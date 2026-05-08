Dấu hiệu lão thị sớm nhiều người dễ bỏ qua

Lão thị là gì?

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiến bộ trong Nhãn khoa: Thực hành lâm sàng & Đổi mới” diễn ra tại Hà Nội chiều 7/5, Bác sĩ Phạm Thị Hằng, chuyên gia về nhãn khoa, cho biết, lão thị là một trong những vấn đề thị giác phổ biến nhất hiện nay.

Đây không còn đơn thuần là sự suy giảm thị lực do tuổi tác, mà ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với nhóm dân số tuổi trung niên.

“Dân số trung niên ngày càng nhiều, kéo theo tỷ lệ lão thị tăng lên. Ước tính có 1,8 tỷ người trên toàn cầu bị lão thị, khoảng 25% dân số. Dự báo con số này tăng lên 2,1 tỷ vào năm 2030”, BS Hằng lý giải.

Nhiều người cho rằng lão thị là viễn thị, nhưng điều này không đúng. Cần phân biệt hai loại này vì viễn thị là một tật khúc xạ, nó có thể xuất hiện ngay cả ở trẻ em còn lão thị là một biến đổi sinh lý của mắt, chỉ xuất hiện ở lứa tuổi ngoài 40 (do mắt giảm khả năng điều tiết).

Bác sĩ Phạm Thị Hằng chia sẻ về tình trạng lão thị (Ảnh: T.V).

Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ đặc biệt vì có khả năng thay đổi được độ cong để nhìn rõ một vật ở gần mắt nhờ tính đàn hồi (người ta gọi đây là hiện tượng điều tiết).

Tuy nhiên, sự đàn hồi của thủy tinh thể ngày càng kém, đặc biệt sau tuổi 40. Sự suy giảm sức điều tiết của thủy tinh thể gây trở ngại cho việc đọc sách và làm công việc gần. Do đó, ở lứa tuổi này muốn đọc sách người ta thường phải đưa sách ra xa mắt.

Lão thị thường xuất hiện muộn hơn ở người cận thị và sớm hơn ở người viễn thị.

Các triệu chứng thường gặp của lão thị

Các dấu hiệu của lão thị bao gồm:

- Nhìn mờ các vật ở gần.

- Đọc những chữ nhỏ khó khăn.

- Mệt mỏi mắt khi đọc ở nơi có ánh sáng yếu hoặc vào lúc cuối ngày.

- Mỏi mắt, nhức đầu khi làm việc gần kéo dài.

- Phải đưa sách ra xa mới đọc được.

Các phương pháp điều trị lão thị

Lão thị là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên và không phải là một bệnh. Đây là một loại tật khúc xạ phổ biến mà các chuyên gia chăm sóc mắt có thể dễ dàng điều chỉnh bằng kính, kính áp tròng hoặc phẫu thuật.

BS Hằng cho biết thêm, để khắc phục tình trạng này, người dân có thể sử dụng kính đơn tròng (dễ mua, dễ sử dụng nhưng bất tiện khi nhìn ở nhiều khoảng cách), kính đa tròng (nhìn được cả xa và gần nhưng khó thích nghi), kính áp tròng hoặc thuốc (có tác dụng phụ và nguy cơ với một số bệnh nhân trung niên).

Khi đó, người bệnh thường phải phụ thuộc vào kính, bất tiện khi phải cần sử dụng 2-3 kính cho các khoảng cách làm việc khác nhau.

Ngoài ra, có thể điều trị bằng phẫu thuật laser trên giác mạc hoặc phẫu thuật thay thế thuỷ tinh thể.

“Xu hướng điều trị lão thị hiện nay là cá nhân hóa điều trị, từ các giải pháp sử dụng kính chuyên biệt cho đến những bước tiến nổi bật của phẫu thuật lão thị, hay phương pháp thay thủy tinh thể. Mục tiêu đưa ra giải pháp tối ưu cho từng bệnh nhân, giúp phục hồi khả năng nhìn ở đa khoảng cách, giảm phụ thuộc kính gọng và nâng cao chất lượng thị giác”, BS Hằng nhấn mạnh.

Sự phát triển công nghệ nhãn khoa hiện đại giúp cho việc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị các bệnh về mắt ngày càng hiệu quả (Ảnh: T.V).

Chung quan điểm BSCKII Nguyễn Đăng Dũng, chuyên gia hàng đầu về nhãn khoa, cho biết, đổi mới trong nhãn khoa không chỉ đến từ công nghệ mà còn nằm ở việc chuẩn hóa thực hành lâm sàng và cá nhân hóa điều trị cho từng bệnh nhân.

Vì thế, việc cập nhật các xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới, đồng thời xây dựng quy trình điều trị toàn diện, triển khai đầy đủ các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại đang được áp dụng trên thế giới. Điều này giúp bệnh nhân có nhiều lựa chọn điều trị tối ưu.