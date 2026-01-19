Omoda & Jaecoo chuẩn bị vận hành nhà máy ô tô tại Việt Nam

Tuyển dụng nhân sự diện rộng

Khác với nhiều dự án chỉ ưu tiên khâu xây dựng hạ tầng, Omoda & Jaecoo chọn đi song hành: xây nhà máy và xây dựng đội ngũ nhân sự cùng lúc.

Gần đây, doanh nghiệp liên tục đăng tải thông tin tuyển dụng hàng trăm vị trí kỹ sư cơ khí, điện - điện tử, kỹ thuật ô tô, công nhân lành nghề và chuyên viên vận hành tại khu vực Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Geleximco, tham quan và làm việc tại dự án nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo Việt Nam (Ảnh: OJV).

Một phần đội ngũ được tuyển chọn sẽ được cử sang Trung Quốc tham gia đào tạo trực tiếp tại các nhà máy hiện hữu của Tập đoàn Chery. Sau giai đoạn huấn luyện, họ sẽ trở về giữ vai trò nòng cốt trong quá trình vận hành dây chuyền sản xuất - lắp ráp tại Việt Nam.

“Chúng tôi không chỉ đào tạo tay nghề, mà còn truyền đạt tư duy sản xuất xanh, tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực toàn cầu ngay từ đầu. Đây sẽ là thế hệ kỹ sư mang bản sắc Việt Nam, nhưng đủ năng lực vận hành một nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn thế giới”, ông Simon Liu, Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, chia sẻ.

Nhà máy được thi công đúng tiến độ

Khung nhà xưởng lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam được hoàn thiện trong tháng 1 (Ảnh: OJV).

Tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên, công trường nhà máy Omoda & Jaecoo đang vận hành sôi động. Theo kế hoạch, giai đoạn dựng khung thép của nhà xưởng lắp ráp chính sẽ hoàn tất trong tháng 1 tạo nền móng quan trọng để chuyển sang các bước tiếp theo như hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị và vận hành thử.

Dự án có quy mô trên 380.000 m², công suất giai đoạn đầu đạt 120.000 xe/năm. Đây sẽ là tổ hợp tích hợp sản xuất các dòng xe xăng, hybrid và điện trên cùng một hệ thống, đáp ứng linh hoạt xu hướng dịch chuyển sang năng lượng sạch.

Nhà máy xanh - Hệ sinh thái sạch

Hình ảnh 3D dự án nhà máy hoàn chỉnh, hứa hẹn tạo thêm động lực phát triển cho Hưng Yên (Ảnh: OJV).

Điểm đặc biệt của nhà máy không chỉ nằm ở quy mô hay công nghệ sản xuất, mà còn ở định hướng phát triển theo tiêu chuẩn ESG với mô hình “Nhà máy xanh - Hệ sinh thái sạch”.

Omoda & Jaecoo áp dụng hàng loạt giải pháp nhằm tối ưu tài nguyên và giảm phát thải như hệ thống điện mặt trời áp mái, thu gom nước mưa, xử lý nước thải tuần hoàn, sử dụng vật liệu tái chế và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Kết hợp với công nghệ vận hành thông minh, nhà máy góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô xanh tại Việt Nam trong tương lai.

Sẵn sàng vận hành - Sẵn sàng cho tương lai

Việc song hành giữa xây dựng hạ tầng và phát triển nguồn lực nhân sự không chỉ giúp Omoda & Jaecoo rút ngắn thời gian vận hành sau khi hoàn thiện nhà máy, mà còn đặt nền tảng vận hành ổn định, chất lượng ngay từ năm đầu tiên.

Song song với việc xây dựng nhà máy, Omoda & Jaecoo tăng cường hiện diện tại Việt Nam bằng việc cung cấp nhiều sản phẩm hơn, trong đó mới nhất là mẫu Omoda C7 (Ảnh: OJV).

Với chiến lược đầu tư bài bản và cam kết nội địa hóa sâu rộng, Omoda & Jaecoo đang thể hiện rõ thông điệp “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam” không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết hành động, thể hiện ở từng viên gạch, từng kỹ sư, từng sản phẩm lăn bánh từ tổ hợp sản xuất này.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô toàn cầu, thuộc Tập đoàn Chery. Tập đoàn đã vươn xa tại hơn 100 thị trường trên toàn thế giới. Chery được JD Powers đánh giá chất lượng xe xuất xưởng số 1 trong số các thương hiệu Trung Quốc năm 2023, 2024 và 2025.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên thông qua mô hình liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn Geleximco - tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam và Tập đoàn Chery - nổi bật trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Trong cuối tháng 10/2025, nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo đã khởi công, khẳng định rõ rệt cho chiến lược phát triển lâu dài “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”.

Bên cạnh đó, mạng lưới nhà phân phối rộng khắp, trải dài từ Bắc vào Nam với 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động, là cánh tay nối dài để Omoda & Jaecoo Việt Nam có thể đem những sản phẩm ô tô thời thượng, chất lượng toàn cầu đến gần hơn với khách hàng trong nước.