Giải pháp dành cho trẻ bị hăm tã

Trong những năm đầu đời, làn da của trẻ sơ sinh còn rất mỏng manh, chưa đủ sức đề kháng để chống lại sự tác động từ các yếu tố bên ngoài. Chính sự nhạy cảm này, kết hợp với việc không thay tã thường xuyên dễ dẫn đến kích ứng vùng da mông của trẻ, gây đỏ rát, khó chịu, là nhóm nguyên nhân dẫn đến hăm tã.

Tình trạng này khiến trẻ khó có được giấc ngủ ngon và thường xuyên quấy khóc. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu gió mùa tại Việt Nam, nóng ẩm, mưa nhiều thúc đẩy các vi khuẩn sinh sôi cũng là một yếu tố khiến làn da non nớt của trẻ dễ bị tấn công.

Hiểu rõ nguyên nhân và biết cách chăm sóc làn da hăm tã đúng cách, vừa giúp trẻ dễ chịu hơn, vừa ngăn ngừa tình trạng này lan rộng hay tái phát.

Không phải phương pháp tự nhiên nào cũng hiệu quả và an toàn

Khi thấy trẻ liên tục quấy khóc vì vết hăm tã, nhiều bố mẹ xót con nên đã vội tìm đến các bài thuốc dân gian như tắm lá chè xanh, trầu không. Tuy nhiên, những phương pháp này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn.

Khi tiếp xúc với vết hăm (làn da có vết thương hở), những tác nhân này vô tình trở thành chất xúc tác để viêm nhiễm lây lan rộng ra và sưng đỏ hơn, làm cho trẻ quấy khóc vì đau rát mỗi lần mẹ vệ sinh.

Vì vậy, chăm sóc da cho trẻ theo phương pháp khoa học, giúp giảm nguy cơ kích ứng, hỗ trợ phục hồi diện mạo da và ngăn ngừa tái phát. Việc chăm sóc theo đúng chuẩn khoa học để giúp da của con khỏe mạnh, còn mẹ cũng an tâm hơn.

Khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da hăm tã, phụ huynh nên tham khảo kỹ bảng thành phần (Ảnh: Sudocrem).

Bí quyết chăm sóc da hăm tã chuẩn khoa học: Mẹ cần biết

Chăm sóc làn da hăm tã đúng cách không quá khó như mẹ nghĩ, vì chỉ cần kết hợp giữa chăm da bên ngoài và bổ sung dinh dưỡng bên trong là sẽ giúp da bé cải thiện đáng kể.

Cụ thể, mẹ nên lau sạch vùng da mông của trẻ sau khi trẻ đi vệ sinh và cần thay tã sau 3-4 giờ vì dễ tích tụ vi khuẩn. Điều này là vô cùng cần thiết để giúp tình trạng da được cải thiện nhanh chóng. Với những trẻ sơ sinh thì bú sữa mẹ cũng được xem là một mẹo nhỏ để giúp con hạn chế bị hăm đỏ, kích ứng da mông.

Để vùng da hăm đỏ được làm dịu nhanh hơn, mẹ nên sử dụng thêm một lớp kem chống hăm mỏng, đều đặn sau mỗi lần thay tã. Một lưu ý dành cho mẹ khi chọn các loại kem chống hăm cho bé là bảng thành phần không chứa các chất gây hại cho trẻ như cồn, paraben. Thay vào đó, mẹ nên chọn sản phẩm chứa các thành phần có khả năng hỗ trợ, cải thiện tình trạng hăm tã cho con.

Trong đó, hai thành phần được đánh giá cao cho nhu cầu này là kẽm oxit và lanolin. Vì kẽm oxit tạo một lớp màng bảo vệ, ngăn vi khuẩn xâm nhập và giữ da khô ráo, nhờ vậy giúp làm dịu và phục hồi diện mạo. Còn lanolin giúp ngăn cách chất thải với da bé, đồng thời dưỡng ẩm sâu và làm mềm vùng da khô rát.

Sự kết hợp giữa hai thành phần trên mang lại cơ chế tác động kép: Vừa hỗ trợ làm dịu nhanh các vùng da kích ứng và nổi mẩn đỏ do hăm tã, hình thành màng ẩm tự nhiên, giúp da bé luôn mềm mại và ẩm mịn.

Sudocrem - Hành trình gần 100 năm chăm sóc làn da trẻ em trên toàn thế giới

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều loại kem chống hăm khác nhau, khiến không ít phụ huynh phân vân trong việc lựa chọn. Trong số đó, Sudocrem được nhiều gia đình biết đến và tin dùng như một sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da, đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình nuôi dưỡng con khôn lớn.

Với bộ đôi kẽm oxit và lanolin, Sudocrem giúp xoa dịu làn da hăm đỏ, nóng rát của trẻ. Sản phẩm rất dịu nhẹ và lành tính, phù hợp để sử dụng trên làn da vốn mong manh, nhạy cảm của trẻ.

Tiếp nối hành trình toàn cầu, Sudocrem khi có mặt tại Việt Nam - vùng nhiệt đới nóng ẩm - đã được nhiều gia đình biết đến như sản phẩm hỗ trợ làm dịu da ở những vùng dễ kích ứng, mẩn đỏ hay khi mặc tã. Với khả năng sử dụng cho mọi lứa tuổi, trong đó có trẻ em bị hăm tã, Sudocrem dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình.