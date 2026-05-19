Thuốc lá đang âm thầm “đốt cháy” sức khỏe cộng đồng

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ phát động cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh được. Mỗi điếu thuốc được châm lên không chỉ đốt cháy lá thuốc, mà còn đốt cháy sức khỏe của người hút, làm tổn thương lá phổi của người bên cạnh, làm tăng gánh nặng cho gia đình, bệnh viện và xã hội.

Trên thế giới, thuốc lá cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm.

Đáng lo ngại hơn, bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ.

Theo Thứ trưởng, đây không phải là một xu hướng vô hại, mà là một nguy cơ mới dẫn thanh thiếu niên đến lệ thuộc nicotine và các tổn hại sức khỏe lâu dài. Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.

Vì vậy, cơ sở y tế càng phải đi đầu trong nhận diện, truyền thông, giám sát và ngăn chặn các sản phẩm này.

“Không thể có một bệnh viện chữa lành thật sự nếu trong khuôn viên bệnh viện vẫn còn khói thuốc. Không thể nói đến an toàn người bệnh, chất lượng bệnh viện, văn hóa phục vụ, nếu người bệnh, người nhà người bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và chính nhân viên y tế vẫn phải hít khói thuốc thụ động trong môi trường khám bệnh, chữa bệnh”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các trường đại học, các đơn vị y tế trong cả nước tập trung vào ba yêu cầu làm thật, làm đều và làm bằng trách nhiệm, lòng nhân ái.

“Không khói thuốc trong cơ sở y tế không phải để dự thi, để báo cáo, mà để bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế mỗi ngày. Người hút thuốc cần được nhắc nhở, nhưng cũng cần được tư vấn, hỗ trợ và đồng hành để từ bỏ thuốc lá. Với thanh thiếu niên và người trẻ, chúng ta càng phải chủ động bảo vệ từ sớm”, Thứ trưởng Thuấn nói.

Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với hơn 1.700 bệnh viện công lập, 424 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình khoảng 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú.

Với mật độ tập trung đông đúc như vậy, việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần II là các bệnh viện, viện công lập và tư nhân có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc.