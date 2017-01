Công nhân đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngã do tai nạn giao thông

Anh Lê Đình Hoàng bị tai nạn giao thông dưới khu vực nhà ga Láng, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (ảnh: Nguyễn Hồng Hải)

Cũng về sự việc này, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải - khẳng định: “Nam công nhân khi đi làm vào ca sáng qua đường bộ khu vực dưới bị xe máy va chạm và ngã xuống đường. Tổ thợ và người dân đã hỗ trợ đưa nam công nhân đi cấp cứu”.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, khu vực nhà ga Láng của Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành và thông xe ngày 1/1/2017. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên nhà ga không có hoạt động thi công.

“Ban sẽ chỉ đạo các chủ thể tham gia dự án kiểm tra, rà soát từng khâu, từng bước trong quá trình thi công tiếp tục nâng cao công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh mội trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình các triển khai thi công các dự án. Cùng đó, tiếp tục giáo dục nêu cao ý thức của người lao động nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công, tham gia giao thông khu vực liền kề dự án.

Trước đó, một số người dân sống ở khu vực đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) cho biết người đàn ông đã rơi từ nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, xuống đường và bị thương nặng.

C.N.Q