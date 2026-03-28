Vợ mất tích bí ẩn trở về, chồng lặng người với cuộc đoàn tụ không mong đợi

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác rối bời mấy tuần trước, khi nhận cuộc điện thoại của vợ. Nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, tôi dụi mắt mấy lần, không dám tin. Số điện thoại ấy, tôi từng gọi cả trăm cuộc mỗi ngày nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng.

Sau 6 năm biến mất bí ẩn, cô ấy lại là người chủ động gọi cho tôi. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc. Sau câu chào được thốt ra một cách dễ dàng, cô ấy không chia sẻ nhiều mà chỉ thông báo một địa chỉ hẹn gặp vào cuối tuần đồng thời nói rằng, tôi cứ đến, cô ấy sẽ giải thích tất cả.

Chúng tôi kết hôn gần 13 năm trước. Ngày ấy, cuộc sống gia đình không quá giàu có nhưng rất ấm êm. Chúng tôi có một cô con gái xinh xắn. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi gặp thất bại trong kinh doanh, phải gánh một khoản nợ không nhỏ.

Kể từ đó, hôn nhân của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Ai cũng cảm thấy áp lực. Những trận cãi vã xuất hiện ngày một nhiều, cuối cùng chúng tôi quyết định sống ly thân. Con gái ở với tôi vì tiện có ông bà trông giúp. Rồi một ngày, vợ tôi biến mất không một lời từ biệt, không một mảnh giấy nhắn nhủ, không một cuộc gọi.

Vợ liên lạc lại sau 6 năm bỏ đi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, song khi cô ấy đột ngột rời đi, tôi không khỏi hụt hẫng. Tôi lại thấy thương vợ nhiều và nghĩ đến việc muốn hàn gắn. Tôi đau khổ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tôi tìm hiểu qua bạn bè, người thân, thậm chí đến công an trình báo.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực không đạt được kết quả. Tôi lao vào làm việc, tình cảm cũng nguội lạnh dần. Bố mẹ tôi thì rất bực mình, yêu cầu tôi làm thủ tục ly hôn đơn phương.

Trong các bước giải quyết, tòa yêu cầu phải đăng tin tìm người mất tích để thực hiện đủ quy định ly hôn đơn phương với người mất tích. Tôi đã làm đến bước xác minh địa chỉ, nhưng đến phần đăng báo thì tôi quá mệt mỏi, quá nản lòng nên bỏ cuộc.

Vợ tôi quê ở một địa phương cách quê tôi 700-800km. Sau này tôi mới biết đó là bước cuối cùng để tòa có thể giải quyết ly hôn dù người kia có liên lạc hay không. Tôi hối hận vô cùng vì đã dừng lại giữa chừng.

Suốt 6 năm qua, tôi tìm mọi cách gây dựng lại sự nghiệp, ngày đêm ăn ngủ ở xưởng. Cuối cùng tôi cũng trả hết nợ cũ, gây dựng lại cơ ngơi từ hai bàn tay trắng. Giờ tôi đã có thu nhập khá, mua được nhà, mua xe, lo cho con gái ăn học đàng hoàng. Tôi tưởng rằng nỗi đau cũ đã khép lại, cuộc đời có thể bắt đầu sang một trang mới.

Đúng lúc ấy, vợ tôi trở về. Cô ấy còn dẫn theo một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt khá giống cô ấy. Khi gặp gỡ, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản rồi nói: “Mình ly hôn đi. Em muốn chia tài sản.”

Tôi sững sờ không ngờ cô ấy có thể nói đến việc chia tài sản sau nhiều năm không liên lạc như vậy.

Cô ấy nhấn mạnh rằng, tất cả những gì tôi gây dựng trong 6 năm qua - nhà cửa, xe cộ, xưởng sản xuất - đều hình thành trong thời kỳ hôn nhân vì chúng tôi chưa ly hôn.

Tôi uất ức đến mức không nói nên lời. Cô ấy bỏ đi 6 năm, không một đồng đóng góp, không một ngày chăm sóc con, giờ quay về đòi chia những thứ tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng một mình?

Tôi không biết phải chứng minh thế nào về sự vô trách nhiệm của cô ấy trong suốt thời gian qua, đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi con thơ? Làm sao chứng minh được cô ấy chẳng có đóng góp gì về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình tôi?

Cứ nghĩ đến việc, vợ bỏ đi nhiều năm rồi quay về hưởng thành quả mà không một không một chút day dứt, tôi lại thấy rất buồn bực. Nhìn đứa bé đi cùng, tôi cũng hiểu rằng, cô ấy có lẽ đã phản bội tôi vào đúng lúc tôi khó khăn nhất.

Điều khiến tôi đau đầu nữa là mối quan hệ tình cảm hiện tại. Sau bao năm lặng thầm một mình, cuối năm 2025, tôi mới dám mở lòng với một người phụ nữ tốt bụng, hiểu chuyện. Chúng tôi đang ở giai đoạn đẹp đẽ, thế nhưng khi cô ấy biết vợ tôi trở về và đòi chia tài sản, cô ấy bắt đầu nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.

Tôi lo sợ mối quan hệ này sẽ rạn nứt vì người yêu sẽ nghĩ tôi vẫn còn vướng bận, chưa thực sự tự do.

Tôi rất mong nhận được lời khuyên của mọi người. Làm thế nào để vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của bản thân và con gái, vừa không để tổn thương lan sang mối quan hệ mới? Trong cuộc gặp tới đây với vợ, tôi nên ứng xử thế nào?.