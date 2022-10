26/27 xã biên giới "sạch về ma túy"

80% ma túy thẩm lậu qua biên giới

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với đường biên giới dài 468,3km, có 27 xã biên giới giáp 3 tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Địa phương này có 5 cửa khẩu được kết nối với 3 tuyến quốc lộ trọng điểm, vị trí địa lý gần khu vực "Tam giác vàng" - thánh địa ma túy của thế giới.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án "Xã biên giới sạch về ma túy" (Ảnh: P.B).

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong số 27 xã biên giới thì có 24 xã xảy ra tệ nạn ma túy, trong đó có tới 11 xã trọng điểm phức tạp về ma túy, số người nghiện ma túy còn nhiều. Hoạt động của tội phạm liên quan đến các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao.

Các đối tượng phạm tội về ma túy thường trung chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh, đi các địa phương khác tiêu thụ. Thống kê cho thấy có khoảng 80% lượng ma túy thu giữ được trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nguồn gốc thẩm lậu qua biên giới Việt - Lào.

Với sự vào cuộc tích cực và sự phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền, các mặt trận đoàn thể, đến nay có 26/27 xã thuộc đề án sạch người nghiện ma túy (Ảnh: V.H).

Với mục tiêu "làm sạch", tạo "vành đai" ngăn ma túy xâm nhập vào địa bàn, tháng 4/2022, Công an tỉnh Nghệ An triển khai Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy". Đề án triển khai tại 27 xã biên giới thuộc các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong. Tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh cũng tăng cường cán bộ, phương tiện cũng như hỗ trợ các địa phương thuộc đề án để đạt các tiêu chí đề ra.

Làm tốt công tác an sinh xã hội sau cai nghiện

Chiều 27/10, tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng triển khai đề án "Xã biên giới sạch ma túy". Báo cáo tại buổi sơ kết, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 83 vụ, 96 đối tượng phạm tội về ma túy tại các xã biên giới, thu gần 15kg ma túy các loại, 50 khẩu súng, dao, kiếm; đồng thời triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp, 28 điểm bán lẻ ma túy tại các xã biên giới.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tới các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Đề án (Ảnh: P.B).

Ngoài ra, qua đấu tranh các chuyên án, vụ án, triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp, đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy ở các xã biên giới, Công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ 9 vụ, 21 đối tượng, triệt xóa 1 tụ điểm, 6 điểm phức tạp, 5 điểm bán lẻ ma túy tại các xã trọng điểm phức tạp về ma túy thuộc 6 huyện biên giới, thu hơn 4 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan khác. Các cơ quan hữu quan đã lập hồ sơ cai nghiện, theo dõi, quản lý 504/516 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy tại 27 xã biên giới.

Sau 6 tháng triển, đã có 26/27 xã biên giới đạt các tiêu chí đề án đề ra. Từ giờ đến cuối năm, Nghệ An tập trung chỉ đạo làm sạch ma túy tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ (Quế Phong), đảm bảo mục tiêu 27/27 xã thuộc đề án "sạch về ma túy".

Tình hình mua bán, sử dụng ma túy tại khu vực biên giới Nghệ An được đánh giá là vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp (Ảnh minh họa).

Từ những thành công bước đầu này sẽ là tiền đề để Nghệ An thực hiện mục tiêu tạo "vành đai biên giới", làm "tường ngăn" ma túy thẩm lậu vào địa bàn, góp phần xây dựng một "vùng xanh" biên giới an toàn, không có ma túy tại các xã thuộc 6 huyện biên giới, tiến tới mục tiêu xây dựng "Huyện biên giới sạch về ma túy" trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi sơ kết, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an nhận định tình hình tội phạm ma túy trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề mới, trong đó với vị trí chiến lược, tuyến biên giới Việt - Lào tiềm ẩn vấn đề phức tạp, khó lường.

Tạo việc làm, đảm bảo an sinh cho người sau cai nghiện là giải pháp để ngăn tình trạng tái nghiện, duy trì địa bàn "sạch người nghiện" (Trong ảnh là khai giảng lớp học nghề cho người cai nghiện tự nguyện tại Nghệ An - Ảnh: P.B).

Từ những ưu điểm, bài học kinh nghiệm đã rút ra sau 6 tháng triển khai có hiệu quả Đề án "Xã biên giới sạch về ma túy", Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý lực lượng công an phải làm tốt hai không: "không tụ điểm" và "không người nghiện".

Cùng với việc quản lý, theo dõi người nghiện, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý Nghệ An phải làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người sau cai nghiện để giữ địa bàn "sạch ma túy".