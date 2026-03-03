Omoda & Jaecoo tăng trưởng nhờ doanh số xe năng lượng mới toàn cầu

Đà tăng trưởng này đến từ chiến lược phát triển đa thị trường và đa công nghệ, trải rộng từ châu Âu, Đông Nam Á đến Trung Đông và Mỹ Latinh. Trong bối cảnh cạnh tranh NEV bước vào giai đoạn sàng lọc, năng lực thích ứng theo từng thị trường và tính bền vững của công nghệ trở thành yếu tố quyết định.

Các dòng sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng NEV

Jaecoo J5 BEV là mẫu SUV thuần điện cỡ B+ thuộc thương hiệu Omoda & Jaecoo (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Theo thông tin từ Omoda & Jaecoo, tại Thái Lan, mẫu J5 BEV ra mắt tháng 11/2025 nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phân khúc với 2.498 xe bán ra. Tại Indonesia, mẫu xe này ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong tháng đầu mở bán.

Ở Anh, J7 SHS-P trở thành một trong những mẫu xe tăng trưởng nhanh nhất. Tháng 8/2025, J7 giữ vị thế hàng đầu phân khúc PHEV, đến tháng 10/2025, có 2.611 xe bán ra.

Tại Israel và Malaysia, J7 tiếp tục duy trì vị trí trong phân khúc. Riêng tại Israel, doanh số năm vượt 15.000 xe. Ở Malaysia, J7 là mẫu hybrid duy nhất trong phân khúc, tạo lợi thế nhờ định vị công nghệ khác biệt.

O5 SHS-H trở thành một trong những dòng xe chủ lực của Omoda & Jaecoo tại các thị trường như Tây Ban Nha, Ý và Brazil chỉ sau chưa đầy hai tháng hiện diện.

Năng lực thích ứng toàn cầu và gợi mở cho thị trường Việt Nam

Omoda & Jaecoo triển khai song song hai hướng công nghệ: xe thuần điện (EV) và hybrid/plug-in hybrid (HEV, PHEV). Các mẫu J5 BEV, J7 SHS-P và O5 SHS-H thể hiện chiến lược đáp ứng sự khác biệt về hạ tầng, chính sách và thói quen sử dụng tại từng quốc gia.

Omoda C5 HEV - mẫu xe HEV đầu tiên của Omoda & Jaecoo được giới thiệu trong năm 2026 (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Cách tiếp cận này phù hợp với những thị trường đang chuyển đổi như Việt Nam, nơi hạ tầng sạc vẫn trong quá trình hoàn thiện, trong khi nhu cầu về giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng vẫn linh hoạt trong sử dụng ngày càng rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, hybrid - đặc biệt là các hệ thống có tầm hoạt động dài và không phụ thuộc hoàn toàn vào sạc ngoài - được xem là giải pháp trung gian phù hợp trong trung hạn.

Super Hybrid System - công nghệ hướng tới vận hành thực tế

Nền tảng cho tăng trưởng NEV của Omoda & Jaecoo là Super Hybrid System (SHS), được phát triển dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế thay vì chỉ tối ưu thông số trong phòng thí nghiệm.

Xe Jaecoo J7 SHS tại sự kiện của nhãn hàng (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Hệ thống này gồm hai cấu hình, SHS-H (Hybrid): cân bằng giữa công suất, độ mượt và hiệu quả nhiên liệu; SHS-P (Plug-in Hybrid): hướng tới hiệu suất cao, tiêu thụ thấp và tầm hoạt động dài.

Trong các thử nghiệm toàn cầu, J7 SHS-P đã hoàn thành hành trình hơn 100.000km qua 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt tầm hoạt động tối đa 1.613,1km với mức tiêu thụ chỉ 3,1lít/100 km.

Những dữ liệu này đặc biệt phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam - nhóm khách hàng chú trọng tính ổn định, chi phí vận hành và khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện giao thông và khí hậu.

Tăng trưởng dựa trên hệ thống

Chiến lược của Omoda & Jaecoo tập trung vào tăng trưởng dài hạn dựa trên nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng, danh mục sản phẩm đa dạng và khả năng thích ứng thị trường cao. Khi tăng trưởng không phụ thuộc vào một mẫu xe đơn lẻ hay các chương trình ưu đãi ngắn hạn, rủi ro biến động thị trường được giảm thiểu.

Đến nay, Omoda & Jaecoo đã hiện diện tại 64 thị trường, với mức tăng trưởng nổi bật tại châu Âu và các quốc gia đang chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô, thương hiệu cũng mở rộng sang công nghệ thông minh. Robot dịch vụ do Omoda & Jaecoo hợp tác cùng AiMOGA phát triển đã được triển khai trong các kịch bản dịch vụ công và ra mắt tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Trẻ châu Á, thể hiện định hướng công nghệ phục vụ con người.

Omoda & Jaecoo Việt Nam trong chiến lược dài hạn

Trong chiến lược khu vực, Omoda & Jaecoo Việt Nam được định vị là một mắt xích quan trọng tại Đông Nam Á với định hướng “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”. Bên cạnh việc phân phối sản phẩm, doanh nghiệp từng bước triển khai kế hoạch nội địa hóa sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng.

Nhà máy lắp ráp của Omoda & Jaecoo Việt Nam đã hoàn thành khung nhà xưởng vào tháng 1 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Song song đó, hãng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống 60 nhà phân phối trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cũng áp dụng các chính sách hậu mãi nổi bật như bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km, cam kết cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ, nhằm nâng cao trải nghiệm và sự an tâm cho khách hàng.

Với danh mục xe năng lượng mới đa dạng, công nghệ hybrid được kiểm chứng thực tế cùng kế hoạch đầu tư sản xuất và mở rộng mạng lưới tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng của ngành ô tô, đồng thời xây dựng nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.