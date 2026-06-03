VF 8 thế hệ mới thu hút sự quan tâm trước thời điểm kết thúc ưu đãi đặt cọc

“Lỡ nhịp là mất cả trăm triệu đồng”

Chương trình đặt cọc sớm VF 8 thế hệ mới đang bước vào những giờ cuối trước thời hạn kết thúc ngày 3/6. Nhiều khách hàng cho biết không muốn bỏ lỡ cơ hội khi một mẫu D-SUV sở hữu hàng loạt nâng cấp về công nghệ và vận hành lại được áp dụng mức ưu đãi lớn như hiện nay.

Theo đó, trong giai đoạn đặt cọc tiên phong, khách hàng được VinFast tặng ngay 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu D-SUV này vẫn hưởng loạt chính sách hiện hành từ hãng xe Việt, bao gồm hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe, hoặc lựa chọn vay trả góp với lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu.

Sau khi trừ hết các ưu đãi, từ mức giá niêm yết 999 triệu đồng, VF 8 mới có giá lăn bánh chỉ khoảng 850 triệu đồng.

VF 8 thế hệ mới thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng (Ảnh: VinFast).

“Xe thì đã ưng rồi, ưu đãi lại sắp hết nên tôi quyết chốt cọc luôn, chẳng may lỡ nhịp thì mất ngay cả trăm triệu đồng”, chị Thanh Phương (Hà Nội) cho biết.

Chi phí lăn bánh của VF 8 thế hệ mới ở phân khúc D-SUV sau khi trừ các ưu đãi từ VinFast cho giai đoạn đặt mua sớm được nhiều chuyên gia nhận định chỉ ngang bằng, thậm chí thấp hơn xe xăng ở phân khúc C-SUV.

Bên cạnh việc tối ưu chi phí sở hữu ban đầu, người dùng cũng hoàn toàn xóa đi nỗi lo nuôi xe nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng đến 10/2/2029.

Nội thất cao cấp trên VF 8 thế hệ mới (Ảnh: VinFast).

Trải nghiệm D-SUV thực dụng: Chăm chút từng chi tiết nhỏ

Điều khiến nhiều khách hàng đánh giá cao VF 8 thế hệ mới không chỉ nằm ở mức giá lăn bánh mà còn ở những giá trị nhận được sau vô-lăng. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.840mm, mẫu xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi chuẩn D-SUV, đủ sức đáp ứng nhu cầu của các gia đình thường xuyên di chuyển. Công năng sử dụng ở cabin cũng được đánh giá cao.

“Hàng ghế thứ 2 có độ ngả rất thoải mái. Nội thất còn có nhiều hộc chứa đồ, tiện lợi cho việc để thẻ xe hay tiền lẻ. Rất ít mẫu xe có thể tinh tế đến mức tạo ra những không gian nhỏ tiện lợi như thế”, reviewer (người đánh giá) Quỳnh Như đánh giá.

Ngoài thiết kế, VF 8 mới còn cho thấy sự lắng nghe người dùng của VinFast khi tập trung nâng cao trải nghiệm vận hành. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống treo thích ứng FSD - trang bị gần như không xuất hiện trên các mẫu xe xăng cùng tầm giá. Công nghệ này giúp xe vận hành êm ái và ổn định hơn trong mọi hành trình.

VF 8 thế hệ mới nhận được nhiều đánh giá tích cực (Ảnh: VinFast).

“VF 8 thế hệ mới trang bị hệ thống treo thích ứng trên cả hai trục giúp triệt tiêu hiện tượng lệch pha dao động giữa đầu và đuôi xe. Do đó, thân xe sẽ cân bằng và dập tắt dao động ổn định hơn”, kênh Autodaily giải thích về công nghệ mới trên VF 8.

Song song với đó, mẫu D-SUV của VinFast tiếp tục được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù… giúp người lái nhàn hơn và an tâm hơn trên những hành trình dài.

Trải nghiệm vận hành cũng được kỳ vọng cải thiện đáng kể khi khối lượng của mẫu xe điện nhà VinFast đã được giảm bớt trong khi vẫn sở hữu động cơ điện công suất 170 kW và mô-men xoắn cực đại 330 Nm - những thông số mạnh hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Hệ thống điện - điện tử mới với bộ não là kiến trúc máy tính trung tâm CVC và hệ thống quản lý nhiệt tích hợp được giới chuyên gia đánh giá sẽ giúp VF 8 mới lột xác hoàn toàn về khả năng tối ưu năng lượng cũng như hiệu suất vận hành.

Sự kết hợp giữa mức giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và những nâng cấp toàn diện về công nghệ, trải nghiệm đang giúp VF 8 thế hệ mới duy trì sức hút trên thị trường. Trước thời điểm kết thúc chương trình đặt cọc sớm, nhiều khách hàng đang tranh thủ hoàn tất thủ tục để trở thành những người đầu tiên sở hữu VF 8 thế hệ mới.