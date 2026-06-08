Hà Nội - Cần Thơ "bắt tay" cùng tìm lời giải cho yêu cầu phát triển lớn

Chiều 8/6, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị “Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TP Hà Nội và TP Cần Thơ”.

Biến tiềm năng của từng địa phương thành lợi thế chung

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của hội nghị không chỉ là mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, mà quan trọng hơn là cùng tìm lời giải cho một yêu cầu lớn hơn: Làm thế nào để kết nối hiệu quả hơn các động lực phát triển của đất nước? Làm thế nào để biến những tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia? Làm thế nào để hình thành những chuỗi giá trị mới, những không gian phát triển mới và những động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (Ảnh: Hoàng Tùng).

Ông Thắng nhận định, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế. Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL; trung tâm logistics, chế biến nông sản, thủy sản; cửa ngõ kết nối khu vực ĐBSCL với cả nước và quốc tế.

“Một bên có lợi thế về thị trường, khoa học công nghệ, tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; một bên có lợi thế về nông nghiệp, logistics, chế biến, xuất khẩu và không gian phát triển. Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trong những trục hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương”, Bí thư Hà Nội kỳ vọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu 5 định hướng.

Thứ nhất, xây dựng chuỗi liên kết kinh tế giữa vùng sản xuất và vùng tiêu thụ theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Nhiều năm qua, ĐBSCL vẫn là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản lớn nhất cả nước, nhưng giá trị gia tăng còn chưa tương xứng; chi phí logistics cao; liên kết thị trường chưa chặt chẽ.

Trong khi đó, Hà Nội là thị trường tiêu dùng lớn, trung tâm thương mại lớn, có hệ thống phân phối hiện đại, có khả năng kết nối với thị trường trong nước và quốc tế.

Do đó, hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần. Phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu; giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Tùng).

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng tạo ra năng lực sản xuất mới. Hà Nội đang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Cần Thơ đang có dư địa rất lớn về logistics, chế biến nông sản, chế biến thủy sản, công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp và hạ tầng thương mại.

Hai địa phương cần chủ động kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hình thành các dự án hợp tác cụ thể; khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào các lĩnh vực mà Cần Thơ có lợi thế; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Cần Thơ mở rộng thị trường tại khu vực phía Bắc.

Theo ông, điều quan trọng nhất là phải tạo ra các dự án thực chất, có khả năng triển khai ngay sau hội nghị; không dừng lại ở các biên bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc.

Thứ ba, hình thành hành lang logistics và thương mại hiện đại giữa Hà Nội với Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ tư, phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng và bổ trợ lẫn nhau. Hà Nội có lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử, du lịch. Cần Thơ có lợi thế đặc sắc về văn hóa sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và không gian văn hóa đặc trưng của ĐBSCL.

Hai địa phương cần xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết có tính khác biệt; tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành; khai thác hiệu quả các đường bay; đẩy mạnh quảng bá chung để mở rộng thị trường khách quốc tế.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Thắng cũng đề cập đến vấn đề chia lợi nhuận cho người nông dân. Ông chia sẻ, gần 10 tháng làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, ông nhận thấy mặc dù giá nông, lâm, thủy sản, sản phẩm nông nghiệp trên thị trường khá cao nhưng giá trị thực tế về tay người nông dân ở nhiều nơi còn khá thấp.

"Tôi gửi gắm doanh nghiệp, sở ngành quan tâm đến vấn đề này để làm sao người nông dân được thụ hưởng tương xứng giá trị sản xuất của mình để tái tạo sản xuất”, Bí thư Hà Nội chia sẻ.

Cần Thơ mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối nhà đầu tư chiến lược

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, kết nối thị trường và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đã mang lại kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Tùng cho rằng hội nghị lần này không chỉ là dịp để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác đã đạt được mà còn là cơ hội để các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (Ảnh: Hoàng Tùng).

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên đề xuất 4 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm gồm: Xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản; xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics; phát triển du lịch liên kết; hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị giữa hai thành phố.

Đáng chú ý, TP Cần Thơ đề xuất xây dựng chương trình kết nối cung cầu nông sản Cần Thơ - Hà Nội, tổ chức Tuần hàng Cần Thơ tại Hà Nội, kết nối doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, xuất khẩu của hai địa phương và thu hút đầu tư kho lạnh phục vụ chuỗi cung ứng nông sản tươi sống.

Đối với lĩnh vực đầu tư, Cần Thơ mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế Trần Đề và tổ hợp gắn với cảng hàng không quốc tế; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút FDI và phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ hiện đại.