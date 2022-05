Áp lực "phụ nữ đến tuổi phải lấy chồng" qua chuyện cô dâu Ngô Thanh Vân

Chia sẻ của "đả nữ" Ngô Thanh Vân trước khi bước lên xe hoa với người đàn ông kém 11 tuổi Huy Trần về áp lực "lấy chồng/sinh con" của người phụ nữ làm nhiều người xúc động và thấy chính mình trong đó.

Trên trang cá nhân của mình, cùng với những bức ảnh cưới đẹp long lanh, hình chụp không che đậy bàn tay đầy gân guốc và có hình xăm, nữ diễn viên 43 tuổi nhấn mạnh: "BE YOUR OWN BEAUTY" (Hãy đẹp như riêng bạn).

Bài viết "BE YOUR OWN BEAUTY" của Ngô Thanh Vân chia sẻ về cô vượt qua áp lực, định kiến "phụ nữ đến tuổi phải lấy chồng, sinh con" (Ảnh chụp lại màn hình).

Cô viết:

Nhìn tấm hình bàn tay gân guốc có hình xăm.

Mình cảm nhận thật sự mình đã sống một tuổi trẻ của chính mình, thực hiện những điều mình dám nghĩ và dám biến mọi ước mơ điên loạn nhất của mình thành sự thật.

Mặc dù trong suốt hành trình đó, mình luôn luôn gặp rất nhiều áp lực. Áp lực không chỉ đến từ công việc mà còn trong cả đời sống cá nhân.

Việc thành danh luôn được đặt lên hàng đầu còn việc thành thân lúc nào mình cũng gác lại một bên. Rồi bao nhiêu lý do được soạn ra để đẩy lùi đề tài này trong mỗi bữa ăn gia đình.

Ba má mình nhìn con mà sót, trong lòng chỉ mong ước ngày nào đó nó sẽ đi về có đôi. Rồi bao nhiêu cái áp lực dành cho người phụ nữ được đưa ra với một danh sách các hạng mục dài dằn vặt.

Cô chia sẻ ảnh chụp bàn tay đầy gân guốc với những hình xăm, thể hiện cả tuổi tác và sự từng trải với thông điệp trân trọng vẻ đẹp của chính bản thân mình (Ảnh: FBNV).

Mình chưa bao giờ quan tâm mà chỉ mỉm cười nhẹ. Tự bao giờ xã hội đã đóng khung người phụ nữ đến tuổi phải chồng con đề huề, phải yên bề gia thất. Cái áp lực này như ép một cái khuôn vào cổ để người phụ nữ không thể đứng dậy không thể chống lại và rồi lại hối hả tìm một đối tượng nào đấy để lấy làm chồng.

Bản thân mình đã là một đứa cứng đầu. Mình nhất quyết không chịu cuối đầu trước cái áp lực đó. Và dĩ nhiên mình khăng khăng đợi đến một người thật sự dành cho mình. Mặc dù sự chờ đợi đôi lúc làm mình nản lòng. Nhưng mình vẫn quyết liệt với suy nghĩ nếu không tìm được người thật sự hiểu mình thì mình cứ đi về lẻ bóng.

Và sự chờ đợi đấy đã ngốn đi hết của mình hơn 10 năm. Giờ đây khi chuẩn bị mặc chiếc áo cưới của riêng mình. Mình tự thấy những hình xăm, những gân guốc, những nếp nhăn nó làm nên một con người mà mình thật sự yêu thương và trân trọng. Nó là mình là một cá thể riêng biệt và nó không xen lẫn vào đâu được.

Mình chưa bao giờ là người hoàn hảo nhưng mình chọn sống và trải qua tuổi trẻ của chính mình một cách đầy đặn nhất để trải nghiệm tất tần tật những cung bật cảm xúc. Và kết quả của hành trình đó là một Ngô Thanh Vân của ngày hôm nay.

Ngô Thanh Vân từng quyết liệt với suy nghĩ nếu không tìm được người thật sự hiểu mình thì mình cứ đi về lẻ bóng (Ảnh: FBNV).

