5 tỷ đồng quà tặng từ "Home now for Vietnam stronger" đã tìm được chủ nhân

Dân trí Sự kiện bốc thăm và trao thưởng chiến dịch "Home now for Vietnam stronger" với chủ đề "Open Home - Open Future" livestream trên fanpage Cenhomes.vn ngày 22/12, thu hút hơn 12.000 khách hàng, chuyên viên môi giới...

Và những phần quà giá trị lên tới 5 tỷ đồng cũng tìm được chủ nhân may mắn.

Shark Hưng chia sẻ qua màn hình livestream trên fanpage Cenhomes.vn

Chia sẻ về kết quả của chiến dịch, ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Group cho biết, ra đời trong bối cảnh đặc biệt, "Home now for Vietnam stronger" không chỉ là chiến dịch kích cầu bất động sản. Chiến dịch đã lan tỏa được năng lượng tích cực tới cộng đồng, vững tin vượt qua đại dịch.

Thông qua chiến dịch, gần 3.000 giao dịch được thực hiện, hàng nghìn khách hàng đã có cơ hội sở hữu ngôi nhà của riêng mình, cổ vũ hàng chục nghìn chuyên viên môi giới bản lĩnh đương đầu trước mọi khó khăn, tiếp tục cống hiến và đam mê với nghề, đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững với chuỗi giao dịch không đứt gãy.

Sứ mệnh dẫn dắt thị trường bất động sản

Ngay từ khi phát động, chiến dịch "Home now for Vietnam stronger" thu hút gần 5.000 môi giới và 29 dự án trên khắp cả nước tham gia. Đây là thời điểm nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, do đó, chiến dịch được xem là "vaccine tinh thần" liều cao trước sự tấn công của đại dịch tới thị trường bất động sản, giúp chuỗi giao dịch luôn liên tục và sôi động.

Bà Nguyễn Minh Hồi - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thế kỷ Cen Land đến tham dự trực tiếp tại sự kiện.

Tại sự kiện kích hoạt chiến dịch ngày 2/9/2021, ông Phạm Thanh Hưng cũng đã gửi lời "hiệu triệu" đến hơn hàng nghìn chuyên viên môi giới bất động sản trên khắp cả nước với thông điệp lớn "Ở nhà là yêu nước vì một Việt Nam khỏe mạnh, chiến thắng đại dịch".

Khi những ngày tháng giãn cách được gỡ bỏ, trạng thái "bình thường mới" nhanh chóng được thiết lập để phù hợp với bối cảnh mới, chiến dịch đã đưa hàng nghìn môi giới trở lại đường đua mạnh mẽ hơn, tự tin lập kỷ lục, về đích năm 2021 với thành tích cao.

Ông Phạm Thanh Hưng đánh giá: "Với chiến dịch hơn 100 ngày đêm, chúng tôi tự hào nói rằng "Home now for Vietnam stronger" đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình và mang lại kết quả rất tích cực cho thị trường nói chung và cho cộng đồng những người làm môi giới nói riêng, đặc biệt là những người môi giới trong hệ thống Cen Land, Cenhomes.vn và trong tất cả các đơn vị thành viên của Cen Group. Trong suốt 3 tháng vừa qua, giao dịch bất động sản đã tăng với tốc độ rất tốt và gần như khắc phục được khoảng thời gian ngưng trệ của dịch bệnh hồi quý II và quý III/2021".

Khủng hoảng là cơ hội để mạnh mẽ hơn

Qua chiến dịch này, Cen Group muốn gửi gắm tới tất cả các chuyên viên môi giới một thông điệp, nghề môi giới bất động sản rất khó khăn, vất vả. Trong lúc dịch bệnh diễn ra phức tạp, các môi giới phải tranh thủ thời cơ, cơ hội để làm những điều vĩ đại. Cen là đơn vị hình thành và phát triển qua khủng hoảng, mỗi lần khủng hoảng dường như Cen Group lại vượt qua thách thức, vượt khó, mạnh mẽ và cường tráng hơn trước.

Ở góc độ chủ đầu tư, ông Vương Văn Tường - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ Cen Invest, đánh giá cao ý nghĩa chiến dịch mang lại: "Đây là một chiến dịch ra đời đúng thời điểm trong bối cảnh 2 năm qua khi cả xã hội, cả thế giới đã phải nỗ lực để vượt qua khủng hoảng về dịch bệnh. Đây là chương trình giúp chủ đầu tư đưa sản phẩm ra thị trường, đến được đa số khách hàng, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh".

Cen Invest - chủ đầu tư dự án Bình Minh Garden là 1 trong 4 nhà tài trợ kim cương của chiến dịch.

Sự kiện bốc thăm và trao thưởng là lời tri ân gửi đến khách hàng, cộng đồng môi giới đã đồng hành và tạo nên thành công cho chiến dịch.

Khách hàng mua căn hộ Bình Minh Garden (mã căn 1111B) đạt giải đặt biệt là 1 căn hộ Happy One - Central trị giá 2 tỷ đồng; khách hàng mua căn hộ Vinhomes Smart City (mã căn GS33019) đã đạt giải nhất là 1 lô đất nền Cam Lâm… và nhiều giải thưởng khác cũng đã tìm ra các chủ nhân may mắn.

Vui mừng và may mắn không kém là các chuyên viên môi giới đang phân phối dự án Parkview City, Louis City Hoàng Mai, Him Lam Vạn Phúc, The Matrix One… đã trở thành chủ nhân của các phần quà giá trị: xe máy SH Mode trị giá 61 triệu đồng, 3 iPad Pro 11 2020 128G trị giá 20 triệu đồng/giải; 6 giải ba tai nghe Airpods Pro trị giá 6 triệu đồng/giải và 9 giải khuyến khích là khóa học Cen Academy trị giá 5 triệu đồng/giải.

"Home now for Vietnam stronger" đã khép lại nhưng thông điệp về ý chí mạnh mẽ tiếp tục vang lên một lần nữa, mở ra một chương mới cho thị trường bất động sản, khách hàng và môi giới với những thành tích tuyệt vời hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhà tài trợ kim cương đồng hành cùng chương trình: C-Sky View (CĐT: C-Holdings), Bình Minh Garden (CĐT: Cen Invest), Louis City Hoàng Mai (CĐT: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai), Happy One - Central (CĐT: Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân).

