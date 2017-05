Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Vợ tài xế xe tải xin lỗi các nạn nhân

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết

Khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 8/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Gia Lai, gửi Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình. Đồng thời Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về điều khiển giao thông gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, tại cuộc họp khẩn giữa UBND tỉnh Gia Lai với đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo cụ thể về vụ tai nạn và nguyên nhân ban đầu.

Tài xế Võ Văn Quý trong tình trạng nguy kịch

Các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch

Cụ thể vào lúc 4h16 ngày 7/5, tài xế xe tải Võ Văn Quý điều khiển xe tải mang BKS 77C-139.37 vi phạm quy định tốc độ, vượt qua trạm thu phí Đức Long, vượt qua xe khách Hoàng Sơn cùng chiều. Khi đến phần đường 2 chiều có dải phân cách cứng, lái xe Quý đã điều khiển xe đi ngược chiều vào phần đường chiều ngược lại, đâm trực diện vào xe khách mang BKS 18B-018.32 đang lưu thông theo hướng từ Buôn Ma Thuột đi Pleiku. Hậu quả khiến 13 người tử vong và 32 người bị thương.

Chiều 8/5, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - cho biết, hiện nay nạn nhân Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú Phù Cát, Bình Định, tài xế xe tải) vẫn đang hôn mê sâu, nguy kịch. Theo bác sĩ Mỹ, bệnh viện đang tập trung tối đa lực lượng, máy móc cứu chữa cho các nạn nhân; đã có thêm nhiều nạn nhân bị thương nặng được phẫu thuật cấp cứu và đang dần hồi phục.

Bác sĩ Mỹ cũng cho biết thêm, trong số 13 nạn nhân tử vong lưu tại nhà xác bệnh viện, có 12 trường hợp đã được người thân đến nhận dạng, làm thủ tục nhận xác, đưa về lo hậu sự. Còn một trường hợp vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng quá nặng. Cơ quan điều tra vẫn đang thực hiện các bước điều tra để xác minh, nhận dạng nạn nhân này.

Theo Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) - cơ quan điều tra đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định.

Theo Trung tá Anh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ khởi tố để điều tra, tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng theo Trung tá Anh, vì tài xế xe tải đã có những biểu hiện bất thường khi lái xe nên cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ma túy với tài xế này thêm một lần nữa nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Vợ tài xế Quý khẳng định chồng không sử dụng ma túy

Chị Phúc nức nở gửi lời xin lỗi các nạn nhân.

Về hiện trạng sức khỏe tài xế Quý, bà Đinh Thị Thu Hường, Phó khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết, lúc mới nhập viện, bệnh nhân hôn mê 6 điểm, không có huyết áp, xây xát toàn vùng đầu và mặt, suy hô hấp, thở yếu; chấn thương sọ não có xuất huyết. Tiên liệu nặng, đe dọa tử vong.

Chiều 8/5, chị Quách Thị Phúc (vợ tài xế Quý) đang túc trực tại bệnh viện chăm sóc chồng trong bộ dạng tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, lo lắng...

Ngồi chăm chồng nhưng chị vẫn liên tục hỏi thăm diễn biến sức khỏe của những người bị thương trong vụ tai nạn. Chị Phúc cũng thay mặt gia đình và chồng nhờ báo chí chuyển lời xin lỗi đến những nạn nhân trong vụ tai nạn. “Giờ anh Quý đang còn hôn mê sâu chưa biết kết quả ra sao. Mong bác sĩ tận tình cứu chữa cho những nạn nhân trong vụ tai nạn”, chị Phúc nghẹn lòng.

Về nghi vấn tài xế Quý có sử dụng ma túy, chị Phúc khẳng định chồng mình không sử dụng ma túy bao giờ. Chị nói: “Chồng tôi chỉ có hút thuốc lá. Đi lái xe thì tôi thường mua cam, quýt cho anh ấy mang đi ăn cho đỡ buồn ngủ chứ không hề sử dụng ma túy”.

Cũng theo chị Phúc, từ khi xảy ra vụ tai nạn cho đến nay, chị vẫn chưa được nói chuyện với chồng bởi chồng hôn mê liên tục. Hai đứa con nhỏ chị phải gửi cho người thân...

Phạm Hoàng