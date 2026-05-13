Doanh nghiệp đồng hành cùng hoạt động chăm sóc sức khỏe công nhân

Gia tăng nhu cầu chăm sóc da trong môi trường công nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình “Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, các hoạt động chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở khám và tầm soát bệnh lý mà còn mở rộng sang những nhu cầu thiết thực khác của người lao động, trong đó có chăm sóc làn da.

Thực tế cho thấy, công nhân làm việc trong môi trường nhà máy thường xuyên tiếp xúc với bụi mịn, hóa chất hoặc điều kiện nhiệt độ, độ ẩm không ổn định, dễ dẫn đến các vấn đề về da như mụn, kích ứng, da bị xạm, nám, xỉn màu. Tuy nhiên, việc tiếp cận các giải pháp chăm sóc da phù hợp vẫn còn hạn chế do thiếu thông tin và thời gian.

Trước nhu cầu đó, chương trình đã tích hợp khu trải nghiệm “Trao khỏe làn da”, nhằm mang đến giải pháp tiếp cận trực quan, dễ hiểu và phù hợp với đặc thù của người lao động.

Khu trải nghiệm “Trao khỏe làn da” tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong tư vấn và chăm sóc da

Tại khu vực trải nghiệm, người lao động được tham gia hoạt động soi da bằng công nghệ AI, giúp phân tích chi tiết các chỉ số của làn da như độ ẩm, dầu, sắc tố và tình trạng mụn. Từ kết quả này, các chuyên viên đưa ra tư vấn cá nhân hóa, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về tình trạng da hiện tại cũng như cách chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh đó, các nội dung tư vấn tập trung vào ứng dụng các sản phẩm chăm sóc da hiện đại và khoa học, phù hợp cho từng từng trạng da cụ thể, cũng như hướng dẫn quy trình chăm da cơ bản, phù hợp với người bận rộn. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa việc chăm sóc da, tạo điều kiện để người lao động có thể áp dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày một cách khoa học và hiệu quả.

Theo ban tổ chức, việc ứng dụng công nghệ vào chăm sóc da không chỉ nâng cao hiệu quả tư vấn mà còn tăng tính trực quan, giúp người tham gia dễ dàng tiếp nhận thông tin.

Doanh nghiệp đồng hành mang giải pháp thiết thực

Đồng hành tại khu vực “Trao khỏe làn da”, nhóm sản phẩm chăm sóc da từ Mega We Care với các thương hiệu như NNO, Acnacare và Bio-Oil mang đến nhiều giải pháp chăm da khoa học, phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động.

Tại gian hàng, người tham gia được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, đồng thời nhận các mẫu dùng thử để tiếp tục sử dụng sau chương trình. Đại diện đơn vị cho biết, đây là các dòng sản phẩm uy tín và được người dân tin dùng trong nhiều năm qua.

Các sản phẩm được phát triển theo hướng chăm sóc da khoa học với các thành phần từ thiên nhiên, dịu nhẹ và lành tính, vừa giúp cải thiện nền da hiện tại, vừa hỗ trợ bảo vệ da chuyên sâu về lâu dài, phù hợp với nhiều tình trạng da và người thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân dễ gây tổn thương da từ môi trường bên ngoài.

Công nhân tham gia trải nghiệm soi da bằng máy soi da AI hiện đại (Ảnh: BTC).

Các giải pháp chăm sóc da được gợi ý theo quy trình ba bước gồm làm sạch - chăm sóc chuyên sâu - dưỡng ẩm, giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen chăm sóc da hằng ngày. Đây được xem là hướng tiếp cận thực tế, phù hợp với nhóm đối tượng công nhân, vốn ưu tiên sự tiện lợi và hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, doanh nghiệp cũng chú trọng cung cấp thông tin về cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng sản phẩm không đúng cách - một trong những nguyên nhân khiến các vấn đề về da trở nên nghiêm trọng hơn.

Nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe toàn diện

Việc đưa nội dung chăm sóc da vào chương trình “Trao sức khỏe công nhân” phản ánh xu hướng mở rộng khái niệm chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện, không chỉ tập trung vào bệnh lý mà còn bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người lao động không chỉ được tiếp cận các phương pháp chăm sóc da khoa học, mà còn được trang bị kiến thức để chủ động hơn trong việc cải thiện và bảo vệ làn da. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe lâu dài, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chương trình “Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, với sự tham gia của của doanh nghiệp như Mega We Care, tiếp tục khẳng định vai trò của mô hình phối hợp đa bên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khu trải nghiệm máy soi da AI hiện đại tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Không chỉ mang lại lợi ích trước mắt thông qua các hoạt động khám, tư vấn và trải nghiệm, chương trình còn góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, trong đó có việc chăm sóc da đúng cách - một phần quan trọng của sức khỏe cá nhân.

Thông qua chuỗi hoạt động, thông điệp “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tiếp tục được lan tỏa, hướng tới xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, tự tin và thích ứng tốt hơn với môi trường làm việc hiện đại.