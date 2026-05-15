Nữ dược sĩ chiến thắng ung thư phổi giai đoạn 3 nhờ công nghệ mổ robot

Nhờ chọn mổ bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện FV, các khối u được cắt bỏ, bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ.

Ung thư tiềm ẩn sau tình trạng mệt mỏi của đợt viêm phổi kéo dài

Là một dược sĩ, chị Nguyễn Thị Thanh Hà (1984, sống tại TPHCM) rất quan tâm tới những thay đổi của cơ thể. Khi tình trạng mệt mỏi xuất hiện dày hơn vào thời điểm cận Tết vừa qua, chị đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả khiến chị chết lặng: ung thư phổi.

Khối u 3cm nằm ở thùy dưới phổi phải, nhưng lại ở vị trí "hiểm": giáp ranh với nhiều thuỳ sát các mạch máu lớn. Một bệnh viện đã khuyên chị nên hóa trị trước để thu nhỏ u vì lo ngại nguy cơ phải cắt bỏ diện rộng, rủi ro mất máu khi mổ.

Là người làm trong ngành y tế, chị không yên tâm với hướng điều trị này nên đã tìm kiếm thêm lời khuyên từ các chuyên gia. Trong quá trình tìm hiểu, chị Hà đến Trung tâm phẫu thuật robot tại Bệnh viện FV và được TS.BS. Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng Trung tâm đồng thời là chuyên gia phẫu thuật lồng ngực bằng robot trực tiếp tư vấn.

Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của chị Hà, bác sĩ Thanh đưa ra một hướng tiếp cận khác: phẫu thuật sớm thay vì hóa trị trước. "U sau hóa xạ trị sẽ bám chắc vào mạch máu và phế quản, phẫu tích vất vả, cuộc mổ sẽ khó khăn và kém triệt để hơn. Với đặc điểm khối u, phương pháp mổ robot được đánh giá là phù hợp hơn”, bác sĩ giải thích.

Theo bác sĩ Thanh, ở những vùng sâu, hẹp và sát mạch máu, bàn tay người hay dụng cụ nội soi truyền thống có thể gặp giới hạn và bị rung, dễ gây hại đến mô lành. Nhưng cánh tay robot với khớp nối linh hoạt 540 độ, chống rung và hệ thống camera phóng đại gấp 10 lần, sắc nét từng mạch máu sẽ giúp bác sĩ phẫu tích tỉ mỉ, bóc tách khối u mà không làm tổn thương các cấu trúc quan trọng.

"Tôi đã nghe nói về mổ robot từ lâu, nhưng đến khi được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, tôi tin tưởng và yên tâm lựa chọn FV", chị Hà kể về quyết định của mình.

Bệnh nhân hồi phục nhanh, 3 ngày được về nhà nhờ mổ bằng robot - bước tiến vượt bậc của công nghệ

Bác sĩ Thanh điều khiển robot phẫu thuật ung thư phổi cho bệnh nhân (Ảnh: FV).

Ca mổ cho chị Hà diễn ra trong vòng 100 phút dưới sự điều khiển robot của TS.BS. Đặng Đình Minh Thanh. Robot Da Vinci Xi, thế hệ robot phẫu thuật tân tiến trên thế giới hiện nay, đã hỗ trợ thực hiện những đường mổ tinh vi. Nhờ khả năng hỗ trợ thao tác chính xác và tầm nhìn rõ ràng, toàn bộ khối u được bóc tách mà không cần cắt lan sang các thùy phổi khác. Các hạch liên quan cũng được nạo vét trọn vẹn.

"Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, thậm chí nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ sự hỗ trợ của robot", bác sĩ Thanh chia sẻ sau ca mổ.

Sức mạnh của công nghệ robot ít xâm lấn, đã phát huy tác dụng ngay ngày hôm sau. Bệnh nhân không bị hành hạ bởi những cơn đau xé thịt hay bị vướng víu bởi các ống dẫn lưu chằng chịt. Chị Hà đã có thể ngồi dậy, trò chuyện với mọi người. Với chị, đây không chỉ là một ca mổ thành công, mà là một trải nghiệm y khoa nhẹ nhàng: hồi phục sau 1 ngày và sau 3 ngày chị đã đủ điều kiện xuất viện về với gia đình.

“Dù đã tìm hiểu các thông tin về phẫu thuật robot, nhưng chỉ khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy được hiệu quả. Đây thực sự là một bước tiến vượt bậc của công nghệ”, chị Hà xúc động chia sẻ.

Một ngày sau ca mổ, chị Hà đã có thể ngồi dậy trò chuyện cùng bác sĩ Thanh (Ảnh: FV).

Bác sĩ Thanh cho biết, sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được dùng thuốc trúng đích để đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh. Bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên: sau khi điều trị các bệnh lý viêm phổi, bệnh nhân nên chụp CT kiểm tra lại sau 3 đến 4 tuần để tầm soát sớm các tổn thương ác tính, tránh để bệnh tiến triển sang giai đoạn muộn.

FV mở rộng phẫu thuật robot cho nhiều chuyên khoa, điều trị bệnh lý từ đơn giản đến phức tạp

Trung tâm Phẫu thuật robot FV da Vinci hoạt động từ đầu 2026 với một hệ sinh thái chuyên môn đồng bộ, từ đào tạo bác sĩ, quy trình vận hành cho đến hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Đây là bước đi chiến lược của FV để mang những công nghệ điều trị tiên tiến nhất trên thế giới đến gần hơn với người bệnh tại Việt Nam.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tại Trung tâm Phẫu thuật robot FV da Vinci (Ảnh: FV).

Tại Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci, mổ robot được ứng dụng trong nhiều chuyên khoa để các ca mổ chính xác hơn, hiệu quả hơn và bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

Ở chuyên khoa lồng ngực, công nghệ này được áp dụng trong điều trị ung thư phổi, u trung thất, u tuyến ức và phẫu thuật thực quản. Với ngoại tiêu hóa, gan mật tụy, robot hỗ trợ các ca cắt dạ dày, cắt đại trực tràng, cắt gan và cắt tụy.

Trong lĩnh vực tiết niệu, phương pháp này được sử dụng cho các phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt, cắt thận và cắt bàng quang. Đối với phụ khoa, robot hỗ trợ cắt tử cung, điều trị lạc nội mạc tử cung, bóc u xơ tử cung cũng như điều trị ung thư phụ khoa.

