Đưa "triệu túi an sinh", "gian hàng 0 đồng"... đến với công nhân Quảng Nam

Dân trí Các chương trình rất nhiều ý nghĩa như "triệu túi an sinh", "gian hàng 0 đồng"… đã được Tỉnh đoàn Quảng Nam triển khai nhằm hỗ trợ công nhân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Hưởng ứng chương trình "triệu túi an sinh" do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn và Hội Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các cấp Đoàn cơ sở đồng loạt triển khai chương trình, nhằm hỗ trợ kịp thời nhất đến người yếu thế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến thời điểm này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 5 nghìn túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm và túi quà an sinh là túi thuốc cơ bản phòng, chống dịch Covid-19.

Những phần quà ý nghĩa được trao đến công nhân, thanh niên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cụ thể, mỗi túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm gồm gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, gia vị, rau củ… trị giá khoảng 300 nghìn đồng. Riêng túi thuốc an sinh là thuốc cơ bản phòng chống dịch Covid-19 theo danh mục thuốc hướng dẫn của Bộ Y tế trị giá mỗi suất hơn 150 nghìn đồng.

Chương trình "triệu túi an sinh" tại Quảng Nam hướng đến các đối tượng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người lao động mất việc làm, người bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, công nhân, sinh viên, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý và Công đoàn các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với tổ chức gian hàng 0 đồng "san sẻ yêu thương" năm 2021.

Các món quà thiết thực giúp trang trải phần nào khó khăn trong sinh hoạt cho người lao động.

Tại chương trình, 700 công nhân, đoàn viên thanh niên tự chọn những sản phẩm miễn phí như dầu ăn, nước mắm, đường, gạo, muối… với kinh phí hỗ trợ mỗi suất 300 nghìn đồng. Tổng kinh phí chương trình gian hàng 0 đồng "san sẻ yêu thương" lần này trên 200 triệu đồng.

Bất ngờ nhận được phần quà ý nghĩa, chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân một công ty giày tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc xúc động: "Chồng tôi làm phụ hồ, nhưng dịch kéo dài nên thất nghiệp, tiền trọ rồi tiền ăn uống, chuẩn bị sách vở học hành cho các con… khiến kinh tế thêm khó khăn. Được nhận phần quà này tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm này".

Theo anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, Tỉnh đoàn phấn đấu từ khi phát động chương trình đến khi công bố hết dịch Covid-19, toàn tỉnh sẽ mở rộng, trao tặng đạt và vượt chỉ tiêu 5 nghìn túi an sinh đến tay công nhân và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong gần 2 năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Tỉnh đoàn, Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức 3 chương trình "Gian hàng 0 đồng", hỗ trợ nhu yếu phẩm cho trên 1.500 công nhân, đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ngô Linh