"Lá chắn" thép ngăn người tự tử trên cầu Bến Thủy

Những ngày này, nhiều kỹ sư, công nhân đang hoàn thành các phần việc cuối cùng của dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới thép an toàn trên cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Dự án này do UBND xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hồi tháng 3, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cấp phép và chấp thuận phương án đầu tư. Công trình khởi công giữa tháng 4.

Theo ghi nhận, việc thi công được tổ chức đồng thời 2 bên lan can, chia theo từng đoạn. Lực lượng chức năng đặt biển báo, rào chắn, chóp nón và điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại.

Hệ thống lưới thép dọc 2 bên lan can cầu đã được lắp đặt đến nay cơ bản hoàn thành nhằm tăng cường an toàn, ngăn người và vật thể rơi xuống sông Lam. Lan can cũ cầu Bến Thủy 1 cao hơn 1m. Sau khi lắp đặt lưới thép cao 2,5m, toàn hệ thống cao hơn 3,5m.

Các trụ đứng được bố trí trùng vị trí lan can cũ, neo vào phần bê tông cầu, bổ sung thanh giằng ngang để tăng độ ổn định.

Lưới thép đa sắc màu được lắp giữa các trụ đứng, tạo thành lớp bảo vệ liên tục dọc cầu.

Một số nhịp cầu bê tông được thiết kế lưới thép theo từng khoang riêng, có thể tháo lắp để phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng.

Nhiều phao cứu sinh được treo sẵn 2 bên cầu để người dân sử dụng lúc khẩn cấp.

Hệ lan can mới kéo dài theo cả 2 chiều Nghệ An - Hà Tĩnh, với tổng chiều dài mỗi bên hơn 430m. Dọc lan can, đơn vị thi công lắp đèn led dây để chiếu sáng ban đêm và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

Cầu Bến Thủy 1 là công trình giao thông quan trọng trên tuyến quốc lộ 1A, kết nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu dài 630,5m, được đưa vào sử dụng từ năm 1990. Những năm qua, khu vực này xuất hiện tình trạng nhiều người tìm đến nhảy cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế đó, nhiều ý kiến đề xuất lắp đặt hệ thống bảo vệ để phòng ngừa, ngăn chặn.

Vị trí cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).