Chồng tôi ngoại tình với chính cô bạn thân nhất của vợ

Chuyện mới diễn ra cách đây vài ngày, sau buổi lễ tất niên mà nhóm bạn bè thân thiết cùng vợ chồng tôi tổ chức. Sau buổi tiệc, chúng tôi trở về nhà, trên chiếc xe taxi vào lúc trời đã khuya. Trên tay tôi, cô con gái 2 tuổi đã ngủ say, bên cạnh tôi, chồng đang ngật ngưỡng vì men rượu.

Sau khi đặt con yên giấc trên giường, tôi quay ra cởi giày, thay quần áo cho chồng. Chồng tôi tửu lượng kém nên thường rất biết chừng mực, giới hạn. Dù vui hay buồn, anh cũng ít khi uống tới mức say như thế này. Có lẽ, hôm nay đều bạn bè thân thiết nên anh không giữ mình.

Điện thoại trong túi quần chồng tôi lấy ra chưa kịp để xuống bàn đã báo có một tin nhắn đến. Tôi chưa kịp đọc, tin nhắn đã biến mất. Nhìn chồng ngủ vùi trong cơn say, tôi không do dự cầm ngón tay mở mật khẩu điện thoại.

“Anh về tới nhà chưa? Hôm nay anh uống nhiều quá đấy. Nếu đã quyết rồi thì đừng buồn nữa. Dù sao thì anh cũng không nỡ bỏ vợ, em cũng không nỡ tranh giành. Cả anh và em đều có lỗi với Hà. Em không muốn mất một người bạn tốt vì một chuyện tình cảm không rõ tương lai. Anh đọc xong nhớ xóa nhé”.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy trong Zalo của chồng, rồi lại nhìn tới nhìn lui cái ảnh đại diện tài khoản vừa nhắn tin để chắc chắn mình không nhầm. Người gửi được anh lưu tên là “Rose”. Từ tiếng Anh kia khi dịch sang tiếng Việt cũng chính là tên cô ấy.

Chồng tôi lén lút ngoại tình với chính bạn thân của vợ (Ảnh minh họa: Sohu).

Ngay lập tức, dạ dày tôi cuộn lên như muốn tống hết thức ăn ra ngoài. Người chồng tuyệt vời của tôi và cô bạn thân quý hóa của tôi. Thật không thể ngờ, họ lại dám làm ra những chuyện như vậy.

Tôi ấn nút xóa tin nhắn, không muốn chồng phát hiện ra tin nhắn đó mình đã đọc. Suốt đêm tôi không ngủ, ngồi bó gối trên giường, hết nhìn chồng rồi lại nhìn con. Nỗi đau đến quá bất ngờ như nén chặt cảm xúc của tôi khiến cả tiếng khóc cũng không bật ra được, chỉ có nước mắt cứ tuôn không ngừng.

Chồng trong con mắt tôi là một người hoàn hảo. Vì tôi yêu anh ấy, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Bản thân tôi không có gì xuất sắc, ngoại hình bình thường, ăn nói cũng không dịu dàng, khéo léo. Ưu điểm lớn nhất của tôi có lẽ chính là luôn nỗ lực và chứng minh được năng lực bản thân trong nghề nghiệp.

Chồng tôi nói anh yêu tôi vì sự mạnh mẽ và thông minh đó. Tôi tin anh nói thật vì quanh anh có nhiều cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng anh lại chọn tôi. Đó là lý do, kể cả khi yêu và sau khi kết hôn tôi vẫn luôn sống như bản thân tôi vốn có, không hề muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Tôi có một cô bạn thân từ hồi học đại học, tên là Hoa Hồng. Cô ấy nói tên đó do mẹ đặt vì mẹ cô ấy thích hoa hồng. Đúng như tên gọi của mình, Hồng lúc nào cũng rực rỡ, xinh đẹp, quyến rũ, rất biết thu hút đàn ông.

Thời sinh viên, tôi không thể nhớ cô ấy yêu bao nhiêu người. Phương châm của cô ấy là trẻ không yêu, già hối hận, miễn sao biết bảo vệ bản thân, không phá hoại gia đình người khác là được.

