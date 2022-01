Tặng quà Tết với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mất nguồn nuôi dưỡng

Quỹ bảo trợ trẻ em cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã đi thăm hỏi, tặng quà hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng những ngày cuối năm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng (Ảnh: Quỹ BTTE).

Theo đó, để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết, đón Xuân an toàn, đầy đủ, đầm ấm trong vòng tay chia sẻ của cộng đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã tham mưu cho lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng kinh phí 374 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ bảo trợ trẻ em cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trực tiếp thăm hỏi, tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng tới 200 trẻ em tại 4 xã của 2 huyện Như Xuân và Như Thanh; tặng quà trị giá 208 triệu đồng tới 260 trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng tại 7 huyện: Mường Lát, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nga Sơn, Đông Sơn và trẻ em mù học nghề tại Trung tâm dạy nghề người mù - Hội người mù tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em cùng với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thăm, tặng quà tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Ảnh: Quỹ BTTE).

Đại diện các cơ quan thăm hỏi, tặng quà trẻ em bị bỏ rơi tại Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long - huyện Hoằng Hóa, Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia - thị xã Nghi Sơn; Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, Làng Trẻ em SOS...

Bên cạnh đó, Quỹ bảo trợ trẻ em cũng đã vận động Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Dương tại Thanh Hóa hỗ trợ 10.000 khẩu trang trẻ em và 11 túi quà an sinh tới 11 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Nga Sơn; Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Ánh Dương tài trợ 50 bộ quần áo và thuốc bổ, thuốc ho cho trẻ em.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em đã kịp thời tham mưu, cùng với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với 3 hộ gia đình có 4 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích xảy ra trong tháng 1/2022 (trong đó một trẻ tử vong do đuối nước, 2 trẻ tử vong do tai nạn giao thông và một trẻ tử vong do cháy nhà) với kinh phí 12 triệu đồng.