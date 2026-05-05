Ứng dụng công nghệ in 3D trong nha khoa

Những năm gần đây, công nghệ 3D (lập kế hoạch điều trị ảo và in 3D) đang dần đóng vai trò quan trọng trong phẫu thuật hàm mặt hiện đại. Những công nghệ này không chỉ cải thiện độ chính xác của phẫu thuật mà còn giúp nhiều ca phẫu thuật phức tạp trở nên khả thi hơn.

Các bác sĩ có thể ứng dụng công nghệ này để đơn giản hóa quy trình phẫu thuật, từ tái tạo khuyết hổng lớn sau cắt u bằng vạt xương tự do đến chỉnh hình xương hàm và xử lý các ca đa chấn thương phức tạp.

Công nghệ 3D giúp đánh giá các cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân và thiết kế công cụ hướng dẫn phẫu thuật, từ đó giúp kết quả thực hiện gần như trùng khớp với kế hoạch đã lập trình. Không chỉ nâng cao độ chính xác, công nghệ này còn giúp rút ngắn thời gian điều trị và giảm mức độ xâm lấn.

Những tiến bộ này là một trong những nội dung quan trọng được trình bày tại Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 diễn ra trong 3 ngày (12-14/5).

Đây là lần đầu tiên hội nghị nha khoa quy mô khu vực này được tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề “Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành nha khoa”. Hội nghị nhằm cập nhật công nghệ, xu hướng nha khoa hiện đại nhất.

Tại Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 46 ở Philippines, Việt Nam được trao quyền đăng cai Hội nghị lần thứ 47 (Ảnh: B.V).

Chương trình khoa học chính thức có gần 80 báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học và cập nhật lâm sàng từ hơn 60 chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nghị dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu, trở thành một trong những sự kiện nha khoa lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Theo PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, trong lĩnh vực nha khoa, nhiều kỹ thuật của Việt Nam đã tiệm cận với một số nước trong khu vực và trên thế giới. Nhờ đó, người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ nha khoa chất lượng cao, giá cả phải chăng.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân Việt Nam đi khám răng định kỳ còn rất thấp, chỉ khoảng 7%. Điều này khiến tỷ lệ mắc các bệnh răng miệng ở mức cao.

Thống kê cho thấy, hơn 85% trẻ em bị sâu răng, trong khi trên 80% người trưởng thành mắc các bệnh về lợi và viêm quanh răng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến mất răng sớm và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.