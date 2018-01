Ô tô chở 15.300 gói thuốc lá lậu tông vào lực lượng công an

Bình Định:

Ngày 24/1, Cảnh sát kinh tế và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Đình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an) và Công an huyện Tây Sơn vừa phát hiện bắt giữ ô tô bán tải biển số 52C-322.57 chở 15.300 gói thuốc lá lậu các loại.

Toàn bộ số thuốc lá lậu bị lực lượng công an thu giữ

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22h tối 23/1, tổ công tác phát hiện ô tô bán tải BKS 52C-322.57 lưu thông trên quốc lộ 19 hướng từ tỉnh Gia Lai về xã Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Rất may, các cán bộ chiến sĩ kịp thời né sang một bên. Lực lượng công an tổ chức truy đuổi chiếc xe vi phạm khi xe chạy qua đường đập dâng Văn Phong (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn), sau đó tài xế bỏ lại xe tại khu đồi cây bạch đàn rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, tổ công tác liên ngành phát hiện trên xe chở 15.300 bao thuốc lá điếu với nhiều nhãn hiệu nước ngoài.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số thuốc lá không chứng từ, không dán tem nhập khẩu

Qua kiểm tra, toàn bộ số thuốc lá này đều không được dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cơ quan chức năng đã quyết định tạm giữ, đưa toàn bộ số thuốc lá nói trên về Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công An tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Doãn Công