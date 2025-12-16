Mediphar USA hợp tác nhà thuốc Bảo Châu đưa sản phẩm chất lượng cao đến người dùng

Những năm gần đây, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, minh bạch về nguồn gốc mà còn mong muốn nhận được sự tư vấn đúng và đầy đủ từ đội ngũ chuyên môn.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng khắt khe, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Mediphar USA và nhà thuốc Bảo Châu - trực thuộc Hệ thống Nhà thuốc Việt trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần nâng chuẩn trải nghiệm cho người Việt thông qua sản phẩm chất lượng cao và tư vấn chuyên môn đáng tin cậy.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Mediphar USA và Nhà thuốc Bảo Châu (Ảnh: DNCC).

Tất cả trải nghiệm tốt của khách hàng đều bắt đầu từ chất lượng sản phẩm - yếu tố được Mediphar USA và Nhà thuốc Bảo Châu cùng theo đuổi bền bỉ trong nhiều năm.

Danh mục đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dùng

Danh mục sản phẩm của Mediphar USA đa dạng, bao phủ các nhóm công dụng thiết yếu như tiêu hoá, gan - mật, xương khớp, mắt, tăng đề kháng và chăm sóc sắc đẹp. Nhờ sự phong phú này, đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc Bảo Châu có thể tư vấn chính xác nhu cầu của từng khách hàng - từ phụ huynh, người trưởng thành đến người cao tuổi với nhiều lựa chọn về dạng bào chế và mức ngân sách linh hoạt.

Nhu cầu sử dụng của mỗi người khác nhau, danh mục đầy đủ của Mediphar USA đã giúp quá trình gợi ý sản phẩm trở nên thuận lợi, cá nhân hoá và hiệu quả hơn.

Trong đó, nhóm sản phẩm tiêu hoá - đặc biệt là men tiêu hóa Menpeptine đang nhận được sự quan tâm và trở thành một trong những sản phẩm bán chạy tại nhà thuốc Bảo Châu cũng như trên thị trường.

Các sản phẩm của Mediphar USA đang được phân phối tại Hệ thống Nhà thuốc Việt (Ảnh: DNCC).

Nền tảng chất lượng từ nhà máy đạt chuẩn quốc tế

Bên cạnh việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng, nhà thuốc Bảo Châu luôn đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt trong việc lựa chọn đối tác đồng hành, ưu tiên các thương hiệu có nền tảng chất lượng vững chắc để đảm bảo sự an tâm cho người dùng. Mediphar USA đáp ứng các yêu cầu này nhờ năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế, với hệ thống nhà máy GMP - ISO - HACCP và phòng kiểm nghiệm đang được đầu tư theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, nhất quán giữa các lô sản xuất giúp sản phẩm ổn định, an toàn khi sử dụng và tạo nền tảng để đội ngũ dược sĩ nhà thuốc Bảo Châu tự tin tư vấn theo nhu cầu của từng khách hàng.

Việc hợp tác cùng nhà thuốc Bảo Châu không chỉ là lựa chọn một điểm bán, mà là lựa chọn một đối tác đồng điệu về giá trị. Hệ thống Nhà thuốc Việt với hơn 15 năm kinh nghiệm trong phân phối dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, am hiểu rõ nhu cầu của người tiêu dùng Việt ở nhiều độ tuổi và tình trạng sức khỏe khác nhau.

Mediphar USA cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm theo nhu cầu thị trường Việt Nam và chuẩn hoá hoạt động kiểm nghiệm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng. Qua đó, các sản phẩm khi đến tay người dùng luôn đáp ứng các tiêu chí về an toàn, hiệu quả và chất lượng ổn định.

Mediphar USA với đa dạng nhóm sản phẩm giúp đáp ứng nhu cầu thị trường (Ảnh: DNCC).

Đại diện nhà thuốc Bảo Châu cho biết, hợp tác là cơ hội để nâng cao chất lượng tư vấn tại điểm bán và mở rộng điểm chạm trong Hệ thống Nhà thuốc Việt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng. Nhà thuốc Bảo Châu ưu tiên yếu tố an toàn và hiệu quả khi giới thiệu giải pháp phù hợp.

Dù đến trực tiếp hay tư vấn online, khách hàng được dược sĩ kinh nghiệm hỗ trợ theo quy trình rõ ràng: tìm hiểu nhu cầu và tiền sử bệnh, rà soát các sản phẩm đang dùng để tránh trùng lặp hoạt chất, và đề xuất lựa chọn tối ưu. Khách hàng được hướng dẫn cách sử dụng và theo sát trong quá trình dùng sản phẩm để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Sự kết hợp giữa nền tảng phân phối của Hệ thống Nhà thuốc Việt, đội ngũ dược sĩ tận tâm tại nhà thuốc Bảo Châu và định hướng phát triển danh mục chất lượng cao của Mediphar USA đã tạo nên mối quan hệ hợp tác bền vững. Nhờ đó, sản phẩm của Mediphar USA không chỉ hiện diện trên kệ nhà thuốc mà còn đến với khách hàng như những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp cho bản thân và gia đình.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Menpeptine Enzyme có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1647/2021/XNQC-ATTP.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Menpeptine Gold có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1645/2021/XNQC-ATTP.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.