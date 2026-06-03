Chuyển hồ sơ vụ kinh doanh hơn 8.200 điếu thuốc lá nhập lậu sang công an

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật cùng các tài liệu liên quan cho Công an phường Khương Đình sau khi phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường có dấu hiệu buôn bán hàng cấm.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình thị trường, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Công an phường Khương Đình tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại ngõ 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình.

Tang vật vi phạm gồm 8.280 điếu thuốc lá các loại, tương đương 828 bao thuốc lá (Ảnh: QLTTHN).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất đang được lưu giữ tại cơ sở. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định tang vật vi phạm gồm 8.280 điếu thuốc lá các loại, tương đương 828 bao thuốc lá. Toàn bộ số hàng hóa không có tem nhập khẩu theo quy định và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số thuốc lá để phục vụ công tác xác minh.

Theo quy định hiện hành, thuốc lá nhập lậu thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ mặt hàng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên thị trường.

Sau quá trình rà soát hồ sơ, đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Đội Quản lý thị trường số 12 nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Khương Đình để tiếp tục xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận vụ việc và đang làm rõ nguồn gốc số thuốc lá ngoại nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Anh