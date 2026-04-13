“Phù thủy phẫu thuật bàn tay” trở lại Việt Nam

Bác sĩ Stéphane Guero là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phẫu thuật bàn tay và vi phẫu, đồng thời là thành viên sáng lập Viện Phẫu thuật bàn tay Pháp.

Ông nổi tiếng với khả năng xử lý các dị tật phức tạp trong không gian phẫu thuật cực nhỏ, nơi từng cấu trúc xương, gân, mạch máu và thần kinh đều đòi hỏi độ chính xác cao để phục hồi chức năng vận động.

Trong chuyến làm việc lần này tại Bệnh viện FV, bác sĩ Guero sẽ trực tiếp thăm khám và phẫu thuật cho các trường hợp dị tật bàn tay bẩm sinh hoặc mắc phải, đặc biệt là những ca có mức độ phức tạp cao cần can thiệp vi phẫu chuyên sâu.

Những ca phẫu thuật thay đổi chức năng và cuộc sống

Với trẻ em sinh ra có dị tật bàn tay như dính ngón, thiếu ngón hoặc biến dạng do sẹo bỏng, những hoạt động tưởng chừng đơn giản như cầm nắm hay viết chữ lại trở thành thách thức lớn.

Phẫu thuật trong những trường hợp này không chỉ nhằm cải thiện hình thể mà còn hướng đến phục hồi chức năng vận động và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhi Tạ Minh Kiên (TPHCM), mắc hội chứng Apert bẩm sinh với tình trạng dính ngón phức tạp ở cả hai bàn tay. Các ngón tay bị dính liền khiến trẻ không thể thực hiện các thao tác cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày.

Các bác sĩ FV chăm sóc vết thương cho Kiên sau phẫu thuật tách ngón (Ảnh: Quỹ Nâng bước tuổi thơ).

Sau khi thăm khám, bác sĩ Stéphane Guero đã chỉ định phẫu thuật tách ngón kết hợp tạo hình da nhằm phục hồi chức năng cầm nắm. Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao để vừa đảm bảo tách rời các ngón tay, vừa duy trì hệ thống mạch máu và thần kinh, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ sẹo co rút về sau.

Sau hai lần phẫu thuật, chức năng bàn tay của Kiên được cải thiện rõ rệt, giúp em có thể cầm nắm và sinh hoạt gần như bình thường.

Một trường hợp khác là bệnh nhi Trần Diễm My, bị sẹo co rút nặng sau bỏng, dẫn đến biến dạng cả bàn tay và chi dưới. Các ngón tay co quắp, dính chặt, gần như mất hoàn toàn khả năng vận động.

Đây là dạng tổn thương phức tạp, cần can thiệp theo nhiều giai đoạn. Bác sĩ Guero đã thực hiện chuỗi phẫu thuật nhằm giải phóng sẹo co rút, tạo hình lại cấu trúc bàn tay và phục hồi chức năng vận động. Đồng thời, các can thiệp chỉnh hình chi dưới cũng được thực hiện để cải thiện khả năng đi lại.

Sau nhiều lần phẫu thuật, chức năng vận động của bệnh nhi được cải thiện đáng kể, giúp trẻ có thể sinh hoạt và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống thường ngày.

Bé Trần Diễm My cười rạng rỡ sau phẫu thuật (Ảnh: Quỹ Nâng bước tuổi thơ).

Phẫu thuật bàn tay: Lĩnh vực đòi hỏi chính xác

Phẫu thuật bàn tay được xem là một trong những chuyên ngành khó và tinh vi nhất của ngoại khoa. Trong không gian chỉ vài centimet, bác sĩ phải xử lý đồng thời nhiều cấu trúc quan trọng như xương, gân, dây chằng, mạch máu và thần kinh với kích thước rất nhỏ.

Bác sĩ Stéphane Guero (giữa) cùng ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật dị tật bàn tay cho bệnh nhi (Ảnh: FV).

Việc phục hồi không chỉ dừng lại ở hình thể mà còn phải đảm bảo chức năng vận động, cảm giác và khả năng phối hợp của bàn tay trong sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ Stéphane Guero được biết đến với nhiều kỹ thuật vi phẫu tiên tiến như chuyển ngón chân thành ngón tay để tái tạo khả năng cầm nắm, tách ngón dính bẩm sinh bằng kỹ thuật tạo hình da phức tạp, hay phẫu thuật tái tạo bàn tay cho các trường hợp dị tật hiếm gặp.

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện FV là đơn vị tại Việt Nam thường xuyên phối hợp với bác sĩ Guero trong việc thực hiện các ca phẫu thuật bàn tay phức tạp, góp phần mang lại cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi.

Cơ hội thăm khám và điều trị trong tháng 5

Từ ngày 21/5 đến 28/5, bác sĩ Stéphane Guero sẽ có mặt tại Bệnh viện FV để thăm khám và phẫu thuật cho các trường hợp dị tật bàn tay.

Bạn đọc có nhu cầu đăng ký thăm khám, có thể liên hệ Khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay, Bệnh viện FV (6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TPHCM) qua số điện thoại (028) 35 11 33 33 (máy nhánh: 1226) để được tư vấn và hỗ trợ.