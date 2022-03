Nữ chiến sĩ công an làm người mẹ đặc biệt của trẻ mồ côi

Theo đó, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhằm hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và phát động các cấp Hội phụ nữ Công an trong tỉnh này chung tay thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Đối tượng mà các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ và nhận đỡ đầu là trẻ em dưới 18 tuổi, mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi do những nguyên nhân khác.

Hội phụ nữ Công an huyện Hà Trung nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi đối với cháu Dương Văn Dũng, ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

"Mẹ đỡ đầu" có thể là cá nhân hoặc đơn vị, Hội phụ nữ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi bằng cách trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện hoặc gián tiếp thông qua gia đình, người nuôi dưỡng, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" tại các cấp Hội phụ nữ.

Thông qua nhiều hình thức, các em có thể được nhận đỡ đầu đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định, tùy theo điều kiện cá nhân đỡ đầu và nguyện vọng của gia đình.

Theo Thượng tá Hoàng Thị Chung, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa, với phương châm "Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", chương trình đặt ra mục tiêu 100% các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương.

Sự khác biệt của chương trình là không phải huy động bao nhiêu tiền cho các con mà tìm cho các con người "mẹ đỡ đầu" nhằm hỗ trợ, nuôi dưỡng các con về tài chính, giáo dục về sức khỏe, tinh thần…, nâng đỡ các con ngay tại cộng đồng và được chăm sóc tại gia đình.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Thị Chung, hiện nay, Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đồng thời, làm tốt vai trò kết nối "Mẹ đỡ đầu" với các em, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình.

Mặc dù hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thực hiện chương trình có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần "Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", ngay sau khi triển khai chương trình, các cấp Hội phụ nữ và các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp khảo sát, nắm bắt nhu cầu, xác minh hoàn cảnh thực tế và đăng ký với Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, đã có 100% các cấp Hội phụ nữ Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu ít nhất một trường hợp trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu 2 trường hợp là cháu Nguyễn Thị Duyên (SN 2009) và cháu Nguyễn Văn Hải (SN 2012), là hai chị em ruột ở thôn Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện hai chị em Duyên đang ở với ông bà nội đã trên 90 tuổi và người bác ruột bị thiểu năng trí tuệ. Nguồn thu nhập của cả gia đình Duyên chỉ trông chờ vào nghề đánh cá trên sông bữa có, bữa không.

Hội phụ nữ Công an huyện Hà Trung cũng đã nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi đối với cháu Dương Văn Dũng (SN 2006), ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc mồ côi cha mẹ, hiện đang ở với ông bà ngoại đã già yếu…

Cháu Nguyễn Thị Duyên (SN 2009), Nguyễn Văn Hải hay cháu Dương Văn Dũng chỉ là ba trong số hàng chục trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng…

Đây là những hành động, việc làm xuất phát từ những trái tim ấm áp, mang yêu thương lan tỏa trong cộng đồng rất lớn. Mong rằng chương trình "Mẹ đỡ đầu" của các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ "tiếp bước" nuôi dưỡng và chăm sóc được nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, "chắp cánh" cho các em thêm nghị lực trở thành người công dân có ích.