Ảnh cưới của cô dâu 43 tuổi đẹp như tranh (Ảnh: FBNV).

Mình thấy mình đẹp theo cách riêng của mình, không gượng ép, không áp lực và không khuôn mẫu. Giờ đây chiếc áo cưới trắng tinh khôi thật vừa vặn và người mình yêu cũng vừa vặn như sự chờ đợi bao nhiêu năm!

Từ chia sẻ chặng đường "chờ đợi là hạnh phúc" của bản thân, Ngô Thanh Vân nhắn nhủ đến mọi người, đặc biệt là các bạn gái:

Vậy thì dù bạn có ở độ tuổi nào, thân hình nào, gương mặt nào, cá tính nào… thì bạn hãy nhớ sẽ có một ai ngoài đấy vừa vặn với bạn, việc của bạn là kiên nhẫn và chờ đợi mà thôi.

Và cho dù bạn có như thế nào đi nữa thì hãy tự tin đẹp nhất khi khoác chiếc áo cưới lên mình trong ngày trọng đại, bước đến bên cạnh người đàn ông của đời mình và mỉm cười với nụ cười tươi nhất vì bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời phía trước

Hãy là chính mình, yêu thương chính mình, trân trọng chính mình và hãy tỏa sáng thật rực rỡ vì bạn là phiên bản tuyệt vời nhất và đặc biệt nhất trên thế giới này!

Chia sẻ của cô nhận về rất nhiều cảm xúc ngưỡng mộ (Ảnh chụp lại màn hình).

Tâm sự của Ngô Thanh Vân thu hút hàng ngàn bình luận, lượt chia sẻ cùng nhiều lời chúc phúc đến cô dâu. Trong đó, nhiều người cảm phục lựa chọn sống bản lĩnh của nữ diễn viên, không để những áp lực, định kiến, khuôn mẫu về ngoại hình, về chồng con còn rất nặng nề, "trói buộc" số phận với phụ nữ Việt.

Nhiều cô gái bày tỏ, đọc tâm sự của "đả nữ" họ cảm thấy yêu bản thân mình hơn, yêu những nét không đẹp theo "chuẩn mực" trên chính có thể mình. Hơn nữa, họ cũng tự tin hơn trong chuyện tình cảm, có động lực để tỉnh táo hơn trước hôn nhân, tránh được phần nào lo lắng "cái tuổi nó đuổi xuân đi".

Một số chị em bày tỏ, nhìn sự chờ đợi "biết người biết ta", không nóng vội trước hôn nhân, sống biết trân trọng bản thân của Ngô Thanh Vân mà hối tiếc cho chính mình.

Rất nhiều phụ nữ Việt lấy chồng, sinh con không xuất từ tình yêu, sự sẵn sàng, sự trưởng thành, chín chắn... mà bởi áp lực "đến tuổi phải lấy chồng, sinh con". Điều này kéo theo nhiều bi kịch trong tình yêu, hôn nhân, con cái.

Nhìn sự chín chắn và trân trọng "nửa kia" của Ngô Thanh Vân, không chỉ các cô gái mà nhiều chàng trai cũng động viên nhau hãy kiên nhẫn chờ đợi "một nửa" của mình.

Câu chuyện của nữ diễn viên là thông điệp sinh động, sâu sắc về quan điểm bình đẳng giới, lời kêu gọi "cởi trói" với người phụ nữ trước những định kiến xã hội.

Giữa tháng 3 vừa qua, người tình kém 11 tuổi Huy Trần cầu hôn Ngô Thanh Vân (Ảnh: Shaun Ang).

Huy Trần, người đàn ông vừa cầu hôn với Ngô Thanh Vân sinh năm 1990 tại Berlin, Đức. Sau này, anh trở về Việt Nam và được biết đến với vai trò là CEO của hãng thời trang có tiếng ở TPHCM.

Chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" của cặp đôi rộ lên vào cuối năm 2020 với nhiều cảm kích, ngưỡng mộ bên cạnh không ít lời xì xầm, nghi ngại.