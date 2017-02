(Dân trí) - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất (Giải Búa liềm vàng) đã trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích. Tác phẩm “Vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?” của báo điện tử Dân trí do nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo và Phùng Thế Kha thực hiện đã vinh dự đoạt giải C.

>> Vụ Phó Chủ tịch Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?