Tôi chơi thân với Hồng, thích cái cách dám yêu, dám sống của cô ấy. Tôi không thích những người tùy tiện trong tình cảm, coi yêu đương như trò vui. Nhưng dù gì đi nữa, ở vai trò là bạn, cô ấy không khiến tôi phải chê trách điều gì.

Cô ấy chỉ màu mè, lả lướt với đàn ông. Đó là lựa chọn cá nhân, là quan điểm sống của cô ấy, không vi phạm pháp luật hay đạo đức, cũng không liên quan hay ảnh hưởng gì đến tôi.

Với tôi, Hồng không chỉ là bạn mà còn giống như một chuyên gia tâm lý tư vấn tình yêu. Cô ấy giúp tôi hiểu rõ tâm lý của đàn ông, giúp tôi bớt ngây ngô trong chuyện tình cảm.

Tôi đã coi Hồng như chị em, có chuyện gì vui cũng kể, chuyện gì buồn cũng sẻ chia. Vài lần vợ chồng có quan điểm bất đồng, tôi cũng hỏi cô ấy nên cư xử thế nào cho phù hợp. Hồng nhiều lần còn trực tiếp gọi điện cho chồng tôi phân giải. Kết quả sau những cuộc gọi đó, chồng tôi đều chủ động làm hòa.

Tôi thật sự không biết họ đã có quan hệ yêu đương lén lút như thế từ bao giờ, chỉ thấy mình giống như một kẻ ngốc đáng thương, không hề nhận ra bên cạnh mình đều là những diễn viên xuất sắc. Éo le thay, lúc họ muốn dừng lại, thì cũng là lúc tôi nhận ra lâu nay mình bị lừa dối.

Tôi nhìn con gái đang ngủ say. Đứa trẻ gần 2 tuổi bắt đầu những tiếng gọi ba, gọi mẹ đầu đời ngọng ngịu. Ngày nào con cũng ngóng ba đi làm về, bắt ba ngồi xuống, leo lên cổ bắt ba kiệu quanh nhà rồi cười vang như một chiếc chuông bạc.

Tôi nghĩ về 3 năm hôn nhân vừa qua. Ba năm đẹp như một bức tranh được che đậy hoàn hảo bằng những gam màu khiến tôi không nhận ra vết nứt đang nằm ở đâu để mà sửa chữa.

Tôi nghĩ về cô bạn thân đã đi cùng mình suốt chặng đường thanh xuân. Người duy nhất mà tôi có thể tự tin chia sẻ những riêng tư của mình mà không cần giấu diếm hay e ngại.

Cô ấy luôn khen chồng tôi tốt, luôn khen tôi may mắn. Cũng chính cô ấy biến tôi thành một kẻ bất hạnh. Sự phản bội, thật tiếc không bao giờ đến từ kẻ thù mà chính là từ những người mình yêu thương và tin tưởng nhất.

Bây giờ, tôi nghĩ mình có 3 lựa chọn. Một là, đối diện và phơi bày sự xấu xa của chồng tôi và cô bạn thân kia. Có thể tôi sẽ được nghe những lời nói dối, hoặc là những lời xin lỗi. Nhưng sau đó, nếu có thể tha thứ, tôi và chồng khó có thể vui vẻ lại như xưa.

Hai là, nói chuyện riêng với chồng rằng tôi đã biết chuyện. Cho anh lựa chọn ở hay đi. Ở lại thì dứt khoát đoạn tuyệt với mối quan hệ kia. Còn nếu anh đi, tôi tôn trọng, không níu giữ.

Hoặc cuối cùng, nói chuyện thẳng thắn với Hoa Hồng. Nếu cô ấy thật sự muốn dừng lại, hãy im lặng mà rút lui, không để chồng tôi biết là tôi đã biết chuyện của hai người. Tất nhiên, tình bạn của chúng tôi cũng không còn cách nào cứu vãn nữa.

Không ai không đau đớn khi bị phản bội. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải lựa chọn cách nào ít mất mát nhất, không chỉ vì bản thân mình, mà còn là vì con trẻ.

Chỉ là chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá sốc, khiến tôi nhất thời không biết mình nên chọn cách nào xử lý nào cho triệt để. Có phải tất cả những giải pháp trên đều quá nhẹ nhàng cho hai người họ hay không?