ hai là Nhà máy Sunhill Việt Nam số 2 của Công ty TNHH Sun Hill Việt Nam, diện tích hơn 1,1ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3 triệu USD. Dự án nằm trong cụm công nghiệp Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, được kỳ vọng góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết đến nay, Bắc Ninh đã thu hút hơn 3.500 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 49,4 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản có gần 130 dự án với tổng vốn gần 2 tỷ USD.