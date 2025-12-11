FPT sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh, ra mắt combo ưu đãi cùng cơ hội đi Anh

Ưu đãi kép tặng 1 tháng xem miễn phí cùng chuyến đi Anh

FPT Play vừa chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam từ ngày 1/1/2026 đến hết mùa giải 2030/31.

Đây là một trong những thỏa thuận bản quyền thể thao lớn nhất tại Việt Nam giai đoạn hiện nay, mở ra cơ hội giúp người hâm mộ xem trọn vẹn đến 380 trận mỗi mùa và 10/10 trận mỗi vòng với chi phí hợp lý.

FPT ra mắt combo mới với ưu đãi lớn và cơ hội đến Anh quốc xem giải (Ảnh: FPT).

Nhằm đồng hành cùng người hâm mộ và mang giải đấu tới mọi gia đình Việt, FPT giới thiệu gói combo Ngoại hạng Anh - gói tích hợp internet FPT tốc độ cao và giải đấu Premier League trên FPT Play, sẽ được xem Ngoại hạng Anh với giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp.

Combo là giải pháp “2 trong 1” mang lại trải nghiệm trọn vẹn từ giải đấu hấp dẫn đến đường truyền ổn định, đồng thời tối ưu chi phí khi đăng ký cùng lúc hai dịch vụ cho khách hàng.

Cũng trong tháng 12, khách hàng khi đăng ký mới hoặc nâng cấp combo Ngoại hạng Anh sẽ được nhận thêm 1 tháng miễn phí xem Ngoại hạng Anh (áp dụng từ 1/1/2026). Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng cặp vé đi Anh quốc trị giá hơn 200 triệu đồng bao gồm chuyến du lịch cùng vé xem trực tiếp giải đấu dịp 30/4/2026.

Đây là phần quà giá trị, mang đến cơ hội cho khách hàng có thể hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt ngay tại quê hương của Ngoại hạng Anh.

Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao cùng internet FPT

Với combo Ngoại hạng Anh, khách hàng không chỉ được tận hưởng kho nội dung phong phú của FPT Play, mà còn xem trọn vẹn các trận đấu Ngoại hạng Anh trên đường truyền internet FPT tốc độ cao với chuẩn kết nối Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 kết hợp hạ tầng XGS-PON. Nhờ đó, gần 100 thiết bị có thể hoạt động đồng thời mà vẫn duy trì tốc độ ổn định, lý tưởng cho gia đình đông thành viên.

Người hâm mộ bóng đá có thể xem trọn vẹn mùa giải (Ảnh: PV).

Không chỉ thế, Wi-Fi 7 là thế hệ kết nối không dây mới giúp tối ưu về độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu internet mạnh mẽ và ổn định trong mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến các góc xa nhất trong nhà, giúp đảm bảo trải nghiệm xem mượt mà ở bất kỳ đâu.

Đại diện FPT chia sẻ: “Việc đầu tư sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh là cam kết của FPT trong hành trình đưa những nội dung thể thao đỉnh cao đến gần hơn với mọi người dân. Chúng tôi đầu tư không chỉ vào bản quyền Ngoại hạng Anh, mà còn vào hạ tầng internet - Truyền hình FPT để đảm bảo mọi người dân, ở bất kỳ đâu, đều có thể dễ dàng thưởng thức giải đấu với chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mức chi phí dễ tiếp cận”.

Từ tháng 1/2026, FPT cho biết sẽ phát sóng gần 200 trận đấu thuộc mùa giải 2025/26 và 1.900 trận của 5 mùa giải từ 2026/27 đến hết 2030/31. Tất cả các trận đấu này sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với chất lượng hình ảnh 4K và bình luận viên tiếng Việt chuyên nghiệp, tương tác với khán giả theo từng diễn biến trận đấu.

Đồng thời, khán giả có thể xem nhanh các đoạn highlight (nổi bật) trên đa thiết bị như TV, điện thoại, laptop hay tablet, đảm bảo không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của từng trận đấu.

Song song, về mặt nội dung, FPT Play dự kiến triển khai nhiều chương trình đồng hành đa dạng, có sự góp mặt của các tên tuổi bình luận viên hàng đầu, gắn liền với bóng đá đỉnh cao. Đơn vị tiếp tục sản xuất các bản tin tường thuật, bàn tròn bình luận… với sự tham gia của các chuyên gia, bình luận viên đã quen thuộc với khán giả Ngoại hạng Anh, cầu thủ và phóng viên nổi tiếng.

Trong đó có nhiều gương mặt trẻ và người hâm mộ, không chỉ cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu, phân tích những điểm thú vị trong từng trận đấu mà còn giúp các nội dung gần gũi với khán giả cả nước.

Ngoài ra, FPT Play còn dự kiến bổ sung tính năng “Jump Back”, giúp người xem không bỏ lỡ những tình huống thú vị của trận đấu, bên cạnh loạt tính năng tương tác hiện có như live chat, reaction và poll (người sáng tạo nội dung chia sẻ cảm xúc khi xem và bầu chọn), giúp tăng tính kết nối và cảm xúc của người hâm mộ khi theo dõi.

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam (Ảnh: FPT).

Với việc giữ bản quyền Ngoại hạng Anh dài hạn, FPT đặt mục tiêu biến trải nghiệm xem bóng đá đỉnh cao trở nên dễ tiếp cận hơn, bao gồm cả ở mức chi phí lẫn chất lượng đường truyền.

Tháng 12 được xem là “thời điểm vàng” để người hâm mộ sở hữu combo với ưu đãi lớn nhất trong năm, đồng thời có cơ hội đặt chân đến Anh quốc và hòa mình vào không khí Premier League ngay trên khán đài.

Chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian có hạn. Khách hàng có thể đăng ký combo Ngoại hạng Anh tại các chi nhánh FPT trên toàn quốc hoặc website FPT để bắt đầu trải nghiệm trọn vẹn mùa giải.