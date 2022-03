Đa chiều hình ảnh người phụ nữ trên FPT Play

Dẫu chẳng hề xa lạ gì với giới làm phim, tuy nhiên, không phải vị đạo diễn hay biên kịch nào cũng thể hiện được tinh thần nữ quyền một cách duyên dáng qua lăng kính điện ảnh. Trên thực tế, khá nhiều tác phẩm hiện nay còn nhìn nhận vấn đề trên bằng con mắt lạc hậu, thậm chí cứng nhắc.

Nhân dịp ngày 08/03 sắp tới, hãy cùng thưởng thức các bộ phim gửi gắm thông điệp quyền phụ nữ ý nhị, được đông đảo nhà phê bình và khán giả công nhận, đánh giá cao.

Chuyến Đi Hoang Dã (Wild)

Chuyển thể từ quyển hồi ký Wild: From Lost To Found On The Pacific Crest Trail, Chuyến Đi Hoang Dã xoay quanh cô nàng Cheryl Strayed (Reese Witherspoon). Năm 1995, sau khi trải qua hàng loạt cú sốc, Cheryl quyết định đi bộ hơn 1.770 km dọc theo cung đường Pacific Crest Trail nổi tiếng để giải tỏa tinh thần. Thế nhưng, cô đâu ngờ rằng hành động này đã truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người.

Sử dụng lối kể đan xen hiện thực - quá khứ, đứa con tinh thần từ đạo diễn Jean-Marc Vallée vừa khắc họa chuyến phiêu lưu dẫu gian nan mà lý thú của Cheryl Strayed, vừa cho thấy vùng ký ức đượm buồn nơi cô gái trẻ. Thế nhưng, dù có thanh xuân chẳng mấy yên bình, nàng ta vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan, không chấp nhận đầu hàng nghịch cảnh.

Vì vậy, việc Cheryl kiên cường chinh phục đường mòn Pacific Crest Trail, cũng như hành trình tự chữa lành bản thân của cô sẽ làm lay động trái tim khán giả. Nhờ màn hóa thân gây ấn tượng mạnh, Reese Witherspoon cùng Laura Dern (thủ vai mẹ Cheryl) đã được đề cử giải Oscar ở hai hạng mục Nữ Chính, Phụ.

Bộ Ba Siêu Việt (Hidden Figures)

Lấy bối cảnh Chiến Tranh Lạnh hồi thập niên 60, lúc Hoa Kỳ đang chạy đua vào vũ trụ với Liên Xô, Bộ Ba Siêu Việt kể về 3 nữ khoa học gia Mỹ gốc Phi làm việc tại NASA. Họ đã góp công lớn trong hai sứ mệnh Friendship 7 và Apollo 11, giúp Mỹ giành thắng lợi chung cuộc ở lĩnh vực không gian.

Ấy vậy, tên tuổi họ lại suýt bị lãng quên vì là phụ nữ và lẫn người da màu. Dựa trên câu chuyện có thật, tác phẩm chọn hướng khai thác nhẹ nhàng, phơi bày vấn nạn bất bình đẳng giới, phân biệt sắc tộc qua loạt tình huống dở khóc dở cười. Đơn cử, mỗi lần muốn dùng toilet, nhóm nhân vật chính phải cuốc bộ tận 45 phút để đến được khu nhà vệ sinh dành riêng cho "những ai giống mình".

Dù đối mặt với vô số định kiến, 3 nữ khoa học gia vẫn bình tĩnh sử dụng thực lực, lý lẽ cùng luật pháp để đấu tranh, giành lấy quyền lợi cho bản thân và dần được mọi người xung quanh công nhận. Năm 2016, Bộ Ba Siêu Việt đã nhận về 3 đề cử Oscar danh giá ở hạng mục Phim Hay Nhất, Kịch Bản Chuyển Thể và Nữ Phụ.

Khu Rừng Nhỏ (Little Forest, 2018)

Cảm thấy mệt mỏi trước nhịp sống xô bồ nơi phố thị, Hye Won (Kim Tae Ri) quyết định trở về ngôi làng nhỏ mà mình gắn bó suốt thời ấu thơ. Tại đây, cô gái trẻ tìm kiếm sự an yên qua việc trồng trọt rau trái ngoài vườn, đạp xe tận hưởng không khí trong lành hoặc chế biến vài món ăn ngon rồi thưởng thức chúng cùng hội bạn thân thiết.

Thuộc thể loại lát cắt cuộc sống (slice of life), tác phẩm mang đến cảm giác bình yên thay vì tập trung vào những nút thắt, tình tiết kịch tính. Xuyên suốt 103 phút thời lượng, Khu Rừng Nhỏ đưa người xem đi thăm thú bức tranh thắng cảnh tuyệt đẹp nơi miền quê, tìm hiểu kiến thức nhà nông, ẩm thực lẫn rút ra nhiều bài học cuộc sống bổ ích.

Đặc biệt, các trường đoạn nấu nướng món ăn trong phim sẽ khiến bao tử khán giả phải cồn cào. Đâu cần tới cách chế biến cầu kỳ hay lối bày trí bắt mắt, những thức quà giản dị do Hye Won chế biến vẫn ghi điểm bởi nguồn nguyên liệu tươi ngon và hạn chế tối đa gia vị, hướng đến xu thế thực phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe.

Cô Gái Trẻ Đầy Hứa Hẹn (Promising Young Woman)

Ban ngày, Cassie Thomas (Carey Mulligan) giết thời gian bằng công việc pha chế tại quán cà phê. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, cô tìm đến các hộp đêm và bắt đầu trò chơi điên rồ: giả vờ say nhằm dụ dỗ đám đàn ông "tấn công" mình, để rồi làm chúng bẽ bàng ngay vào phút cao trào nhất.

Giành chiến thắng ở hạng mục Kịch Bản Gốc tại lễ trao giải Oscar, Cô Gái Trẻ Đầy Hứa Hẹn có cách tiếp cận, khai thác đề tài báo thù cực kỳ độc đáo. Mặc dù chẳng gây đớn đau thể xác giống như nhiều tác phẩm cùng chủ đề, "phương pháp" của nàng Cassie lại giáng lên tinh thần đối phương đòn đánh chí mạng, khiến người xem không khỏi suy ngẫm về định nghĩa "trai ngoan".

Ẩn sau lớp vỏ báo thù mang đậm sắc màu châm biếm, nội dung phim còn mạnh mẽ phê phán vấn nạn định kiến giới tính, đổ lỗi nạn nhân đồng thời khắc họa nỗi đau, mặc cảm tội lỗi nơi người sống sót. Sở hữu kha khá cú lật bất ngờ, Cô Gái Trẻ Đầy Hứa Hẹn là sự hòa trộn thú vị giữa hai yếu tố lãng mạn, nhẹ nhàng nữ tính với chất phim tội phạm (crime) ly kỳ, giật gân.

