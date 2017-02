(Dân trí) - Ngày 1/2, nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an quận Cái Răng vừa triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, thu giữ hàng trăm triệu đồng.