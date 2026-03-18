Xóa cận với công nghệ SILK và Phakic ICL hiện đại

Các phương pháp phẫu thuật khúc xạ phổ biến gồm LASIK, SMILE, các công nghệ thế hệ mới như SILK, cùng với phương pháp đặt thấu kính nội nhãn Phakic ICL. Mỗi phương pháp có chỉ định riêng tùy theo độ cận, độ loạn, cấu trúc giác mạc và tình trạng mắt của từng người.

Trong đó, SILK và Phakic ICL là hai kỹ thuật được nhiều người quan tâm nhờ khả năng cải thiện thị lực nhanh, độ chính xác cao và phù hợp với nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau.

SILK - công nghệ xóa cận thế hệ mới với nhiều ưu điểm trong phẫu thuật khúc xạ

SILK (Smooth Incision Lenticule Keratomileusis) là công nghệ phẫu thuật khúc xạ bằng laser femtosecond thế hệ mới, mang lại giải pháp điều trị cận thị và loạn thị với độ chính xác cao, đồng thời giảm thiểu xâm lấn trên giác mạc.

ThS.BS Phan Thanh Nga - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt Kỹ thuật cao Hà Nội thăm khám cho người bệnh.

Phương pháp này sử dụng tia laser femtosecond để tạo và tách một lõi nhu mô giác mạc (lenticule) thông qua vết mổ rất nhỏ, khoảng 2-3mm. Nhờ vậy, cấu trúc giác mạc được bảo tồn tối đa, giúp hạn chế tổn thương mô và hỗ trợ quá trình phục hồi thị lực diễn ra nhanh chóng.

Một trong những điểm nổi bật của công nghệ SILK là sử dụng mức năng lượng laser thấp hơn so với nhiều phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện nay, kết hợp với tần số laser nhanh. Nhờ đó mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như: thời gian tác động laser được rút ngắn còn khoảng 16 giây/mắt, giúp quá trình phẫu thuật diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng; giảm mức độ xâm lấn giác mạc; khả năng phục hồi thị lực sớm trong vòng 24 giờ và chất lượng thị giác rõ nét, ổn định sau điều trị.

Công nghệ này tạo ra vết cắt siêu mịn và chính xác, đồng thời chỉ tác động tối thiểu đến các mô giác mạc xung quanh. Quá trình tách và lấy lõi nhu mô hai mặt lồi giúp thao tác phẫu thuật diễn ra nhẹ nhàng, mang lại cảm giác êm ái cho người bệnh trong suốt quá trình thực hiện.

ThS.BS Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Chuyên khoa mắt HITEC thực hiện ca can thiệp chữa cận thị cho người bệnh.

Theo các chuyên gia nhãn khoa, SILK có thể áp dụng điều trị cho nhiều trường hợp cận thị và loạn thị, bao gồm cả những người có độ cận cao, có thể lên tới khoảng 12 độ cận và 6 độ loạn.

Nhờ những ưu điểm như thời gian laser nhanh, ít xâm lấn, phục hồi thị lực sớm và chất lượng thị giác ổn định, công nghệ xóa cận SILK đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người có nhu cầu cải thiện thị lực, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người làm việc trong môi trường năng động hoặc những người có yêu cầu cao về thị lực như tham gia các ngành công an, quân đội hay các hoạt động thể thao.

Phakic ICL - Giải pháp cho người có độ cận cao, giác mạc mỏng

Bên cạnh các phương pháp phẫu thuật bằng laser, Phakic ICL là kỹ thuật điều trị tật khúc xạ bằng cách đặt một thấu kính nội nhãn sinh học siêu mỏng vào bên trong mắt.

Thấu kính này được thiết kế dựa trên thông số mắt của từng người và được đặt phía sau mống mắt, trước thủy tinh thể, giúp điều chỉnh tật khúc xạ mà không cần tác động lên giác mạc.

Ưu điểm nổi bật của Phakic ICL là không bào mòn giác mạc, do đó phù hợp với những trường hợp: Cận thị cao, giác mạc mỏng, không phù hợp với các phương pháp phẫu thuật laser.

Thông thường, một ca phẫu thuật Phakic ICL chỉ kéo dài khoảng 10-15 phút, với vết mổ nhỏ và thời gian hồi phục tương đối nhanh. Sau phẫu thuật, người bệnh có thể đạt được thị lực rõ nét và chất lượng hình ảnh tốt, đồng thời vẫn giữ được cấu trúc tự nhiên của mắt.

Phương pháp này được chỉ định cho những người bị cận thị đến -12 Diop; loạn thị đến -6 Diop.

Thăm khám chuyên sâu để lựa chọn phương pháp phù hợp

Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật khúc xạ cần dựa trên nhiều yếu tố như độ cận, độ loạn, độ dày giác mạc và cấu trúc mắt của từng người.

Do đó, trước khi quyết định phẫu thuật, người bệnh cần được thăm khám và đánh giá chuyên sâu để lựa chọn phương pháp phù hợp và đảm bảo an toàn.

Hệ thống Bệnh viện Mắt HITEC đang triển khai các công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện đại như SILK và Phakic ICL, với hệ thống thiết bị chuyên dụng cùng đội ngũ bác sĩ nhãn khoa nhiều kinh nghiệm.

Hệ thống Bệnh viện Mắt HITEC

Cơ sở 1: Số 51-53-55 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 55 Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 480 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội

Cơ sở 4: Số 28 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Zalo tư vấn: https://zalo.me/855988578125405688

Fanpage: https://www.facebook.com/hethongbenhvienmathitec/

Đăng ký trên website: https://benhvienmat.vn/dang-ky-kham-benh.html

Hotline: 0984 122 153

Website: benhvienmat.vn