Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Bắc Bộ những ngày tới trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội, theo dự báo, đêm 18/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết đêm 18-19/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ chiều 19 đến ngày 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 20 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng nhận định tổng lượng mưa tính từ chiều 19 đến đêm 21/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Dự báo thời tiết ngày 19/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.