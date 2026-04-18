Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-152) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-152.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay Istanbul, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai, bằng cách chung tay hợp tác, đoàn kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực và bằng hành động thiết thực của mỗi quốc gia, trên cơ sở thượng tôn pháp luật, vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra các đề xuất để nâng tầm chiến lược trong hợp tác giữa các nghị viện, bao gồm: thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin; xây dựng các khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các cam kết quốc tế và đảm bảo thực thi pháp luật một cách công bằng, bình đẳng.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam đang và sẽ tiếp tục cùng các bạn bè, đối tác tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quốc phòng, an ninh.

Tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Tulia Ackson (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam, để góp phần vào phát triển kinh tế Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên giao lưu, tiếp xúc giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng sách "80 năm Quốc hội Việt Nam" cho Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với các hoạt động thực chất, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công tốt đẹp, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và củng cố chủ nghĩa đa phương; đồng thời tạo bước tiến mới rõ nét, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.