5 thiết bị nhà bếp bạn nên rút điện sau khi sử dụng

Nhiều gia đình có thói quen để các thiết bị nhà bếp trên mặt bàn và cắm điện liên tục vì cho rằng chỉ cần tắt máy là đủ. Tuy nhiên, theo chuyên gia điện, một số thiết bị vẫn có thể tiêu thụ điện hoặc tiềm ẩn nguy cơ sự cố khi tiếp tục được cấp điện.

Dưới đây là 5 thiết bị bạn nên rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng.

Rút phích cắm sau khi sử dụng là thói quen đơn giản giúp hạn chế rủi ro khi thiết bị không cần được cấp điện (Ảnh: BHG).

Máy pha cà phê

Máy pha cà phê hiện đại thường có màn hình điện tử, mâm giữ nóng và bộ phận gia nhiệt nước. Một số linh kiện có thể tiếp tục sử dụng điện ngay cả khi máy không còn pha cà phê.

Bạn nên rút phích cắm sau khi sử dụng để tránh tiêu thụ điện không cần thiết, đồng thời hạn chế rủi ro liên quan đến bộ phận gia nhiệt, đặc biệt khi bình chứa đã cạn nước.

Máy xay sinh tố và máy xay thực phẩm

Máy xay sinh tố và máy xay thực phẩm sử dụng lưỡi dao quay với tốc độ cao. Vì vậy, bạn nên ngắt hoàn toàn nguồn điện sau khi sử dụng. Thói quen này cũng giúp thiết bị không thể khởi động ngoài ý muốn khi bạn vệ sinh máy, lấy thực phẩm mắc quanh lưỡi dao hoặc dọn dẹp khu vực bếp.

Ấm đun nước siêu tốc

Ấm siêu tốc sử dụng bộ phận gia nhiệt công suất cao để đun nước trong thời gian ngắn. Nếu vẫn cắm điện và bị bật khi bên trong không có nước, bộ phận gia nhiệt có thể gặp sự cố.

Trong trường hợp hệ thống ngắt nhiệt hoạt động không đúng, vỏ ấm hoặc dây điện có thể bị nóng bất thường. Vì vậy, sau khi đun nước, bạn nên rút phích cắm thay vì chỉ tắt công tắc.

Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu sử dụng dây đốt công suất cao và quạt để tạo luồng khí nóng, đồng nghĩa thiết bị có thể tiêu thụ nhiều điện trong thời gian ngắn. Nhiệt độ vận hành cao cũng khiến việc ngắt nguồn sau khi dùng trở thành một thói quen đáng duy trì.

Sau khi thiết bị nguội, bạn nên rút phích cắm thay vì để nguyên trên mặt bếp. Cách này giúp hạn chế nguy cơ máy vô tình khởi động và giảm khả năng xảy ra sự cố liên quan đến các mạch điện bên trong.

Máy nướng bánh mì

Máy nướng bánh mì sử dụng dây đốt và tiêu thụ dòng điện đáng kể. Ngay cả khi đã tắt, các linh kiện bên trong vẫn có thể gặp trục trặc; trong khi đó, vụn bánh mì mắc lại có thể làm tăng nguy cơ sự cố.

Ngoài máy nướng bánh mì, bạn cũng nên rút điện cho vỉ nướng điện và máy làm bánh sau khi sử dụng. Chỉ mất vài giây để rút phích cắm nhưng có thể giúp ngắt nguồn điện khỏi thiết bị khi không cần thiết.