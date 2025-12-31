Hội thi Hoa hậu Bò sữa 2026 - Sân chơi tôn vinh di sản nghề sữa Mộc Châu

Được Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu duy trì suốt hơn hai thập kỷ, sự kiện không chỉ ghi dấu như một hoạt động của riêng công ty, mà còn là cách người dân Mộc Châu cùng giữ gìn, tiếp nối và tôn vinh di sản nghề sữa của vùng cao nguyên.

Giữa triền cỏ xanh mát và làn sương bảng lảng, Hội thi Hoa hậu Bò sữa trở thành điểm hẹn văn hóa, tôn vinh nghề chăn nuôi và di sản sữa gần 70 năm của Mộc Châu (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Ra đời từ tinh thần trân trọng người nông dân, hội thi là dịp để những hộ chăn nuôi cùng nhìn lại một năm lao động, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật mới và nhận được sự đồng hành chuyên môn từ đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của công ty.

Theo thời gian, sự kiện đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của địa phương, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Mộc Châu - nơi người và nghề cùng gìn giữ những giá trị bền vững qua năm tháng.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại vào tháng 1/2026, đánh dấu sự tiếp nối của một sự kiện đã trở thành nét sinh hoạt nghề nghiệp và văn hóa đặc trưng của người chăn nuôi bò sữa nơi cao nguyên. Được tổ chức lần đầu từ năm 2004 và duy trì qua 17 kỳ, hội thi là hành trình hơn hai thập kỷ song hành cùng sự phát triển của nghề sữa Mộc Châu.

Người nông dân Mộc Châu chăm sóc đàn bò sữa khỏe mạnh, cùng nhau viết tiếp câu chuyện di sản nghề sữa trên cao nguyên xanh (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Năm 2026, Hội thi trở lại với diện mạo chỉn chu và chuẩn mực hơn, tiếp tục hành trình khẳng định chất lượng giống và tay nghề chăn nuôi trên cao nguyên. Đằng sau những cô bò xuất hiện trên sân thi là cả một quá trình tuyển chọn được thực hiện công phu từ nhiều tháng trước.

Ngay từ đầu mùa hè, đội ngũ kỹ thuật của công ty đã đi sâu vào từng trang trại, theo dõi đàn bò qua nhiều giai đoạn phát triển để chọn ra những cá thể hội tụ đầy đủ tiêu chí: vóc dáng hài hòa, sức khỏe ổn định, ngoại hình đẹp và khả năng cho sữa tốt.

Mỗi bước sàng lọc đều được thực hiện cẩn trọng, bám sát quy trình chuyên môn nhiều năm của công ty - đảm bảo rằng những thí sinh bước ra sân thi đều là đại diện xứng đáng cho tay nghề và sự tận tụy của mỗi người nghệ nhân làm sữa.

Người nông dân Mộc Châu không chỉ là những người chăn nuôi, mà còn là những nghệ nhân thực thụ (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Nếu như trước đây, hội thi được nhớ đến như ngày hội tôn vinh “người nông dân giỏi - bò năng suất cao”, thì ngày nay, cuộc thi đã trở thành biểu tượng của một giá trị sâu sắc hơn: sự bền bỉ của nghề, tinh thần gìn giữ giống tốt và niềm tự hào về ngành sữa tại vùng cao nguyên.

Mỗi tiếng reo hò, mỗi bước chân của những “cô bò” trên sân thi đều kể một câu chuyện: câu chuyện về những bàn tay lao động cần mẫn, về tình yêu nghề được truyền nối qua nhiều thế hệ, và về cách một vùng đất kiên trì theo đuổi tiêu chuẩn chất lượng theo thời gian.

Hội thi Hoa hậu Bò sữa 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện nông nghiệp, mà còn là dịp để Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu khẳng định giá trị của di sản gần 7 thập kỷ làm sữa trên vùng đất này. Tinh thần “Tự hào cao nguyên - Giữ gìn tinh hoa” được thể hiện xuyên suốt từ quy trình chăm sóc, tuyển chọn, đến khoảnh khắc những cá thể đẹp nhất của đàn bò được tôn vinh.

Trong làn sương bảng lảng của những ngày đầu xuân, Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm nay mang theo kỳ vọng tiếp tục vun đắp niềm tin của người nông dân, tôn vinh những giá trị bền vững của nghề chăn nuôi, và giữ trọn bản sắc của một vùng đất đã trở thành biểu tượng của ngành sữa Việt Nam.