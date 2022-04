Cụ ông 87 tuổi qua đời, di vật trong chiếc hộp gỗ khiến cả vùng bàng hoàng

Ngày 20/3/2019, Hứa Huệ Xuân, một công nhân về hưu của nhà máy hóa dầu An Khánh (An Huy, Trung Quốc) qua đời ở tuổi 87.

Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật tự nhiên ai cũng phải trải qua. Nhưng sự ra đi của Hứa Huệ Xuân lại gây náo động cả một vùng. Bởi sau cái chết của ông, một bí mật tồn tại suốt 30 năm ở An Khánh cuối cùng mới có lời giải đáp.

Ông lão Hứa Huệ Xuân

Ông lão hà tiện

Hứa Huệ Xuân (SN 1932 tại Vô Tích, Giang Tô), năm 1976, ông dẫn vợ và 3 con trai đến sống ở An Huy và làm việc trong nhà máy hóa dầu An Khánh.

Là một người chịu khó, có tay nghề tốt, thu nhập của Hứa Huệ Xuân được coi là cao trong nhà máy. Tuy nhiên, Hứa Huệ Xuân lại nổi tiếng là một người sống hà tiện, khổ cực.

Căn nhà của gia đình Hứa Huệ Xuân rộng 60m2, được xây dựng từ năm 1980. Theo thời gian, căn nhà đã trở nên cũ nát, tường vôi tróc lở. Tuy nhiên, ông lão nhất định không tu sửa.

Bữa ăn mỗi ngày của Huệ Xuân chỉ có rau. Thỉnh thoảng, ông mới ra chợ mua vài lạng da lợn về ninh kỹ thành thạch rồi ăn dần mấy bữa. Sự tằn tiện của ông nổi tiếng đến mức, một lần, ông ra chợ mua miếng thịt lợn, lập tức hôm sau thông tin đồn ra khắp vùng.

Người tốt bụng bí ẩn

Hứa Huệ Xuân khi còn trẻ

Ngày 8/7/1991, Đảng ủy nhà máy hóa dầu An Khánh nhận được bức thư đến từ huyện Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy. Trong thư viết, một đồng chí tên Lý Ký từ nhà máy hóa dầu An Khánh đã quyên góp 300 tệ cho huyện để hỗ trợ chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai.

300 tệ khi đó không phải là một con số nhỏ, nó tương đương hơn hai tháng lương của những người bình thường.

Sau khi biết tin, các lãnh đạo của nhà máy hóa dầu An Khánh ra sức tìm kiếm để tuyên dương nhưng họ không thể tìm được người tên Lý Ký. Đài Truyền hình Hóa dầu và báo Tin tức Hóa dầu An Khánh cũng cử phóng viên đến nhà máy để phỏng vấn nhưng lại đành quay về vì không biết Lý Ký là ai.

Để tìm Lý Ký, một tờ báo của địa phương còn giật tít: "Đồng chí Lý Ký, đồng chí đang ở đâu?". Tuy vậy, Lý Ký chưa một lần lộ diện.

Mùa hè năm 1998, cái tên Lý Ký lại một lần nữa xuất hiện làm cả vùng xôn xao. Lúc đó An Khánh bị lũ lụt, công đoàn nhà máy hóa dầu An Khánh lại nhận được một lá thư đặc biệt. Bên trong phong bì là một giấy chứng nhận người có tên Lý Ký đã gửi 3.000 tệ cho hội cứu trợ thiên tai.

Vào khoảng thời gian đó, lương hàng tháng của một công nhân bình thường ở An Khánh là 300 tệ. Vì vậy, mọi người đoán già đoán non rằng 3000 tệ chắc chắn là của một nhóm, một tổ chức, hoặc một người rất giàu có nào đó.

Tuy nhiên, mặc cho chính quyền, báo chí tìm kiếm suốt nhiều năm trời, người đàn ông có tên Lý Ký vẫn là một bí ẩn.

Cho đến ngày 20/3/2019, khi Hứa Huệ Xuân qua đời. Con trai thứ 2 của ông mở chiếc hộp gỗ mà khi còn sống, ông rất nâng niu thì phát hiện trong đó có những tấm huy chương, một số bức thư và một cuốn sổ.

Trong cuốn sổ có kẹp 28 phiếu chuyển tiền ký tên Lý Ký. Hóa ra, Hứa Huệ Xuân chính là Lý Ký - người bí ẩn nổi tiếng suốt 30 năm ở An Khánh.

Sau khi cha mất, 3 người con phát hiện chiếc hộp có chứa những phiếu chuyển tiền...

Khi tin tức được công bố, tất cả những người biết Hứa Huệ Xuân đều bị sốc. Chính quyền và những người dân địa phương cũng bàng hoàng.

Con trai cả của Hứa Huệ Xuân cho biết, trong những năm qua, ông lão không giúp đỡ các con nhiều về tài chính. Ông cũng không để lại một xu tiết kiệm nào. Tuy nhiên, khi biết việc làm thầm lặng của cha, cả 3 người con đều vỡ òa vì xúc động và tự hào.

Nhiều người dân ở An Khánh nói rằng, ông lão hà tiện với bản thân nhưng lại luôn lo lắng cho những người khó khăn khác. Bây giờ, mặc dù ông lão đã ra đi, nhưng sự tử tế mà ông để lại đã sưởi ấm, truyền cảm hứng sống đẹp cho rất nhiều người ở nơi đây.

Theo Linh Giang

Vietnamnet