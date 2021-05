Đà Nẵng: Siết chặt an toàn lao động tại các khu công nghiệp trong mùa dịch

Dân trí Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Khu công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) có hơn 30 ca mắc. Trước tình hình này, các doanh nghiệp Đà Nẵng đã siết chặt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Nâng mức phòng dịch lên cao nhất

Tại Đà Nẵng, đợt dịch bùng phát lần này với mức độ lây nhiễm nhanh và đang ảnh hưởng trực tiếp tới một trong các khu công nghiệp lớn nhất trên địa bàn thành phố - Khu công nghiệp An Đồn.

Cụ thể, Khu công nghiệp An Đồn đã có 35 ca mắc Covid-19, trong đó Công ty CP Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng có 34 ca, công ty Monstar - Lab Việt Nam có 1 ca.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã nâng mức phòng chống dịch lên cao nhất nhằm đảm bảo việc sản xuất được an toàn.

Doanh nghiệp tại KCN An Đồn triển khai đo thân nhiệt cho người lao động hàng ngày.

Theo bà Trịnh Thị Kim Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway (Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng), đặc thù của công ty chuyên về ngành thực phẩm nên đơn vị luôn siết chặt quy trình sản xuất an toàn.

"Công ty đã nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tại khu làm việc, các công nhân được bố trí khoảng cách đảm bảo an toàn. Căng tin của Công ty được xây dựng vách ngăn, đồng thời chia giờ ăn theo ca", bà Bình thông tin.

Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (Khu Công nghiệp Hòa Cầm) cũng xây dựng nhiều biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Ban An toàn lao động Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, công ty đã xây dựng một ứng dụng trên điện thoại thông minh để công nhân và các nhà thầu ra vào có thể khai báo y tế.

"Công ty bố trí khu vực chỗ ngồi nhà ăn cách nhau 2m và chia ăn theo ca để không tập trung người quá đông. Công ty đã di chuyển một số dây chuyền sản xuất sang các nhà xưởng khác nhằm giảm mật độ tập trung người lao động", bà Thúy cho biết thêm.

Tạo tâm lý an toàn khi làm việc

Trong ngày 12/5, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp.

Theo đề nghị của ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp cần kích hoạt mức phòng chống dịch ở mức cao nhất, chủ động ứng phó, xử lý khi có các ca dương tính với SARS-CoV-2 xuất hiện tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway xây dựng vách ngăn tại căng tin nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra, ông Tỵ ghi nhận các doanh nghiệp đã có ý thức và chuẩn bị tốt công tác phòng dịch.

Theo ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng - cho biết, trong 2 ngày từ khi ghi nhận hàng loạt ca mắc Covid-19 tại Khu công nghiệp An Đồn, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tích cực tuyên truyền và trấn an người lao động yên tâm sản xuất, tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, không hoang mang lo lắng.

"Liên đoàn thành phố cùng với các công đoàn cơ sở sẽ có hình thức hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp mắc Covid-19 và các trường hợp phải đi cách ly", ông Nguyễn Duy Minh nói.

Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng - cho biết, thời gian qua, Sở thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. "Sở cũng phối hợp với các đơn vị đi kiểm tra một số doanh nghiệp về việc chấp hành công tác phòng, chống dịch; nhắc nhở các doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa chống dịch an toàn", ông An nói.

Khánh Hồng